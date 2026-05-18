Οι Κερδισμένοι και οι Χαμένοι της Νέας Παγκόσμιας Τάξης του Πετρελαίου

Ο πόλεμος στο Ιράν έχει προκαλέσει τη μεγαλύτερη διαταραχή στην προσφορά πετρελαίου στη σύγχρονη ιστορία. Η κρίση στα Στενά του Ορμούζ αναγκάζει τις κυβερνήσεις να επαναπροσδιορίσουν την ενεργειακή ασφάλεια σε μια εποχή γεωπολιτικού κατακερματισμού — όπου η ανθεκτικότητα δεν εξαρτάται μόνο από το πόσο πετρέλαιο παράγει ο κόσμος, αλλά και από το πού αυτό ρέει, ποιος μπορεί να το προμηθευτεί και ποιες χώρες μπορούν να απορροφήσουν το σοκ όταν διακόπτεται η ροή του.

Σχεδόν το 15% της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου έχει αφαιρεθεί από την αγορά. Οι τιμές του αργού παραμένουν πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, αφού αρχικά εκτοξεύθηκαν ακόμη υψηλότερα και είναι πολύ πιθανό να αυξηθούν ακόμη περισσότερο καθώς τα αποθέματα εξαντλούνται.

Όμως, παρότι η αγορά πετρελαίου είναι παγκόσμια και το αυξημένο κόστος γίνεται αισθητό παντού, οι συνέπειες δεν κατανέμονται ισότιμα.

Στις πλουσιότερες χώρες, το ακριβότερο πετρέλαιο εμφανίζεται αρχικά ως πληθωρισμός και ασθενέστερη ανάπτυξη.

Στις χαμηλότερου εισοδήματος χώρες που εισάγουν πετρέλαιο, εκδηλώνεται ως ελλείψεις: το Μπαγκλαντές περιόρισε τη χρήση κλιματισμού στους 25°C. Το Λάος μείωσε την εβδομάδα μαθημάτων από πέντε ημέρες σε τρεις. Η Σρι Λάνκα έκανε την Τετάρτη δημόσια αργία. Στο Πακιστάν, οι ομάδες κρίκετ παίζουν σε άδεια στάδια καθώς οι φίλαθλοι προτρέπονται να παρακολουθούν από το σπίτι αντί να ταξιδεύουν.

Οι πιο σημαντικές επιπτώσεις της κρίσης, ωστόσο, ίσως να μην είναι οι άμεσες αυξήσεις τιμών παγκοσμίως αλλά οι στρατηγικές αλλαγές πολιτικής που αυτές προκαλούν.

Όπως τα κράτη επανεξέτασαν δραματικά την ενεργειακή πολιτική μετά τις πετρελαϊκές κρίσεις της δεκαετίας του 1970, έτσι και μια διαταραχή αυτής της κλίμακας θα αναγκάσει κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο να επανεξετάσουν τη στρατηγική τους για την ενέργεια.

Δείτε πώς:

Οι Ηνωμένες Πολιτείες: Προστατευμένες αλλά όχι Άτρωτες

Επιπτώσεις

Πριν από δύο δεκαετίες, οι ΗΠΑ εισήγαγαν περίπου το 60% του πετρελαίου που κατανάλωναν. Σήμερα είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός πετρελαίου στον κόσμο και σημαντικός καθαρός εξαγωγέας. Η χρήση πετρελαίου ως ποσοστό της οικονομίας έχει επίσης μειωθεί σταθερά τις τελευταίες δεκαετίες. Η αύξηση της προσφοράς σημαίνει ότι οι φυσικές ελλείψεις θα αργήσουν περισσότερο να φτάσουν στις αμερικανικές ακτές. Οι καταναλωτές πληρώνουν περισσότερο στην αντλία, αλλά η ευρύτερη μακροοικονομική ζημιά είναι μικρότερη επειδή τα αυξημένα έξοδα των καταναλωτών κατευθύνονται πλέον σε εγχώριους παραγωγούς αντί στο εξωτερικό. Επιπλέον, οι τιμές φυσικού αερίου εκτοξεύθηκαν στην Ευρώπη και την Ασία αλλά αυξήθηκαν ελάχιστα στις ΗΠΑ — μια διαφορά τιμών που έχει εξοικονομήσει τρισεκατομμύρια δολάρια στους Αμερικανούς καταναλωτές από την έναρξη της επανάστασης του σχιστολιθικού πετρελαίου.

