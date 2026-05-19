Συναγερμός για τον Έμπολα στο Κονγκό – Πάνω από 130 νεκροί και φόβοι για ευρύτερη εξάπλωση
11:22 - 19 Μάι 2026

Η επιδημία του ιού Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό προκαλεί έντονη ανησυχία στη διεθνή κοινότητα, καθώς οι νεκροί έχουν φτάσει τουλάχιστον τους 131, ενώ περισσότερα από 513 πιθανά κρούσματα ερευνώνται από τις υγειονομικές αρχές. Η κατάσταση θεωρείται ιδιαίτερα σοβαρή, καθώς τα κρούσματα εμφανίζονται πλέον σε ολοένα και περισσότερες περιοχές της χώρας, αυξάνοντας τον κίνδυνο ανεξέλεγκτης διασποράς.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της κυβέρνησης του Κονγκό, νέες μολύνσεις έχουν καταγραφεί στις περιοχές Νιακούντε της επαρχίας Ιτούρι, Μπουτέμπο στο Βόρειο Κίβου, αλλά και στην πόλη Γκόμα, ένα μεγάλο αστικό κέντρο κοντά στα σύνορα με τη Ρουάντα. Η εξάπλωση σε πυκνοκατοικημένες περιοχές προκαλεί φόβους για δυσκολότερο έλεγχο της επιδημίας.

Παράλληλα, όπως μεταδίδει τo BBC, η Ουγκάντα έχει ήδη αναφέρει δύο επιβεβαιωμένα κρούσματα και έναν θάνατο, σύμφωνα με τα αμερικανικά Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC). Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) χαρακτήρισε την επιδημία του συγκεκριμένου στελέχους του ιού – που συνδέεται με τον ιό Bundibugyo – ως διεθνή κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία.

Οι αρχές του Κονγκό προσπαθούν να καθησυχάσουν τον πληθυσμό, υποστηρίζοντας ότι ειδικές ομάδες εργάζονται εντατικά για τον εντοπισμό και την απομόνωση πιθανών κρουσμάτων. Ωστόσο, η έλλειψη αποτελεσματικών φαρμάκων και εμβολίων για το συγκεκριμένο στέλεχος δυσκολεύει σημαντικά την αντιμετώπιση της κρίσης.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκάλεσε και η επιβεβαίωση ότι ένας Αμερικανός γιατρός, ο Πίτερ Στάφορντ, που εργαζόταν ως ιεραπόστολος στο Κονγκό, προσβλήθηκε από τον ιό. Ο ίδιος πρόκειται να μεταφερθεί στη Γερμανία για θεραπεία. Η ιατρική οργάνωση Serge ανακοίνωσε ότι ακόμη δύο γιατροί που ήρθαν σε επαφή με ασθενείς, ανάμεσά τους και η σύζυγός του, τέθηκαν σε καραντίνα, χωρίς μέχρι στιγμής να εμφανίζουν συμπτώματα.

Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι τουλάχιστον έξι Αμερικανοί ενδέχεται να έχουν εκτεθεί στον ιό. Οι ΗΠΑ έχουν ήδη εκδώσει ταξιδιωτική οδηγία επιπέδου 4 – την υψηλότερη δυνατή – καλώντας τους πολίτες να αποφύγουν κάθε ταξίδι στο Κονγκό. Παράλληλα, οι αμερικανικές αρχές ενισχύουν τους ελέγχους σε ταξιδιώτες που φτάνουν από το Κονγκό, την Ουγκάντα και το Νότιο Σουδάν.

Ο ΠΟΥ προειδοποιεί ότι η πραγματική έκταση της επιδημίας μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερη από ό,τι καταγράφεται σήμερα, ενώ υπάρχει σοβαρός κίνδυνος περιφερειακής εξάπλωσης. Γειτονικές χώρες, όπως η Ρουάντα και η Νιγηρία, ανακοίνωσαν ήδη αυστηρότερους συνοριακούς ελέγχους και αυξημένη επιτήρηση.

Οι ειδικοί τονίζουν ότι κρίσιμο ρόλο στην εξάπλωση του ιού παίζουν οι παραδοσιακές τελετές ταφής, όπου συγγενείς έρχονται σε άμεση επαφή με τις σορούς. Παρόμοιες πρακτικές είχαν συμβάλει δραματικά στην τεράστια επιδημία του 2014-2016 στη Δυτική Αφρική, η οποία είχε προκαλέσει περισσότερους από 11.000 θανάτους.

