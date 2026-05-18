ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Η EY επαναπροσδιορίζει τις ελεγκτικές υπηρεσίες με agentic AI
Επιχειρήσεις
12:32 - 18 Μάι 2026

Η EY επαναπροσδιορίζει τις ελεγκτικές υπηρεσίες με agentic AI

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο οργανισμός της EY ανακοίνωσε ότι λανσάρει δυνατότητες agentic AI σε παγκόσμιο επίπεδο για τις Ελεγκτικές Υπηρεσίες, σηματοδοτώντας τον μετασχηματισμό των ελέγχων με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης (AI). Η εξέλιξη αυτή, σε συνδυασμό με την εκσυγχρονισμένη προσέγγιση της EY προς το ελεγκτικό λειτούργημα (audit), αποτελεί μέρος μιας δέσμευσης πολλών δισ. δολαρίων στην ποιότητα των ελέγχων, την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών και την ανάπτυξη των ανθρώπων της EY, η οποία θα συνεχιστεί, στο πλαίσιο της παγκόσμιας “All in” στρατηγικής του οργανισμού.

Η EY ενσωματώνει άμεσα ένα νέο πλαίσιο πολλαπλών AI «βοηθών» (multi-agent framework), το οποίο συνδέεται με τα Microsoft Azure, Microsoft Foundry και Microsoft Fabric, στο EY Canvas, δηλαδή, την ενιαία, παγκόσμια τεχνολογική πλατφόρμα των Ελεγκτικών Υπηρεσιών της EY, η οποία καλύπτει τις καθημερινές ροές εργασίας 130.000 επαγγελματιών σε 160.000 έργα ελέγχου και σε περισσότερες από 150 χώρες και γεωγραφικές περιοχές. Οι δυνατότητες αυτές θα βοηθήσουν τις ομάδες Ελεγκτικών Υπηρεσιών της EY να συντονίσουν σύνθετες εργασίες, διαδικασίες και τεχνολογίες, να διαχειριστούν τους κινδύνους αποτελεσματικότερα, αποκτώντας, παράλληλα, πρόσβαση σε συνεχώς επικαιροποιημένες ελεγκτικές και λογιστικές οδηγίες.

Η χρήση της τεχνολογίας θα βασιστεί σε μια σύγχρονη προσέγγιση των επαγγελματιών της EY, η οποία μειώνει το βάρος της εταιρικής διακυβέρνησης για τους πελάτες, βελτιώνει τις εκτιμήσεις κινδύνου, διατηρώντας, παράλληλα, τον θεμελιώδη ρόλο της ανθρώπινης κριτικής σκέψης, του επαγγελματικού σκεπτικισμού και της αποτελεσματικής πληροφόρησης. Με αυτόν τον τρόπο, οι ροές εργασίας θα προσαρμόζονται ανά έργο, ενισχύοντας την ποιότητα των υπηρεσιών και βελτιώνοντας, συνολικά, την εμπειρία ελέγχου για τους πελάτες και τους ανθρώπους της EY.

Σχολιάζοντας την ενσωμάτωση agentic AI στις ελεγκτικές υπηρεσίες, ο κ. Ανδρέας Χατζηδαμιανού, Εταίρος και Επικεφαλής των Ελεγκτικών Υπηρεσιών της EY Ελλάδος, δήλωσε: «Για να μπορούμε να υποστηρίζουμε τους οργανισμούς, ώστε να διαμορφώνουν το μέλλον τους με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, δεσμευόμαστε πρώτα στον δικό μας μετασχηματισμό, λειτουργώντας ως “client zero”. Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη και οι αλλαγές που επιφέρει στις ελεγκτικές υπηρεσίες και τις υπηρεσίες διασφάλισης αυξάνουν την πολυπλοκότητα των ελέγχων, οι άνθρωποι και τα τεχνολογικά εργαλεία μας, θα πρέπει να εξελίσσονται ταυτόχρονα και να συνεργάζονται αρμονικά. Σε αυτό το πλαίσιο, η EY αναπτύσσει agentic AI σε παγκόσμια κλίμακα με στόχο να προσθέσει μεγαλύτερη αξία, βαθύτερη διορατικότητα και αυξημένη εμπιστοσύνη στους πελάτες, τους συνεργάτες και τα υπόλοιπα ενδιαφερόμενα μέρη, επαναπροσδιορίζοντας τη σημασία της εταιρικής πληροφόρησης, της εμπιστοσύνης και της διαφάνειας στην εποχή του AI».

Υποστηρίζοντας τους οργανισμούς στο ταξίδι του μετασχηματισμού τους

Οι εξελίξεις αυτές έρχονται σε μια κρίσιμη στιγμή, καθώς οι οργανισμοί επιδιώκουν να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της EY σε CEOs από όλο τον κόσμο, το 97% των επιχειρήσεων έχουν ήδη ξεκινήσει τον μετασχηματισμό τους ή σχεδιάζουν να το κάνουν.

