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ΗΠΑ: Επιβράδυνση της ανάπτυξης στο 1,5% το β’ τρίμηνο – Στο 3,3% ο δομικός πληθωρισμός
Ειδήσεις
16:34 - 30 Ιουλ 2026

ΗΠΑ: Επιβράδυνση της ανάπτυξης στο 1,5% το β’ τρίμηνο – Στο 3,3% ο δομικός πληθωρισμός

Reporter.gr Newsroom
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Η οικονομία των ΗΠΑ κινήθηκε πιο αδύναμα από ό,τι ανέμεναν οι αναλυτές κατά το δεύτερο τρίμηνο του έτους, ενώ ο πληθωρισμός τον Ιούνιο παρέμεινε σε επίπεδα αρκετά υψηλότερα από τον στόχο της Fed, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε το αμερικανικό Υπουργείο Εμπορίου.

Το αμερικανικό ΑΕΠ αυξήθηκε με ετήσιο ρυθμό 1,5% το διάστημα Απριλίου – Ιουνίου, βάσει των εποχικά προσαρμοσμένων στοιχείων και μετά τις προσαρμογές για τον πληθωρισμό. Την ίδια στιγμή, ξεχωριστά δεδομένα έδειξαν ότι ο δείκτης τιμών προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE) μειώθηκε κατά 0,1% σε μηνιαία βάση, μετά την εποχική προσαρμογή, ενώ σε ετήσια σύγκριση ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 3,7%, επιβεβαιώνοντας τις προβλέψεις της αγοράς.

Ο δομικός δείκτης PCE, ο οποίος εξαιρεί τις πιο ευμετάβλητες τιμές τροφίμων και ενέργειας, κατέγραψε άνοδο 0,1% σε μηνιαία βάση και 3,3% σε ετήσια βάση. Οι εκτιμήσεις των οικονομολόγων έκαναν λόγο για μηνιαία αύξηση 0,2% και ετήσια άνοδο 3,3%.

Παρότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ χρησιμοποιεί τον συνολικό δείκτη PCE ως τον βασικό δείκτη για τη διαμόρφωση της νομισματικής της πολιτικής, αρκετά στελέχη της θεωρούν ότι ο δομικός πληθωρισμός αποτυπώνει πιο αξιόπιστα τις μακροπρόθεσμες τάσεις στις τιμές.

Η κατανάλωση στήριξε την ανάπτυξη

Καθοριστική συμβολή στη διατήρηση της οικονομικής δραστηριότητας είχαν οι καταναλωτικές δαπάνες, οι οποίες αντιστοιχούν σε περισσότερο από τα δύο τρίτα του αμερικανικού ΑΕΠ. Οι δαπάνες των νοικοκυριών αυξήθηκαν με ετήσιο ρυθμό 3,2% το δεύτερο τρίμηνο, παρουσιάζοντας σημαντική επιτάχυνση σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο, όταν η άνοδος είχε περιοριστεί στο 0,5%.

Παρά τη συνεχιζόμενη ένταση στη Μέση Ανατολή, οι Αμερικανοί καταναλωτές δεν περιόρισαν σημαντικά τις αγορές τους, καθώς οι αυξημένες επιστροφές φόρων που καταβλήθηκαν φέτος λειτούργησαν ως αντιστάθμισμα στις υψηλότερες τιμές των καυσίμων που προκάλεσε η σύγκρουση.

Επιπλέον, τη δυναμική της κατανάλωσης ενίσχυσαν οι σημαντικές φορολογικές ελαφρύνσεις που προβλέπει το νομοσχέδιο του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, γνωστό ως «One Big Beautiful Bill», αλλά και η άνοδος στις τιμές των περιουσιακών στοιχείων, η οποία ενίσχυσε κυρίως τα υψηλότερα εισοδηματικά στρώματα.

Στην αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας εκτιμάται ότι συνέβαλαν επίσης οι υψηλότερες δαπάνες που σχετίζονται με το Παγκόσμιο Κύπελλο της FIFA, καθώς και οι αυξημένες δαπάνες μη κερδοσκοπικών οργανισμών ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη παραμένει βασικός μοχλός επενδύσεων

Σημαντική στήριξη στην οικονομία εξακολουθεί να προσφέρει το επενδυτικό κύμα γύρω από την Τεχνητή Νοημοσύνη, το οποίο διατηρεί τη δυναμική του, παρά τις ανησυχίες επενδυτών ότι οι αποτιμήσεις αρκετών εταιρειών του τεχνολογικού κλάδου έχουν ανέλθει σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα.

Οι δαπάνες για εξοπλισμό, υποδομές και εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης συνεχίζουν να ενισχύουν την εγχώρια ζήτηση και να λειτουργούν ως σημαντικός παράγοντας στήριξης της οικονομικής ανάπτυξης.

Ωστόσο, οικονομολόγοι προειδοποιούν ότι η παρατεταμένη σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, η οποία έχει εισέλθει πλέον στον έκτο μήνα, αποτελεί έναν σημαντικό παράγοντα αβεβαιότητας για την κατανάλωση και, κατ’ επέκταση, για τον ρυθμό ανάπτυξης της αμερικανικής οικονομίας κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους.

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