Μακροπρόθεσμη Προοπτική

Σε μια παγκόσμια αγορά, οι Αμερικανοί καταναλωτές εξακολουθούν να πληρώνουν υψηλότερες τιμές όταν μια διαταραχή προσφοράς συμβαίνει στο εξωτερικό, και υπάρχουν σχετικά λίγα εργαλεία για να μετριαστούν διαταραχές τέτοιου μεγέθους. Καθώς οι τιμές αυξάνονται, οι πολιτικοί ίσως μπουν στον πειρασμό να υιοθετήσουν πιο ακραίες — και οικονομικά ή γεωπολιτικά επιβλαβείς — επιλογές, όπως η απαγόρευση εξαγωγών πετρελαίου. Μακροπρόθεσμα, η σημερινή κρίση ίσως προσφέρει τουλάχιστον τη δυνατότητα σύγκλισης: είναι αλήθεια τόσο ότι η θέση της Αμερικής ενισχύθηκε παράγοντας περισσότερο πετρέλαιο και φυσικό αέριο, όσο και ότι οι ΗΠΑ θα ήταν λιγότερο ευάλωτες σε σοκ προσφοράς αν χρησιμοποιούσαν λιγότερο πετρέλαιο μέσω αυστηρότερων προτύπων κατανάλωσης καυσίμων, περισσότερων ηλεκτρικών οχημάτων και καλύτερων μέσων μαζικής μεταφοράς και σιδηροδρόμων.

Καναδάς και Μεξικό: Ανάγκη για Διαφοροποίηση

Επιπτώσεις

Ως μεγάλος εξαγωγέας πετρελαίου και φυσικού αερίου, ο Καναδάς βρίσκεται σε καλύτερη θέση από τις περισσότερες άλλες χώρες. Σύμφωνα με τη Goldman Sachs, είναι ανάμεσα στις οικονομίες που αναμένεται να δουν τις μεγαλύτερες αυξήσεις ΑΕΠ από τις υψηλότερες τιμές πετρελαίου. Το Μεξικό βρίσκεται σε δυσκολότερη θέση. Παράγει αργό πετρέλαιο, αλλά η μειούμενη παραγωγή και η περιορισμένη δυνατότητα διύλισης το αφήνουν εξαρτημένο από εισαγόμενη βενζίνη και ντίζελ, μεγάλο μέρος των οποίων προέρχεται από τις ΗΠΑ. Αυτό καθιστά το Μεξικό ευάλωτο όχι μόνο στις παγκόσμιες τιμές αργού αλλά και στις ελλείψεις διυλισμένων προϊόντων, στις αυξήσεις τιμών στην Ακτή του Κόλπου και στον κίνδυνο η εσωτερική πολιτική των ΗΠΑ να επαναφέρει εκκλήσεις για περιορισμό εξαγωγών καυσίμων.

Μακροπρόθεσμη Προοπτική

Η κρίση μπορεί να ενισχύσει το επιχείρημα και στις δύο χώρες υπέρ καθυστερημένων προσπαθειών πρόσβασης σε αγορές πέρα από τις ΗΠΑ, όπως ένας αγωγός προς τη δυτική ακτή για εξαγωγή καναδικού αργού. Οι ανησυχίες ασφάλειας θα ενισχύσουν τη στροφή της μεξικανικής πολιτικής υπέρ της ανάπτυξης του δικού της σχιστολιθικού φυσικού αερίου, ενώ η ευρύτερη απάντησή της ήταν να διπλασιάσει την έμφαση στην «ενεργειακή κυριαρχία» μέσω διύλισης και επενδύσεων στην κρατική εταιρεία Pemex — μια δαπανηρή στρατηγική που θα χρειαστεί χρόνο.

Νότια και Κεντρική Αμερική: Αξιοποίηση Εγχώριας Προσφοράς

Επιπτώσεις

Η Νότια Αμερική εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από εισαγόμενα διυλισμένα προϊόντα και οι υψηλότερες τιμές καυσίμων δημιουργούν δημοσιονομικές και πολιτικές πιέσεις. Ωστόσο, η περιοχή διαθέτει σημαντική εγχώρια παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου, μεγάλους πόρους ανανεώσιμης ενέργειας και υδροηλεκτρικής ισχύος, καθώς και αρκετές μεγάλες μελλοντικές πηγές προσφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου εκτός Κόλπου και άρα χωρίς κινδύνους από το Ορμούζ. Αυτό καθιστά την περιοχή στρατηγικά πιο σημαντική εάν οι προμήθειες της Μέσης Ανατολής συνοδεύονται από υψηλότερο γεωπολιτικό ρίσκο.

