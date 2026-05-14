Αττικόν: Αρνητικός στο χανταϊό ο Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου

Σε καραντίνα στο νοσοκομείο «Αττικόν» εξακολουθεί να βρίσκεται ο Έλληνας επιβάτης κρουαζιερόπλοιου στο οποίο καταγράφηκε έξαρση χανταϊού, παρότι ο ίδιος είναι αρνητικός στον ιό και βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση υγείας. Το μέτρο εφαρμόζεται στο πλαίσιο της πρόληψης, με στόχο - όπως αναφέρεται - την προστασία της δημόσιας υγείας και της τουριστικής περιόδου στη χώρα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, ο συγκεκριμένος πολίτης υφίσταται σημαντική ταλαιπωρία, η οποία ωστόσο, όπως υποστήριξε, αποσκοπεί στην προστασία του ευρύτερου πληθυσμού. Ο υπουργός εξήγησε ότι η απόφαση για αυστηρή καραντίνα 45 ημερών σε νοσοκομειακό περιβάλλον, αντί για κατ’ οίκον απομόνωση, ελήφθη επειδή δεν υπάρχει δυνατότητα επαρκούς επιτήρησης στο σπίτι.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, η επιλογή αυτή συνδέεται με την ανάγκη αποφυγής οποιουδήποτε, έστω και εξαιρετικά απίθανου, ενδεχομένου εμφάνισης κρούσματος χανταϊού στην Ελλάδα κατά την έναρξη της τουριστικής περιόδου, κάτι που θα μπορούσε να έχει σοβαρές επιπτώσεις για τον τουριστικό τομέα, τις επιχειρήσεις και την απασχόληση.

Κλείνοντας, να σημειωθεί ότι σε διεθνές επίπεδο, τα συνολικά καταγεγραμμένα κρούσματα του ιού ανέρχονται σε 11. Από αυτά, οκτώ έχουν επιβεβαιωθεί εργαστηριακά ως λοιμώξεις από τον ιό των Άνδεων (ANDV), δύο χαρακτηρίζονται ως πιθανά, ενώ ένα παραμένει ασαφές και βρίσκεται υπό περαιτέρω διερεύνηση. Παράλληλα, έχουν καταγραφεί τρεις θάνατοι.