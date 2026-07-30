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Bloomberg: Η ΕΕ κατασκευάζει AI Gigafactories με στόχο την τεχνολογική ανεξαρτησία
Ειδήσεις
16:43 - 30 Ιουλ 2026

Bloomberg: Η ΕΕ κατασκευάζει AI Gigafactories με στόχο την τεχνολογική ανεξαρτησία

Reporter.gr Newsroom
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα (30/7) την έναρξη μιας πολυαναμενόμενης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κοινοπραξίες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην κατασκευή επτά προγραμματισμένων «AI Gigafactories» (γιγαντιαίων εργοστασίων τεχνητής νοημοσύνης).

Όπως επισημαίνει το Bloomberg, πρόκειται για έναν όρο που χρησιμοποιεί η Κομισιόν για κέντρα δεδομένων εξοπλισμένα με δεκάδες χιλιάδες εξειδικευμένα τσιπ, τα οποία θα μπορούν να τροφοδοτούν μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης που η Ευρώπη ελπίζει ότι θα μπορέσουν κάποια στιγμή να ανταγωνιστούν αμερικανικούς κολοσσούς της AI, όπως το ChatGPT και το Claude. Παράλληλα, οι εγκαταστάσεις αυτές θα παρέχουν προηγμένες υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης σε ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και κυβερνήσεις.

Η εκτελεστική αρχή της ΕΕ ανέφερε ότι οι εγκαταστάσεις θα λάβουν χρηματοδότηση ύψους 10 δισ. ευρώ από την Ένωση και τα κράτη-μέλη, εκτιμώντας ότι το ποσό αυτό θα προσελκύσει επιπλέον ιδιωτικές επενδύσεις διπλάσιου ύψους.

Το γεγονός αυτό επέτρεψε στην Κομισιόν να παρουσιάσει το έργο ως μια πρωτοβουλία συνολικής αξίας 30 δισ. ευρώ. Στην πραγματικότητα, ωστόσο, μόλις 2 δισ. ευρώ σε δημόσια κεφάλαια είναι διαθέσιμα αυτή τη στιγμή, ενώ το υπόλοιπο ποσό θα πρέπει να εξασφαλιστεί μέσω του επόμενου προϋπολογισμού της ΕΕ, ο οποίος παραμένει αντικείμενο έντονων διαπραγματεύσεων.

Όπως μεταδίδει το Bloomberg, η έναρξη των αρχικών κατασκευαστικών εργασιών προγραμματίζεται για το πρώτο τρίμηνο του επόμενου έτους. Τα έργα θα υλοποιηθούν σε δύο φάσεις, καθώς η επέκταση της δυναμικότητας των εγκαταστάσεων θα απαιτήσει επενδύσεις που βρίσκονται ακόμη υπό διαπραγμάτευση.

Η αβεβαιότητα γύρω από τη χρηματοδότηση ήταν ένας από τους λόγους για τους οποίους το σχέδιο, που ανακοινώθηκε για πρώτη φορά πέρυσι, χρειάστηκε τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα για να προχωρήσει. Οι καθυστερήσεις και οι επανειλημμένες αναβολές απομάκρυναν ορισμένες από τις εταιρείες που εξέταζαν το ενδεχόμενο να συμμετάσχουν στη διαδικασία υποβολής προσφορών.

Στόχος της ΕΕ η μείωση της εξάρτησης από την Κίνα

Πολλά εξαρτώνται από την επιτυχία του εγχειρήματος. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει παρουσιάσει αυτές τις εγκαταστάσεις ως κρίσιμο στοιχείο του οράματός της για τεχνολογική κυριαρχία, με στόχο τη μείωση της εξάρτησής της από τη Silicon Valley και την Κίνα.

Ωστόσο, όπως επισημαίνεται το χάσμα μεταξύ της Ευρώπης και των ανταγωνιστών της παραμένει τεράστιο: σύμφωνα με στοιχεία της Υπηρεσίας Απογραφής των ΗΠΑ, οι επενδύσεις στην κατασκευή κέντρων δεδομένων στις Ηνωμένες Πολιτείες ξεπέρασαν μόνο τον Απρίλιο τα 50 δισ. δολάρια.

Οι πέντε μεγαλύτεροι επενδυτές σε νέα κέντρα δεδομένων στις ΗΠΑ - η Alphabet, η Amazon, η Meta, η Microsoft και η Oracle - αύξησαν συνολικά το χρέος τους κατά περίπου 350 δισ. δολάρια την τελευταία πενταετία, προκειμένου να χρηματοδοτήσουν μια πρωτοφανή επενδυτική επέλαση στον τομέα.

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