Η επικαιροποιημένη μεθοδολογία και το πλαίσιο ελέγχων της EY συμβάλλουν σε μεγαλύτερη αξιοπιστία και αποτελούν τη βάση για μία σειρά υπηρεσιών για πελάτες που λαμβάνουν είτε ελεγκτικές είτε άλλες υπηρεσίες διασφάλισης, συμβουλευτικής φύσης. Με αυτόν τον τρόπο, οι ομάδες Ελεγκτικών Υπηρεσιών της EY θα είναι σε θέση να βοηθούν τους οργανισμούς να αξιολογούν την ετοιμότητά τους, να διαχειρίζονται κινδύνους που σχετίζονται με το AI, να ενισχύουν την υπευθυνότητά τους, και να παράγουν μετρήσιμα αποτελέσματα, ενώ προχωρούν στο ταξίδι μετασχηματισμού τους.

Κλιμακώνοντας την υπεύθυνη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης

Η ανάπτυξη ελεγκτικών δυνατοτήτων με χρήση agentic AI υποστηρίζεται από τις στρατηγικές συμμαχίες της EY, και ιδιαίτερα από εκείνη με τη Microsoft, της οποίας οι τεχνολογίες cloud και AI είναι βαθιά ενσωματωμένες στην τεχνολογική πλατφόρμα EY Canvas.

Οι νέες δυνατότητες AI έχουν αναπτυχθεί, δοκιμαστεί και τεθεί σε λειτουργία σύμφωνα με τις εννέα αρχές υπεύθυνης χρήσης AI της EY, με τον οργανισμό της EY να συμμετέχει, επίσης, στο πρόγραμμα Industrial Affiliates του Stanford University Institute for Human-Centered Artificial Intelligence.

Εκτός από τη σημαντική επένδυση στην τεχνολογία, μέσα στο τρέχον έτος, η EY έχει δημιουργήσει ένα παγκόσμιο πρόγραμμα εκπαίδευσης με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη των δεξιοτήτων όλων των επαγγελματιών των ομάδων ελεγκτικών υπηρεσιών και διαχείρισης τεχνολογικού κινδύνου (technology risk). Το δομημένο πρόγραμμα θα περιλαμβάνει βιωματική και διά ζώσης μάθηση και θα επικαιροποιείται συνεχώς, σύμφωνα με τις εξελίξεις στο ρυθμιστικό πλαίσιο, την τεχνολογία και τη μεθοδολογία.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Συμβιβασμός $2,25 δισ. για το δυστύχημα του «Dali» – Ανοιχτό το μέτωπο ευθυνών
Ναυτιλία

Συμβιβασμός $2,25 δισ. για το δυστύχημα του «Dali» – Ανοιχτό το μέτωπο ευθυνών

Βρετανία: Στα ύψη το κόστος δανεισμού – Ασφυκτική πίεση στον Στάρμερ
Ομόλογα

Βρετανία: Στα ύψη το κόστος δανεισμού – Ασφυκτική πίεση στον Στάρμερ

ΡΑΑΕΥ: Νέο εργαλείο για τη στατιστική ανάλυση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΡΑΑΕΥ: Νέο εργαλείο για τη στατιστική ανάλυση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας

Καύσιμα: Έρχονται τιμές άνω των €2,10 στη βενζίνη
Οικονομία

Καύσιμα: Έρχονται τιμές άνω των €2,10 στη βενζίνη

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

EY: Το πρώτο Corporate Reporting Insights ανέδειξε την αξία της εταιρικής πληροφόρησης σε μία εποχή αβεβαιότητας
Επιχειρήσεις

EY: Το πρώτο Corporate Reporting Insights ανέδειξε την αξία της εταιρικής πληροφόρησης σε μία εποχή αβεβαιότητας

Έρευνα EY: Το GenAI αλλάζει τα δεδομένα στη διεθνή κινητικότητα εργαζόμενων
Τεχνολογία

Έρευνα EY: Το GenAI αλλάζει τα δεδομένα στη διεθνή κινητικότητα εργαζόμενων

Qualco Technology: Λανσάρει νέα σουίτα λογισμικού Agentic AI – Οι στόχοι
Τεχνολογία

Qualco Technology: Λανσάρει νέα σουίτα λογισμικού Agentic AI – Οι στόχοι

Η Qualco Technology λανσάρει νέα σουίτα λογισμικού Agentic AI που μετατρέπει τα δεδομένα σε επιχειρησιακή δράση σε πραγματικό χρόνο
Επιχειρήσεις

Η Qualco Technology λανσάρει νέα σουίτα λογισμικού Agentic AI που μετατρέπει τα δεδομένα σε επιχειρησιακή δράση σε πραγματικό χρόνο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
18/05/2026 - 13:40

Χρηστίδης: Η ΝΔ άνοιξε τον ασκό του Αιόλου - Να λογοδοτήσει για τα οικονομικά των υπουργών της

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 13:36

Ο Όμιλος Interamerican τίμησε την αριστεύσασα του Executive MBA του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με την υποτροφία «Δημήτρης Κοντομηνάς»