Μακροπρόθεσμη Προοπτική

Το ενδιαφέρον για επενδύσεις σε χώρες όπως η Βραζιλία, η Γουιάνα και η Αργεντινή — που ήδη αναμενόταν να οδηγήσουν μεγάλο μέρος της ανάπτυξης της μη-OPEC προσφοράς τα επόμενα χρόνια — θα επεκταθεί και σε άλλους πιθανούς παραγωγούς όπως το Σουρινάμ. Η Βενεζουέλα είναι ο αστάθμητος παράγοντας. Καθώς η νέα ηγεσία της προσπαθεί να προσελκύσει ξένες επενδύσεις, οι εξαγωγές πλησίασαν το 1 εκατομμύριο βαρέλια ημερησίως τον Μάρτιο, το υψηλότερο επίπεδο από το 2019, αν και σημαντικοί κίνδυνοι παραμένουν.

Κίνα: Δικαίωση της Στρατηγικής του Πεκίνου

Επιπτώσεις

Οι συνέπειες για την Κίνα ήταν μικτές. Η Κίνα είναι μεγάλος καθαρός εισαγωγέας και καθώς οι τιμές πετρελαίου αυξάνονται και χάνει πρόσβαση σε φθηνά ιρανικά βαρέλια, το κόστος εισαγωγών αυξήθηκε απότομα. Ο λογαριασμός εισαγωγών αργού τον Απρίλιο αυξήθηκε κατά 13% σε σχέση με πέρυσι. Παρ’ όλα αυτά, η Κίνα διαθέτει μεγάλα αποθέματα πετρελαίου. Καθώς περιορίζει τις εισαγωγές χρησιμοποιώντας αποθέματα και μειώνοντας τη λειτουργία διυλιστηρίων, μεταπωλεί επίσης αργό που είχε συμφωνήσει να αγοράσει σε άλλες χώρες, συχνά με κέρδος.

Μακροπρόθεσμη Προοπτική

Η κρίση θα ενισχύσει — όχι θα ανατρέψει — την ενεργειακή στρατηγική του Πεκίνου. Η Κίνα πέρασε χρόνια περιορίζοντας την αύξηση της κατανάλωσης πετρελαίου. Σε σύγκριση με τις ΗΠΑ ή την Ευρώπη, το πετρέλαιο αποτελεί μικρότερο ποσοστό του ενεργειακού της μείγματος, ενώ έχει ηλεκτροδοτήσει μεγαλύτερο μέρος των αυτοκινήτων και του συνολικού ενεργειακού της συστήματος. Το 15ο Πενταετές Σχέδιο της Κίνας, που δημοσιεύθηκε αμέσως μετά την έναρξη του πολέμου, ζητούσε να γίνει «ενεργειακή υπερδύναμη» μέσω «στρατηγικής ανθεκτικότητας» και «τεχνολογικής κυριαρχίας» με μη ορυκτές πηγές ενέργειας. Η διαταραχή στις προμήθειες πετρελαίου και φυσικού αερίου θα ενισχύσει περαιτέρω αυτές τις φιλοδοξίες.

Ινδία: Σταθερότητα Μέσα στην Περιφερειακή Εύθραυστη Κατάσταση

Επιπτώσεις

Η Ινδία είναι πιο ευάλωτη από την Κίνα. Εισάγει σχεδόν το 90% του αργού που καταναλώνει και πριν από τον πόλεμο περίπου τα μισά βαρέλια περνούσαν μέσω του Ορμούζ. Το σοκ ανάγκασε το Νέο Δελχί να στηριχθεί περισσότερο στη Ρωσία — αλλά όχι με τους ευνοϊκούς όρους που απολάμβανε μετά την εισβολή στην Ουκρανία.

Μακροπρόθεσμη Προοπτική

Η Ινδία διαθέτει μεγαλύτερη δημοσιονομική δυνατότητα, μεγαλύτερα αποθέματα και πιο διαφοροποιημένους προμηθευτές από φτωχότερους γείτονές της όπως το Πακιστάν, το Μπαγκλαντές και η Σρι Λάνκα, οπότε είναι απίθανο να αντιμετωπίσει τις ίδιες ελλείψεις. Ωστόσο, το ακριβό αργό επιδεινώνει τον πληθωρισμό, πιέζει τους προϋπολογισμούς και αυξάνει το κόστος προστασίας των καταναλωτών. Η μακροπρόθεσμη απάντηση ίσως απαιτήσει διαφοροποίηση της προσφοράς και επιτάχυνση της υποκατάστασης πετρελαίου μέσω ηλιακής ενέργειας, μπαταριών, ηλεκτρικών οχημάτων και σιδηροδρόμων.

