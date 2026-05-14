ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Αττικόν: Αρνητικός στο χανταϊό ο Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου
Υγεία
17:48 - 14 Μάι 2026

Αττικόν: Αρνητικός στο χανταϊό ο Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Σε καραντίνα στο νοσοκομείο «Αττικόν» εξακολουθεί να βρίσκεται ο Έλληνας επιβάτης κρουαζιερόπλοιου στο οποίο καταγράφηκε έξαρση χανταϊού, παρότι ο ίδιος είναι αρνητικός στον ιό και βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση υγείας. Το μέτρο εφαρμόζεται στο πλαίσιο της πρόληψης, με στόχο - όπως αναφέρεται - την προστασία της δημόσιας υγείας και της τουριστικής περιόδου στη χώρα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, ο συγκεκριμένος πολίτης υφίσταται σημαντική ταλαιπωρία, η οποία ωστόσο, όπως υποστήριξε, αποσκοπεί στην προστασία του ευρύτερου πληθυσμού. Ο υπουργός εξήγησε ότι η απόφαση για αυστηρή καραντίνα 45 ημερών σε νοσοκομειακό περιβάλλον, αντί για κατ’ οίκον απομόνωση, ελήφθη επειδή δεν υπάρχει δυνατότητα επαρκούς επιτήρησης στο σπίτι.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, η επιλογή αυτή συνδέεται με την ανάγκη αποφυγής οποιουδήποτε, έστω και εξαιρετικά απίθανου, ενδεχομένου εμφάνισης κρούσματος χανταϊού στην Ελλάδα κατά την έναρξη της τουριστικής περιόδου, κάτι που θα μπορούσε να έχει σοβαρές επιπτώσεις για τον τουριστικό τομέα, τις επιχειρήσεις και την απασχόληση.

Κλείνοντας, να σημειωθεί ότι σε διεθνές επίπεδο, τα συνολικά καταγεγραμμένα κρούσματα του ιού ανέρχονται σε 11. Από αυτά, οκτώ έχουν επιβεβαιωθεί εργαστηριακά ως λοιμώξεις από τον ιό των Άνδεων (ANDV), δύο χαρακτηρίζονται ως πιθανά, ενώ ένα παραμένει ασαφές και βρίσκεται υπό περαιτέρω διερεύνηση. Παράλληλα, έχουν καταγραφεί τρεις θάνατοι.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΧΑ: Άνοδος 1,38% με πρωταγωνιστές τράπεζες και Viohalco – Σταθερά προς τις 2300 μονάδες ο ΓΔ
Σχόλια Αγοράς

ΧΑ: Άνοδος 1,38% με πρωταγωνιστές τράπεζες και Viohalco – Σταθερά προς τις 2300 μονάδες ο ΓΔ

FT: Η Σαουδική Αραβία εξετάζει σύμφωνο μη επίθεσης μεταξύ Ιράν και χωρών του Κόλπου
Ειδήσεις

FT: Η Σαουδική Αραβία εξετάζει σύμφωνο μη επίθεσης μεταξύ Ιράν και χωρών του Κόλπου

ΕΛΤΟΝ: Στο 7,55% το ποσοστό της Άλκηστης Παπαθανασίου
Ανακοινώσεις

ΕΛΤΟΝ: Στο 7,55% το ποσοστό της Άλκηστης Παπαθανασίου

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Χανταϊός: Στο Ρότερνταμ για απολύμανση το υπερωκεάνιο MV Hondius
Ειδήσεις

Χανταϊός: Στο Ρότερνταμ για απολύμανση το υπερωκεάνιο MV Hondius

«Πυρά» ΠΑΣΟΚ κατά Γεωργιάδη για παρακμή και πολιτικές αγυρτίες
Πολιτική

«Πυρά» ΠΑΣΟΚ κατά Γεωργιάδη για παρακμή και πολιτικές αγυρτίες

«Μετωπική» σύγκρουση Γεωργιάδη – Κωνσταντοπούλου στη Βουλή
Πολιτική

«Μετωπική» σύγκρουση Γεωργιάδη – Κωνσταντοπούλου στη Βουλή

Χρηστίδης: Από τις απευθείας αναθέσεις έως την παραπληροφόρηση ένας Γεωργιάδης δρόμος
Πολιτική

Χρηστίδης: Από τις απευθείας αναθέσεις έως την παραπληροφόρηση ένας Γεωργιάδης δρόμος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
18/05/2026 - 15:02

Το ΓΕΕΘΑ «δείχνει» Ουκρανία για το ναυτικό drone στη Λευκάδα – Τα επόμενα βήματα

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
18/05/2026 - 15:00

ΟΑΣΑ: Αύξηση δρομολογίων και επιβατικής κίνησης το πρώτο τετράμηνο του 2026

Magazino
18/05/2026 - 15:00

Μπαίνοντας στα ρούχα (και στο μυαλό) της Τίλντα Σουίντον

Πολιτική
18/05/2026 - 14:54

Τσουκαλάς: Όταν ο Πρωθυπουργός κάνει copy paste τη Χίλαρι Κλίντον, αντιλαμβάνονται όλοι ότι είναι σε αποδρομή

