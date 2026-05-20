Guardian: Ο Έμπολα ξανά στο προσκήνιο – Τα κρίσιμα μαθήματα του παρελθόντος

Το να βρίσκεται κανείς κοντά στο επίκεντρο μιας επιδημίας Έμπολα σημαίνει ότι συνηθίζει τη μυρωδιά της χλωρίνης. Σε νοσοκομεία και κυβερνητικά κτίρια, επιφάνειες ψεκάζονται συνεχώς, ενώ τα χέρια πλένονται με διάλυμα 0,05% που μπορεί να εξουδετερώσει τον ιό μέσα σε 60 δευτερόλεπτα.

Υπέρυθρα θερμόμετρα χειρός ελέγχουν τη θερμοκρασία σε αεροδρόμια και συνοριακά περάσματα. Οποιαδήποτε ένδειξη πυρετού αρκεί για να εμποδιστεί η διέλευση. Ομάδες ιχνηλάτησης επαφών διασχίζουν αδιάκοπα την ύπαιθρο.

Σύμφωνα με ανάλυση του Guardian, από το 2018 έως το 2020, η πόλη Μπουτέμπο, στη βόρεια επαρχία Κίβου της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, αποτέλεσε το επίκεντρο της μεγαλύτερης επιδημίας Έμπολα που είχε γνωρίσει η χώρα. Η κρίση δεν περιοριζόταν μόνο στην καταστροφική δράση του ιού, αλλά ενισχυόταν από τις κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές πιέσεις μιας περιοχής που βρισκόταν εν μέσω σύγκρουσης.

Καθώς οι παγκόσμιοι υγειονομικοί φορείς αντιμετωπίζουν μια νέα σοβαρή επιδημία Έμπολα στη ΛΔ Κονγκό, η οποία αιφνιδίασε τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας με την ταχύτητα και την έκτασή της, τίθεται το ερώτημα: ποια διδάγματα έχουν αντληθεί από το παρελθόν;

Σε αντίθεση με την Covid-19, ο Έμπολα δεν μεταδίδεται εύκολα. Δεν είναι αερογενής και απαιτεί άμεση επαφή με σωματικά υγρά, όπως αίμα ή εμετό. Αυτό τον καθιστά ιδιαίτερα επικίνδυνο για τους υγειονομικούς, οι οποίοι χρειάζονται πλήρη προστατευτικό εξοπλισμό και αυστηρές διαδικασίες απολύμανσης.

Κοινωνικές πρακτικές, όπως η σωματική επαφή με τους νεκρούς και τους ετοιμοθάνατους σε φτωχές αγροτικές κοινότητες, συνέβαλαν σημαντικά στην εξάπλωση στις περιοχές του ανατολικού Κίβου και της επαρχίας Ιτούρι.

Ένας δεύτερος κρίσιμος παράγοντας που δυσχέρανε την αντιμετώπιση πριν από έξι χρόνια ήταν η πολιτική ένταση μεταξύ της κυβέρνησης στην Κινσάσα και της εθνοτικής ομάδας Νάντε στο ανατολικό Κίβου, εν μέσω εξέγερσης. Κατά τη διάρκεια εκλογών, ορισμένοι εκμεταλλεύτηκαν την επιδημία, υποστηρίζοντας είτε ότι ο Έμπολα δεν υπάρχει είτε ότι εισήχθη από ξένους.

Αυτό οδήγησε ακόμη και σε ένοπλες επιθέσεις — ορισμένες θανατηφόρες — εναντίον υγειονομικών και κέντρων θεραπείας, συμπεριλαμβανομένου ενός στην Μπουτέμπο.

Αν και κατά την προηγούμενη επιδημία υπήρχε διαθέσιμο εμβόλιο, για το σημερινό στέλεχος —την παραλλαγή Bundibugyo— δεν υπάρχει. Πρόκειται για την λιγότερο μελετημένη μορφή του ιού, που έχει προκαλέσει μόνο δύο επιδημίες στο παρελθόν (2007 και 2012), με θνησιμότητα περίπου 30%.

Ένας ακόμη λόγος ανησυχίας είναι ότι τα αρχικά κρούσματα ενδέχεται να μην εντοπίστηκαν έγκαιρα, επιτρέποντας την ανεξέλεγκτη μετάδοση για κάποιο διάστημα.

Μια βασική διαφορά σε σχέση με προηγούμενες επιδημίες είναι η ταχύτητα με την οποία ο ΠΟΥ κήρυξε αυτή τη φορά κατάσταση έκτακτης ανάγκης διεθνούς ενδιαφέροντος (PHEIC). Το 2018 είχε δεχθεί έντονη κριτική επειδή καθυστέρησε τέσσερις μήνες να προβεί σε αυτή την ενέργεια.

Στη σημερινή κρίση, η σχετική ανακοίνωση έγινε μέσα σε 48 ώρες. Ο επικεφαλής του ΠΟΥ, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, δήλωσε ότι η ανησυχία του ήταν τόσο μεγάλη ώστε έδρασε χωρίς να συγκληθεί επιτροπή έκτακτης ανάγκης.

Ωστόσο, η κλινική επιδημιολόγος Ντανιέλα Μάνο προειδοποιεί ότι η νέα επιδημία παρουσιάζει παρόμοιες δυσκολίες με εκείνη του 2018-2020.

«Ο αριθμός των ύποπτων κρουσμάτων πριν από την επιβεβαίωση δείχνει ότι η μετάδοση πιθανότατα συνεχιζόταν για εβδομάδες πριν αναγνωριστεί επίσημα η επιδημία», σημειώνει.

«Επιπλέον, η επιδημία εκδηλώνεται σε περιοχή με ανασφάλεια, μετακινήσεις πληθυσμών και υψηλή κινητικότητα, γεγονός που δυσχεραίνει την επιτήρηση, την ιχνηλάτηση και την παροχή υγειονομικής φροντίδας».

Παράλληλα, τονίζει ότι δεν υπάρχουν εγκεκριμένα εμβόλια ή θεραπείες ειδικά για τη συγκεκριμένη παραλλαγή, ούτε εμβόλια σε προχωρημένο στάδιο ανάπτυξης που να μπορούν να χρησιμοποιηθούν άμεσα.

Ωστόσο, υπογραμμίζει ότι η ΛΔ Κονγκό διαθέτει πλέον σημαντική εμπειρία και πολύ ισχυρότερες δυνατότητες αντιμετώπισης σε σχέση με πριν από μία δεκαετία.

Η καθηγήτρια λοιμωδών νοσημάτων Αν Κορί επισημαίνει ότι η εξάπλωση της νόσου πέρα από τα σύνορα —με επιβεβαιωμένα κρούσματα τόσο στο Κονγκό όσο και στην Ουγκάντα— πιθανότατα συνέβαλε στην ταχεία κήρυξη διεθνούς συναγερμού.

Η αναγνώριση μιας κατάστασης ως PHEIC αποσκοπεί στην κινητοποίηση πόρων και στον καλύτερο διεθνή συντονισμό, ιδιαίτερα όταν η απειλή ξεπερνά τα εθνικά σύνορα.