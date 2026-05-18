Χανταϊός: Στο Ρότερνταμ για απολύμανση το υπερωκεάνιο MV Hondius
12:38 - 18 Μάι 2026

Χανταϊός: Στο Ρότερνταμ για απολύμανση το υπερωκεάνιο MV Hondius

Το πολυτελές υπερωκεάνιο που βρέθηκε στο επίκεντρο της επιδημίας χανταϊού έφτασε τη Δευτέρα (18/5) στο ολλανδικό λιμάνι του Ρότερνταμ, σύμφωνα με ιστοσελίδες παρακολούθησης θαλάσσιας κυκλοφορίας, ενώ οι αρχές προετοίμαζαν μέτρα καραντίνας για τα 23 μέλη του πληρώματος και τα δύο μέλη του ιατρικού προσωπικού που παρέμεναν ακόμη επί του πλοίου.

Πιο αναλυτικά λοιπόν, υπενθυμίζεται ότι το ολλανδικής σημαίας MV Hondius μετέφερε περίπου 150 επιβάτες και μέλη πληρώματος από 23 χώρες, όταν αναφέρθηκε για πρώτη φορά στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, στις 2 Μαΐου, συρροή σοβαρών αναπνευστικών ασθενειών.

Τρία άτομα - ένα ζευγάρι Ολλανδών και ένας Γερμανός υπήκοος - έχουν πεθάνει από την έναρξη της επιδημίας.

Σημειώνεται επίσης ότι το πλοίο, το οποίο διαχειρίζεται η Oceanwide Expeditions, είχε ακινητοποιηθεί νωρίτερα αυτόν τον μήνα ανοιχτά του Πράσινου Ακρωτηρίου, - που ήταν ο τελικός προορισμός του -, αφού οι αρχές απαγόρευσαν στους επιβάτες να αποβιβαστούν λόγω της επιδημίας.

Σύμφωνα με το Reuters, ο ΠΟΥ και η Ευρωπαϊκή Ένωση ζήτησαν από την Ισπανία να αναλάβει τη διαχείριση της εκκένωσης στα Κανάρια Νησιά, μετά την οποία το πλοίο αναχώρησε για το Ρότερνταμ με περιορισμένο πλέον πλήρωμα και δύο νέα μέλη ιατρικού προσωπικού.

Οι τοπικές λιμενικές αρχές δήλωσαν ότι είχαν δημιουργηθεί εγκαταστάσεις καραντίνας για ορισμένα μη μέλη του πληρώματος που δεν προέρχονταν από την Ολλανδία, αν και παρέμενε ασαφές αν θα παρέμεναν εκεί για ολόκληρη τη συνιστώμενη περίοδο καραντίνας των 42 ημερών.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι το ίδιο το πλοίο επρόκειτο να απολυμανθεί.

Όσον αφορά τώρα την ίδια την ασθένεια, ο χανταϊός μεταδίδεται κυρίως από τρωκτικά, αλλά σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να μεταδοθεί και από άνθρωπο σε άνθρωπο, έπειτα από παρατεταμένη και στενή επαφή. Η περίοδος επώασης μπορεί να διαρκέσει περίπου έξι εβδομάδες.

Σε αυτό το φόντο, μέλη του πληρώματος, επιβάτες που έχουν ήδη εγκαταλείψει το πλοίο και άτομα που ήρθαν σε επαφή μαζί τους έχουν τεθεί σε καραντίνα σε διάφορες χώρες του κόσμου.

Όπως τονίζεται, η τρέχουσα επιδημία αφορά τον λεγόμενο ιό Andes, ο οποίος κυκλοφορεί εδώ και δεκαετίες στην Αργεντινή και τη Χιλή. Δείγματα από το πλοίο έδειξαν ότι δεν υπάρχει ουσιαστική διαφοροποίηση του ιού, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων.

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη Παρασκευή (15/5), ο ΠΟΥ αναθεώρησε τον αριθμό των κρουσμάτων σε 10 από 11, αφού μια αμφίβολη περίπτωση στις Ηνωμένες Πολιτείες βρέθηκε τελικά αρνητική. Μέχρι τις 15 Μαΐου, υπήρχαν 10 περιστατικά που είχαν αναφερθεί από τον ΠΟΥ - οκτώ επιβεβαιωμένα και δύο πιθανά - συμπεριλαμβανομένων των τριών θανάτων. Ο ΠΟΥ συνιστά την παρακολούθηση και καραντίνα των επαφών υψηλού κινδύνου για 42 ημέρες μετά την έκθεση, ενώ συμβουλεύει τις επαφές χαμηλού κινδύνου να παρακολουθούν την υγεία τους και να αναζητούν ιατρική φροντίδα αν εμφανίσουν συμπτώματα.