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
18/05/2026 - 14:51

Με απευθείας γέφυρες στη Ρωσία (και τον Πούτιν) το κόμμα της Καρυστιανού

Ειδήσεις
18/05/2026 - 14:46

ΕΣΑμεΑ: Ζητά την άμεση επίλυση των προβλημάτων με την κάρτα αναπηρίας στα ΜΜΜ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
18/05/2026 - 14:39

Porsche Cayenne Regional Road Show 2026: Στην επίσημη πρεμιέρα της νέας Cayenne Electric στην Ελλάδα

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 14:38

Η Commerzbank απορρίπτει την πρόταση εξαγοράς της UniCredit: «Υποτιμά την πραγματική αξία της τράπεζας»

Πολιτική
18/05/2026 - 14:32

Θεοδωρικάκος: Σε ταραγμένες εποχές η Ελλάδα χρειάζεται σταθερή κυβέρνηση ΝΔ

Ειδήσεις
18/05/2026 - 14:28

G7: Ο Τραμπ κλονίζει θεμελιώδεις αρχές συνεργασίας ενώ η παγκόσμια οικονομία βυθίζεται σε ανισορροπίες

Οικονομία
18/05/2026 - 14:23

ΤτΕ: Πάνω από 1 δισ. ευρώ το ταμειακό πλεόνασμα στο α’ τετράμηνο

Αναλύσεις
18/05/2026 - 14:18

Eurobank: H Citi αύξησε την τιμή στόχο στα 5 ευρώ

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 14:08

Π. Σουρέτης (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ): Πράσινες και έξυπνες υποδομές με απόλυτη προτεραιότητα την ασφάλεια των χρηστών

Οικονομία
18/05/2026 - 13:58

ΙΟΒΕ: Αυξημένο στα €9,3 δισ. το συνολικό απόθεμα άμεσων γερμανικών επενδύσεων στην Ελλάδα

Ναυτιλία
18/05/2026 - 13:51

Νέα υψηλότερη ισραηλινή πρόταση ύψους 4,5 δισ. δολαρίων για την ΖΙΜ

Πολιτική
18/05/2026 - 13:40

Χρηστίδης: Η ΝΔ άνοιξε τον ασκό του Αιόλου - Να λογοδοτήσει για τα οικονομικά των υπουργών της

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 13:36

Ο Όμιλος Interamerican τίμησε την αριστεύσασα του Executive MBA του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με την υποτροφία «Δημήτρης Κοντομηνάς»

Ανεμοδείκτης
18/05/2026 - 13:32

Η επιμονή του Μητσοτάκη για εκλογές το ‘27 και η αμηχανία του Χατζηδάκη

Εμπορεύματα
18/05/2026 - 13:30

Συνεχίζεται το ράλι στο πετρέλαιο μετά από επίθεση σε πυρηνικό εργοστάσιο στα ΗΑΕ

Νομίσματα
18/05/2026 - 13:26

Νέο sell off στα crypto: Κάτω από τα $77.000 το Bitcoin

Magazino
18/05/2026 - 13:13

Η Αθήνα στον ρυθμό του Final Four της EuroLeague

Οικονομία
18/05/2026 - 13:09

Προσωπικός Βοηθός: Ενισχύεται με χρηματοδότηση 34,8 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ

Το σκίτσο του ΚΥΡ
18/05/2026 - 13:07

«Αλλαγή»

Ειδήσεις
18/05/2026 - 13:00

Επιχείρηση της ΕΛΑΣ στα Βορίζια: Έξι συλλήψεις για ζωοκλοπές, καταπατήσεις και εκβιασμούς

Πολιτική
18/05/2026 - 12:54

Ανδρουλάκης: Οι οκτώ δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος

Ναυτιλία
18/05/2026 - 12:51

Επιθέσεις με drones σε εμπορικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα – Κλιμακώνεται η πίεση στη ναυτιλία

Αυτοδιοίκηση
18/05/2026 - 12:49

Δήμος Αθηναίων: Την Τετάρτη (20/5) ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή μαθητών στα καλοκαιρινά camps

Ειδήσεις
18/05/2026 - 12:38

Χανταϊός: Στο Ρότερνταμ για απολύμανση το υπερωκεάνιο MV Hondius

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 12:32

Η EY επαναπροσδιορίζει τις ελεγκτικές υπηρεσίες με agentic AI

Εμπορεύματα
18/05/2026 - 12:25

Οι Κερδισμένοι και οι Χαμένοι της Νέας Παγκόσμιας Τάξης του Πετρελαίου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