Ανεμοδείκτης
18/05/2026 - 13:32

Η επιμονή του Μητσοτάκη για εκλογές το ‘27 και η αμηχανία του Χατζηδάκη

Εμπορεύματα
18/05/2026 - 13:30

Συνεχίζεται το ράλι στο πετρέλαιο μετά από επίθεση σε πυρηνικό εργοστάσιο στα ΗΑΕ

Νομίσματα
18/05/2026 - 13:26

Νέο sell off στα crypto: Κάτω από τα $77.000 το Bitcoin

Magazino
18/05/2026 - 13:13

Η Αθήνα στον ρυθμό του Final Four της EuroLeague

Οικονομία
18/05/2026 - 13:09

Προσωπικός Βοηθός: Ενισχύεται με χρηματοδότηση 34,8 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ

Το σκίτσο του ΚΥΡ
18/05/2026 - 13:07

«Αλλαγή»

Ειδήσεις
18/05/2026 - 13:00

Επιχείρηση της ΕΛΑΣ στα Βορίζια: Έξι συλλήψεις για ζωοκλοπές, καταπατήσεις και εκβιασμούς

Πολιτική
18/05/2026 - 12:54

Ανδρουλάκης: Οι οκτώ δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος

Ναυτιλία
18/05/2026 - 12:51

Επιθέσεις με drones σε εμπορικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα – Κλιμακώνεται η πίεση στη ναυτιλία

Αυτοδιοίκηση
18/05/2026 - 12:49

Δήμος Αθηναίων: Την Τετάρτη (20/5) ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή μαθητών στα καλοκαιρινά camps

Ειδήσεις
18/05/2026 - 12:38

Χανταϊός: Στο Ρότερνταμ για απολύμανση το υπερωκεάνιο MV Hondius

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 12:32

Η EY επαναπροσδιορίζει τις ελεγκτικές υπηρεσίες με agentic AI

Εμπορεύματα
18/05/2026 - 12:25

Οι Κερδισμένοι και οι Χαμένοι της Νέας Παγκόσμιας Τάξης του Πετρελαίου

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
18/05/2026 - 12:22

Καραβίας: Σήμα για άνοιγμα στην ινδική αγορά – «Προτεραιότητα η διαφοροποίηση των πηγών εσόδων»

Ειδήσεις
18/05/2026 - 12:15

Ιράν: Νέα αναθεωρημένη πρόταση προς τις ΗΠΑ με σκοπό τον τερματισμό της σύγκρουσης

Οικονομία
18/05/2026 - 12:05

Καύσιμα: Έρχονται τιμές άνω των €2,10 στη βενζίνη

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
18/05/2026 - 12:00

ΡΑΑΕΥ: Νέο εργαλείο για τη στατιστική ανάλυση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας

Οικονομία
18/05/2026 - 11:59

ΤτΕ: Οι επιπτώσεις της πολεμικής σύρραξης πέρασαν άμεσα στις καταναλωτικές τιμές

Ομόλογα
18/05/2026 - 11:55

Βρετανία: Στα ύψη το κόστος δανεισμού – Ασφυκτική πίεση στον Στάρμερ

Ναυτιλία
18/05/2026 - 11:54

Συμβιβασμός $2,25 δισ. για το δυστύχημα του «Dali» – Ανοιχτό το μέτωπο ευθυνών

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
18/05/2026 - 11:47

ΔΕΗ: Καλύφθηκε σε χρόνο ρεκόρ η ΑΜΚ - Ζήτηση στην περιοχή των €9-10 δισ.

Πολιτική
18/05/2026 - 11:42

«Η Ελλάδα που αντιστέκεται»: Το βίντεο-ντοκιμαντέρ του Παύλου Γερουλάνου για τον Έβρο

Σχόλια Αγοράς
18/05/2026 - 11:38

Νευρικότητα στις αγορές: ΔΕΗ, τράπεζες και Μέση Ανατολή καθορίζουν το κλίμα

ΤΣΙΜΕΝΤΑ & ΟΡΥΚΤΑ
18/05/2026 - 11:33

Ικτίνος: Σε «ρότα» υλοποίησης η συμφωνία διεθνούς αξιοποίησης του ακινήτου της στον Όρμο Σητείας Κρήτης

Magazino
18/05/2026 - 11:11

Διεθνής Ημέρα Μουσείων: Οι δωρεάν δράσεις που αξίζει να βάλεις στο πρόγραμμα

ΑΜΥΝΑ
18/05/2026 - 11:05

Mission 2030: Ο κλάδος της Αεροδιαστημικής και Άμυνας εισέρχεται σε νέα εποχή ανάπτυξης - Οι προκλήσεις

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
18/05/2026 - 11:03

ΔΑΑ: Άνοδος 8,1% στην επιβατική κίνηση το πρώτο τρίμηνο του 2026

Ανακοινώσεις
18/05/2026 - 10:50

ΔΕΗ: Η ανακοίνωση για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου – Στο 33,4% το ποσοστό του Δημοσίου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