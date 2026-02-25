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Ηνωμένο Βασίλειο: Πρόστιμο στο Reddit για παράνομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων ανηλίκων
Ειδήσεις
21:44 - 25 Φεβ 2026

Ηνωμένο Βασίλειο: Πρόστιμο στο Reddit για παράνομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων ανηλίκων

Reporter.gr Newsroom
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Η βρετανική Αρχή Προστασίας Δεδομένων (ICO) επέβαλε πρόστιμο ύψους 14,47 εκατομμυρίων λιρών στο Reddit, κρίνοντας ότι η πλατφόρμα προχώρησε σε παράνομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων ανηλίκων.

Σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα του BBC, η εταιρεία δεν προέβαινε επαρκώς σε έλεγχο της ηλικίας των χρηστών της, με αποτέλεσμα παιδιά που χρησιμοποιούσαν την πλατφόρμα να εκτίθενται σε περιεχόμενο ακατάλληλο ή δυνητικά επιβλαβές.

Σε επίσημη τοποθέτησή του, το Reddit ανέφερε ότι, στο πλαίσιο της δέσμευσής του για την ιδιωτικότητα και την ασφάλεια των χρηστών, δεν απαιτούσε τη γνωστοποίηση στοιχείων ταυτότητας, ανεξαρτήτως ηλικίας.

Ωστόσο, η ICO διευκρίνισε ότι το πρόστιμο αφορά παραλείψεις που σημειώθηκαν στο διάστημα από τις 5 Μαΐου 2018 έως τις 8 Ιουλίου 2025. Κατά την περίοδο αυτή, όπως επισημαίνεται, η πλατφόρμα προχωρούσε σε παράνομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων παιδιών κάτω των 13 ετών.

Η ρυθμιστική αρχή υπογράμμισε ότι οι πάροχοι διαδικτυακών υπηρεσιών που είναι πιθανό να χρησιμοποιούνται από ανηλίκους οφείλουν να λαμβάνουν αυξημένα μέτρα προστασίας. Συγκεκριμένα, πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα παιδιά προστατεύονται από κινδύνους που συνδέονται με τη συλλογή και χρήση των δεδομένων τους, αλλά και να είναι σε θέση να γνωρίζουν με βεβαιότητα την ηλικία των χρηστών τους.

Στις 8 Ιουλίου 2025, το Reddit ξεκίνησε την εφαρμογή διαδικασιών επαλήθευσης ηλικίας, προκειμένου να συμμορφωθεί με τον Νόμο για την Online Ασφάλεια (OSA). Παρ’ όλα αυτά, η ICO σημείωσε ότι η πρακτική της απλής δήλωσης ηλικίας από τον χρήστη είναι εύκολο να παρακαμφθεί και δεν συνιστά επαρκή μηχανισμό ελέγχου.

Η έρευνα της Αρχής, που άρχισε τον περασμένο Μάρτιο και αφορούσε επίσης τις πλατφόρμες TikTok και Imgur, διαπίστωσε ότι, παρά την επίσημη απαγόρευση πρόσβασης σε παιδιά κάτω των 13 ετών, στην πράξη υπήρχε σημαντική παρουσία ανηλίκων στο Reddit. Με βάση τα ευρήματα, η ICO κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η επεξεργασία των δεδομένων αυτών των παιδιών γινόταν χωρίς νόμιμη βάση.

Από την πλευρά της, το Reddit έχει ήδη ανακοινώσει ότι προτίθεται να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης.

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