Ιαπωνία: Εξαντλημένα Αποθέματα, Πιεσμένα Ταμεία

Επιπτώσεις

Η Ιαπωνία είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένη σε διαταραχές πετρελαίου και φυσικού αερίου: οι εισαγωγές καλύπτουν περισσότερο από το 85% της ενεργειακής κατανάλωσής της και το 2025 σχεδόν όλες οι εισαγωγές αργού πέρασαν μέσω Ορμούζ. Η Ιαπωνία υπήρξε ο δεύτερος μεγαλύτερος συνεισφέρων στην έκτακτη αποδέσμευση αποθεμάτων του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας μετά τις ΗΠΑ, διαθέτοντας ποσότητες που ισοδυναμούν με περίπου 70 ημέρες κατανάλωσης — μια τεράστια απομείωση με ιστορικά δεδομένα. Η σύγκρουση αυξάνει το συνολικό κόστος εισαγωγών και τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας σε μια περίοδο όπου καταναλωτές και επιχειρήσεις ήδη παλεύουν με τον πληθωρισμό.

Μακροπρόθεσμη Προοπτική

Ως νησιωτικό κράτος φτωχό σε πόρους και έντονα εξαρτημένο από το θαλάσσιο εμπόριο για βασικά αγαθά όπως τρόφιμα και ενέργεια, η ενεργειακή ασφάλεια αποτελεί εδώ και καιρό σοβαρό πολιτικό ζήτημα στην Ιαπωνία. Η κρίση θα ενισχύσει αυτές τις ανησυχίες και θα ενδυναμώσει το επιχείρημα υπέρ επανεκκίνησης περισσότερων πυρηνικών αντιδραστήρων, επιτάχυνσης υπεράκτιας αιολικής και ηλιακής ενέργειας και βελτίωσης της ευελιξίας και αποθήκευσης του δικτύου. Ωστόσο, η βασική ευπάθεια των εισαγωγών θα παραμείνει.

Ρωσία: Το Απροσδόκητο Κέρδος του Πούτιν

Επιπτώσεις

Λίγοι παράγοντες έχουν ωφεληθεί τόσο εμφανώς, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα, όσο ο Βλαντίμιρ Πούτιν. Πριν από τον πόλεμο, τα έσοδα της Ρωσίας από εξαγωγές πετρελαίου είχαν πέσει στο χαμηλότερο επίπεδο από την έναρξη της εισβολής στην Ουκρανία το 2022. Η οικονομία της φαινόταν στα πρόθυρα ύφεσης. Ο πόλεμος στο Ιράν υπήρξε δώρο για τον Πούτιν. Η απόφαση των ΗΠΑ να χαλαρώσουν τις κυρώσεις στο ρωσικό πετρέλαιο βοήθησε τη Μόσχα να πουλήσει ήδη φορτωμένα βαρέλια σε υψηλότερες τιμές και η Ρωσία διπλασίασε την κύρια πηγή φορολογικών εσόδων από πετρέλαιο τον Απρίλιο.

Μακροπρόθεσμη Προοπτική

Μακροπρόθεσμα, όμως, αυτό το κέρδος ίσως αποδειχθεί προσωρινό. Οι ουκρανικές επιθέσεις και οι περιορισμοί σε επενδύσεις και τεχνολογία έχουν επιταχύνει τη μακροπρόθεσμη παρακμή της ρωσικής πετρελαϊκής βιομηχανίας, περιορίζοντας την ικανότητά της να αυξήσει διαρθρωτικά την παραγωγική της ικανότητα ως απάντηση στις υψηλότερες τιμές. Οι επιθέσεις της Ουκρανίας εντείνονται, με τουλάχιστον 21 πλήγματα σε ρωσικές εγκαταστάσεις τον Απρίλιο. Η λειτουργία ρωσικών διυλιστηρίων τον προηγούμενο μήνα ήταν η χαμηλότερη από το 2009.

