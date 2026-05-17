Επιδημία Έμπολα σε Ουγκαντα και Κονγκό: Προειδοποιήσεις ΠΟΥ για κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη δημόσια υγεία

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας χαρακτήρισε την επιδημία Έμπολα που συνδέεται με το στέλεχος Bundibugyo στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και την Ουγκάντα ως κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία διεθνούς ενδιαφέροντος (public health emergency of international concern).

Παράλληλα, ο ΠΟΥ διευκρίνισε ότι η παρούσα επιδημιολογική εικόνα δεν πληροί τις προϋποθέσεις ώστε να χαρακτηριστεί πανδημία.

Η Ουγκάντα ανακοίνωσε την Παρασκευή την εμφάνιση κρουσμάτων του ιδιαίτερα μεταδοτικού ιού Έμπολα, επισημαίνοντας πως η έξαρση φαίνεται να έχει προέλευση από τη γειτονική Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Ένας ασθενής κατέληξε στις 14 Μαΐου σε μονάδα εντατικής θεραπείας, έπειτα από συμπτώματα αιμορραγικού πυρετού.

Στη ΛΔ του Κονγκό οι αρχές έχουν μέχρι στιγμής καταγράψει 336 ύποπτα περιστατικά και 88 θανάτους. Τα Αφρικανικά Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων πραγματοποίησαν έκτακτη σύσκεψη με εκπροσώπους της ΛΔ του Κονγκό, της Ουγκάντας, του Νοτίου Σουδάν και διεθνών οργανισμών, με στόχο την ενίσχυση της διασυνοριακής επιτήρησης και τον καλύτερο συντονισμό των μέτρων αντιμετώπισης.

Παρά τις νέες θεραπείες και τα εμβόλια που έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια, ο ιός Έμπολα εξακολουθεί να παρουσιάζει υψηλή θνησιμότητα. Από το 1976, όταν εντοπίστηκαν τα πρώτα περιστατικά στο τότε Ζαΐρ —τη σημερινή Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό— περισσότεροι από 15.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στην Αφρική εξαιτίας της νόσου.

Ο ιός μεταδίδεται μέσω επαφής με σωματικά υγρά, ενώ τα πιο συνηθισμένα συμπτώματα περιλαμβάνουν υψηλό πυρετό, αιμορραγίες και σοβαρή διάρροια.