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Financial Times: Η ΕΕ αναζητά κοινή γραμμή για πιθανό διάλογο με τον Πούτιν
Ειδήσεις
11:13 - 08 Μάι 2026

Financial Times: Η ΕΕ αναζητά κοινή γραμμή για πιθανό διάλογο με τον Πούτιν

Reporter.gr Newsroom
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση φαίνεται να προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο άμεσων επαφών με τη Ρωσία και προσωπικά με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, την ώρα που εντείνονται οι ανησυχίες στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες για το αβέβαιο μέλλον των διαπραγματεύσεων σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα επιβεβαίωσε ότι στους κόλπους της ΕΕ βρίσκεται σε εξέλιξη συζήτηση για τον τρόπο με τον οποίο η Ευρώπη θα μπορούσε να αποκτήσει πιο ενεργό ρόλο σε μια ενδεχόμενη ειρηνευτική διαδικασία με τη Μόσχα.

Όπως ανέφερε, βρίσκονται σε εξέλιξη επαφές με τους ηγέτες των 27 κρατών-μελών προκειμένου να διαμορφωθεί κοινή στρατηγική για το πώς και υπό ποιες προϋποθέσεις θα μπορούσε η ΕΕ να συνομιλήσει με τη ρωσική πλευρά όταν ωριμάσουν οι συνθήκες.

Ο ίδιος αποκάλυψε ότι ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει ζητήσει από τους Ευρωπαίους ηγέτες να είναι έτοιμοι να συμβάλουν ενεργά και συντονισμένα σε πιθανές μελλοντικές διαπραγματεύσεις.

Παράλληλα, στις Βρυξέλλες ενισχύεται ο προβληματισμός για το γεγονός ότι οι έως τώρα συνομιλίες υπό την πρωτοβουλία των Ηνωμένων Πολιτειών δεν έχουν οδηγήσει σε ουσιαστική πρόοδο, ενώ αρκετοί Ευρωπαίοι αξιωματούχοι φοβούνται πως η ΕΕ κινδυνεύει να βρεθεί στο περιθώριο κρίσιμων αποφάσεων για την επόμενη ημέρα του πολέμου.

Παρότι η πάγια θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραμένει ότι δεν μπορεί να υπάρξει λύση για την Ουκρανία χωρίς τη συμμετοχή του Κιέβου, αυξάνονται οι φωνές που ζητούν πιο άμεση ευρωπαϊκή παρέμβαση στο διπλωματικό πεδίο.

Ο Αντόνιο Κόστα ξεκαθάρισε πάντως ότι η ΕΕ δεν επιθυμεί να υπονομεύσει την πρωτοβουλία του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, σημειώνοντας ταυτόχρονα ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις πως το Κρεμλίνο είναι διατεθειμένο να προχωρήσει σε σοβαρές συνομιλίες με ευρωπαϊκούς θεσμούς.

Στο ίδιο πλαίσιο, Ουκρανοί αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι απαιτείται μεγαλύτερος συντονισμός από την πλευρά της Ευρώπης, ακόμη και μέσω ενός ενιαίου εκπροσώπου που θα μπορούσε να συνομιλεί με τη Ρωσία εκ μέρους των Ευρωπαίων, ασκώντας ισχυρότερη πολιτική πίεση στη Μόσχα.

Ωστόσο, εντός της ΕΕ εξακολουθούν να υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις. Ορισμένοι ηγέτες, όπως ο πρωθυπουργός του Βελγίου Μπαρτ Ντε Βέβερ, τάσσονται υπέρ της δημιουργίας διαύλου επικοινωνίας με το Κρεμλίνο, ενώ άλλες χώρες θεωρούν ότι δεν υπάρχει ακόμη κοινή ευρωπαϊκή θέση ούτε για το ποιος θα μπορούσε να αναλάβει αυτόν τον ρόλο ούτε για το περιεχόμενο ενός τέτοιου διαλόγου.

Την ίδια στιγμή, συνεχίζονται οι διπλωματικές κινήσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Κιέβου. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι ο γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας της Ουκρανίας Ρουστέμ Ουμέροφ μετέβη στις Ηνωμένες Πολιτείες για συνομιλίες με στενούς συνεργάτες του Ντόναλντ Τραμπ, με βασικό στόχο την επανεκκίνηση της διπλωματικής διαδικασίας.

Οι προσπάθειες για κατάπαυση του πυρός παραμένουν εξαιρετικά δύσκολες, καθώς Κίεβο και Μόσχα εξακολουθούν να διατυπώνουν αντικρουόμενες προτάσεις.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν πρότεινε προσωρινή εκεχειρία ενόψει των εκδηλώσεων της 9ης Μαΐου για την Ημέρα της Νίκης, ζητώντας ουσιαστικά παύση των ουκρανικών επιθέσεων κατά τη διάρκεια των εορτασμών στη Ρωσία.

Από την πλευρά του, ο Ζελένσκι ανακοίνωσε μονομερή κατάπαυση πυρός στις 6 Μαΐου, επιχειρώντας — σύμφωνα με ουκρανικές πηγές — να αναδείξει την αντίφαση της ρωσικής στάσης: να ζητά εγγυήσεις ασφαλείας για τις εσωτερικές εκδηλώσεις της Ρωσίας, ενώ συνεχίζει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στην Ουκρανία.

Λίγο αργότερα, ρωσικές επιθέσεις σε ουκρανικές πόλεις προκάλεσαν δεκάδες θύματα και τραυματισμούς, επιβαρύνοντας περαιτέρω το ήδη τεταμένο κλίμα.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Πούτιν εξακολουθεί να θέτει ως βασική προϋπόθεση για οποιαδήποτε διαπραγμάτευση την αποχώρηση ουκρανικών δυνάμεων από περιοχές του Ντονμπάς, ενώ πηγές κοντά στο Κρεμλίνο υποστηρίζουν ότι η Μόσχα σκοπεύει να εντείνει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις πριν από οποιαδήποτε νέα διπλωματική πρωτοβουλία.

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