Τα Αραβικά Κράτη του Κόλπου: Παράκαμψη του Σημείου Συμφόρησης

Επιπτώσεις

Οι περισσότεροι γείτονες του Ιράν υφίστανται μεγάλες απώλειες αλλά σε διαφορετικό βαθμό. Η Σαουδική Αραβία και τα ΗΑΕ βρίσκονται σε καλύτερη θέση επειδή επένδυσαν σε αγωγούς προς την Ερυθρά Θάλασσα και τον Κόλπο του Ομάν, επιτρέποντάς τους να παρακάμπτουν το Ορμούζ για περίπου το μισό των προπολεμικών εξαγωγών τους. Το Ομάν, που βρίσκεται εκτός των στενών, είδε τα πετρελαϊκά του έσοδα να αυξάνονται κατά 80% σε εβδομαδιαία βάση σε σύγκριση με πέρυσι. Τα έσοδα της Σαουδικής Αραβίας αυξήθηκαν κατά 10% παρά τη μείωση όγκου εξαγωγών. Αντίθετα, οι εξαγωγές του Ιράκ μειώθηκαν απότομα. Το Κουβέιτ έχει εξαγάγει ελάχιστο πετρέλαιο ή διυλισμένα προϊόντα για δέκα εβδομάδες. Οι εξαγωγές LNG του Κατάρ έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας.

Μακροπρόθεσμη Προοπτική

Καθώς οι αποθηκευτικοί χώροι γεμίζουν, οι παραγωγοί της Μέσης Ανατολής αναγκάστηκαν να διακόψουν παραγωγή περίπου 13 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως. Μόλις ξανανοίξουν τα στενά, ίσως χρειαστούν μήνες για να αποκατασταθεί η προσφορά, ειδικά στο Ιράκ και το Κουβέιτ όπου ώριμα κοιτάσματα και γηρασμένες υποδομές δυσκολεύουν την επανεκκίνηση. Για πολλούς παραγωγούς, προτεραιότητα θα είναι η μείωση έκθεσης σε σημεία συμφόρησης μέσω νέων αγωγών και εξαγωγικών διαδρομών.

Ιράν: Αξιοποίηση του Ορμούζ

Επιπτώσεις

Η θέση του Ιράν είναι περίπλοκη. Χάνει σημαντικά έσοδα εξαγωγών καθώς ο αμερικανικός αποκλεισμός εμποδίζει τις αποστολές αργού, αλλά στην αρχική φάση της κρίσης ίσως επωφελήθηκε από τις υψηλότερες τιμές και την προσωρινή χαλάρωση κυρώσεων. Επειδή τα πετρελαϊκά πεδία και οι εξαγωγικές υποδομές στο νησί Χαργκ φαίνεται να έχουν υποστεί σχετικά μικρές ζημιές, το Ιράν ίσως επαναφέρει γρήγορα τις εξαγωγές όταν ξανανοίξει το Ορμούζ.

Μακροπρόθεσμη Προοπτική

Η Τεχεράνη ίσως αποκτήσει νέα διαπραγματευτική ισχύ. Έχει ήδη προτείνει την επιβολή διοδίων για να διατηρείται ανοιχτό το στενό. Ακόμη κι αν ο πόλεμος λήξει χωρίς τέτοια συμφωνία, το Ιράν απέδειξε ότι η ικανότητά του να μπλοκάρει το Ορμούζ μπορεί να είναι εξίσου ισχυρή με την απειλή ενός πυρηνικού όπλου.

Ευρώπη: Επιτάχυνση της Μετάβασης

Επιπτώσεις

Η Ευρώπη εισάγει πολύ λιγότερο αργό μέσω Ορμούζ απ’ ό,τι η Ασία, αλλά αντιμετωπίζει υψηλότερο κόστος καθώς εντείνεται ο ανταγωνισμός για διαθέσιμα βαρέλια. Στα πετρελαϊκά προϊόντα όπως τα καύσιμα αεροσκαφών, η Ευρώπη είναι ιδιαίτερα ευάλωτη λόγω εξάρτησης από εισαγωγές της Μέσης Ανατολής. Ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας προειδοποίησε στα μέσα Απριλίου ότι η Ευρώπη είχε «ίσως έξι εβδομάδες καυσίμων αεροσκαφών». Αντίθετα, οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας δεν έχουν αυξηθεί σημαντικά όπως το 2022.

