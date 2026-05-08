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Γερμανία: «Σκεπτικισμός» για τη συμβολή της AI στην ανάπτυξη
Ειδήσεις
11:28 - 08 Μάι 2026

Γερμανία: «Σκεπτικισμός» για τη συμβολή της AI στην ανάπτυξη

Reporter.gr Newsroom
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Οι οικονομικοί εμπειρογνώμονες από τη Γερμανία εμφανίζονται ιδιαίτερα σκεπτικοί σχετικά με το κατά πόσο η τεχνητή νοημοσύνη θα συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη. Αυτό προκύπτει από σύγκριση παγκόσμιων εκτιμήσεων ειδικών στην Έρευνα Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων (Economic Expert Survey - EES) που διεξήχθη από το EconPol και το Ινστιτούτο ifo.

Πιο αναλυτικά, αναλυτές στη Γερμανία εκτιμούν ότι η συνολική επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης στην ανάπτυξη θα ανέλθει μόλις σε 1,5 ποσοστιαία μονάδα μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια, δηλαδή 0,3 ποσοστιαίες μονάδες ετησίως. Για την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι εκτιμήσεις αυτές ανέρχονται σε 2,5 ποσοστιαίες μονάδες για τα επόμενα πέντε χρόνια (0,5 ποσοστιαίες μονάδες ετησίως).

«Ένας λόγος για την λιγότερο αισιόδοξη εκτίμηση στη Γερμανία μπορεί να είναι η ρύθμιση», δήλωσε ο Όλιβερ Φαλκ, διευθυντής του Κέντρου Οικονομικών της Καινοτομίας και Ψηφιακού Μετασχηματισμού του ifo. «Η Γερμανία είναι η μόνη χώρα στην οποία σχεδόν οι μισοί ειδικοί τάσσονται υπέρ της λιγότερης ρύθμισης της τεχνητής νοημοσύνης».

Να σημειωθεί εδώ ότι η πλειονότητα των συμμετεχόντων παγκοσμίως τάσσεται υπέρ αυστηρότερης ρύθμισης της τεχνητής νοημοσύνης. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, το 64% των ερωτηθέντων επιθυμεί περισσότερη ρύθμιση. Σε ολόκληρη την ΕΕ, κατά μέσο όρο το 50% υποστηρίζει ισχυρότερη ρύθμιση.

Στη Γερμανία, το ποσοστό αυτό είναι μόλις 27%, ενώ το 46% θα ήθελε να δει λιγότερη ρύθμιση. «Απαιτείται ένα ισορροπημένο ρυθμιστικό πλαίσιο ώστε οι χώρες να μπορούν να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που προσφέρει η τεχνητή νοημοσύνη και να περιορίσουν πιθανές αρνητικές συνέπειες.

Ωστόσο, τέτοιοι κανόνες δεν θα πρέπει να καταπνίγουν την καινοτομία. Θα πρέπει να δημιουργούν νομική βεβαιότητα όσον αφορά τη χρήση δεδομένων, την προστασία δεδομένων και την ευθύνη», δήλωσε ο Νίκλας Πότραφκε, διευθυντής του Κέντρου Δημόσιων Οικονομικών και Πολιτικής Οικονομίας του ifo.

Όσον αφορά την αγορά εργασίας, οι συμμετέχοντες αναμένουν ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα αναλάβει κυρίως εργασίες μέσης εξειδίκευσης. Στην Ευρώπη, περίπου το 61% αναμένει μείωση των θέσεων εργασίας μέσης εξειδίκευσης μέσα στα επόμενα δέκα χρόνια. Το ποσοστό είναι παρόμοια υψηλό και στις Ηνωμένες Πολιτείες (68%). Σ

Σύμφωνα με τους συμμετέχοντες, ο αριθμός των θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης αναμένεται μάλιστα να αυξηθεί: για την Ευρώπη, το 53% των ερωτηθέντων αναμένει αύξηση στις θέσεις υψηλής εξειδίκευσης, ενώ στις Ηνωμένες Πολιτείες το ποσοστό ανέρχεται στο 48%. Ο αριθμός των θέσεων χαμηλής εξειδίκευσης παραμένει σε γενικές γραμμές σταθερός ή παρουσιάζει μικρή αύξηση.

«Υπό το πρίσμα της δημογραφικής αλλαγής, η τεχνητή νοημοσύνη θα πρέπει να θεωρείται περισσότερο ευκαιρία και λιγότερο κίνδυνος για την αγορά εργασίας. Οι δυνατότητες συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και επανακατάρτισης του υφιστάμενου εργατικού δυναμικού διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο εδώ», δήλωσε ο ερευνητής του ifo, Πότραφκε.

Τα αποτελέσματα βασίζονται στην Έρευνα Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων (EES) για το τέταρτο τρίμηνο του 2025. Περίπου 600 οικονομικοί εμπειρογνώμονες στην Ευρώπη και περίπου 100 από τις Ηνωμένες Πολιτείες συμμετείχαν στην έρευνα. Οι συμμετέχοντες αξιολόγησαν τον αναμενόμενο αντίκτυπο της τεχνητής νοημοσύνης στην οικονομική ανάπτυξη και την απασχόληση.

Τελευταία τροποποίηση στις 08/05/2026 - 13:14
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