Μακροπρόθεσμη Προοπτική

Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις έχουν αρχίσει να συζητούν εθελοντικά μέτρα εξοικονόμησης. Όπως και η ενεργειακή κρίση μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022, έτσι και αυτή θα ενισχύσει την ανάγκη της Ευρώπης να ηλεκτροδοτήσει μεγαλύτερο μέρος της οικονομίας της με εγχώριες πηγές ενέργειας, ακόμη και επανεξετάζοντας την αντίθεση στην πυρηνική ενέργεια σε ορισμένες χώρες. Ωστόσο, αυτή η στρατηγική δημιουργεί άλλη ευπάθεια: εξάρτηση από την Κίνα για ηλιακά πάνελ, μπαταρίες, ηλεκτρικά οχήματα και επεξεργασία κρίσιμων ορυκτών.

Αφρική: Μια Ιστορία Δύο Ηπείρων

Επιπτώσεις

Οι εξαγωγείς πετρελαίου και φυσικού αερίου στη βόρεια, δυτική και κεντρική Αφρική — συμπεριλαμβανομένων της Αλγερίας, της Λιβύης, της Νιγηρίας και της Αγκόλας — ίσως ωφεληθούν από υψηλότερες τιμές και νέες επενδύσεις. Πολύ πιο σκληρά πλήττονται οι εισαγωγείς πετρελαίου κοντά στον Κόλπο, όπως η Αίγυπτος, η Αιθιοπία, η Κένυα και η Ζάμπια. Πολλές χώρες, ακόμη και παραγωγοί, εισάγουν μεγάλο μέρος των διυλισμένων καυσίμων που καταναλώνουν.

Μακροπρόθεσμη Προοπτική

Η κρίση θα ενισχύσει το επιχείρημα υπέρ τόσο των διυλιστηρίων όσο και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Υπάρχουν ήδη σχέδια για τεράστιο νέο διυλιστήριο στην Ανατολική Αφρική, ενώ χώρες όπως η Γκάνα, η Αγκόλα και η Ουγκάντα πιθανόν να ακολουθήσουν. Για τις φτωχότερες αφρικανικές χώρες, κάθε μικροδίκτυο, ηλιακό πάρκο, μπαταρία και ηλεκτρικό λεωφορείο που αντικαθιστά εισαγωγές καυσίμων μειώνει την έκθεση στο επόμενο πετρελαϊκό σοκ.

Ενεργειακή Ποικιλομορφία και Ασφάλεια

Όσο περισσότερο διαρκεί ο πόλεμος στο Ιράν, τόσο πιο διχασμένος θα γίνεται ο ενεργειακός κόσμος κατά μήκος υπαρχόντων γεωπολιτικών και γεωγραφικών ρηγμάτων.

Η Κίνα θα παρουσιάσει τη σύγκρουση ως απόδειξη ότι η αμερικανική ηγεμονία έχει γίνει πηγή παγκόσμιας αστάθειας αντί τάξης, ενώ η αυξανόμενη ανησυχία για τους κινδύνους πετρελαίου και φυσικού αερίου θα ωθήσει περισσότερες χώρες προς τις τεχνολογίες καθαρής ενέργειας που ελέγχει το Πεκίνο.

Οι πλούσιες χώρες θα απαντήσουν διαφοροποιώντας την προσφορά, ενισχύοντας τα αποθέματα ασφαλείας και επιταχύνοντας εναλλακτικές λύσεις, ενώ οι φτωχότερες συχνά θα αναγκαστούν να επιλέξουν αυτό που είναι φθηνότερο αντί για αυτό που είναι ασφαλέστερο.

Οι εισαγωγείς θα πληρώνουν επιπλέον κόστος για διαφοροποιημένη προμήθεια, ενώ οι εξαγωγείς θα επενδύουν σε διαδρομές προς τις αγορές λιγότερο ευάλωτες σε διαταραχές.

Στις ΗΠΑ, ίσως το μεγαλύτερο δίδαγμα είναι ότι ακόμη και οι μεγαλύτεροι παραγωγοί του κόσμου δεν μπορούν να προστατευθούν πλήρως από σοκ σε μια παγκόσμια αγορά.

Την ανάλυση, την οποία δημοσίευσε η Wall Street Journal, υπογράφει ο Jason Bordoff, ιδρυτικός διευθυντής του Center on Global Energy Policy και καθηγητής επαγγελματικής πρακτικής στο Columbia University’s School of International and Public Affairs, καθώς και πρώην ανώτερος διευθυντής στο προσωπικό του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας των ΗΠΑ και ειδικός σύμβουλος του πρώην Προέδρου των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα.