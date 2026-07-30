Γερουλάνος: Τα κρίσιμα ζητήματα θέλουν δουλειά, δηλαδή άλλη κυβέρνηση

«Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γνωρίζετε τον όρο “αποφυγή εργασίας”; Αγγλιστί “work avoidance”; Είναι ένα ψυχολογικό μοτίβο αποδέσμευσης από σημαντικά καθήκοντα επειδή σου πυροδοτούν δυσάρεστα συναισθήματα και βρίσκεις κάθε ευρηματικό τρόπο να τα αποφύγεις. Σε απλά Ελληνικά; Όποιος δεν θέλει να ζυμώσει, 10 μέρες κοσκινίζει», είπε στην αρχή της ομιλίας του στην ολομέλεια της Βουλής, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ–Κινήματος Αλλαγής και Βουλευτής Α’ Αθηνών, Παύλος Γερουλάνος, στο πλαίσιο της συζήτησης του νομοσχεδίου ΥΠΕΝ για την επέκταση αρμοδιοτήτων της ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ.

Και πρόσθεσε:

«Εδώ λοιπόν η κυβέρνηση μάς έχει φέρει τρία κρίσιμα ζητήματα σε ένα νομοσχέδιο. Τρία ζητήματα εθνικών διαστάσεων: Διαχείριση του νερού. Ερήμωση της περιφέρειας. Εκδημοκρατισμός της ενέργειας. Τρία ζητήματα που θα έπρεπε να ενώνονται κάτω από ένα εθνικό, συνεκτικό σχέδιο για το μέλλον της Πατρίδας μας. Και τα αντιμετωπίζει ως τρεις ασύνδετες εκκρεμότητες. Και κοσκινίζει…», σημείωσε ο κ. Γερουλάνος και συμπλήρωσε:

«Για μια ακόμη φορά, μπροστά στο μέγεθος των προβλημάτων, αντί να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων, η Κυβέρνηση αποφεύγει τη δύσκολη δουλειά και κάνει επιμέρους διευθετήσεις χωρίς στρατηγική στόχευση. Επιμέρους διευθετήσεις που είναι πάντα το τελευταίο καταφύγιο μίας κουρασμένης κυβέρνησης. Τα τρία αυτά εθνικά προβλήματα που υποτίθεται ότι πάει να λύσει ή να καλυτερεύσει η Κυβέρνηση θέλουν πρώτα από όλα όραμα. Έναν στόχο σε βάθος χρόνου που θα συμφωνήσουμε και θα υπηρετήσουμε όλοι».

«Αποφυγή εργασίας…και λίγο business»

Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής αναλύοντας τα ζητήματα του νομοσχεδίου είπε συγκεκριμένα:

Ενέργεια: «Ποιες είναι οι μεγάλες εθνικές προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας στην ενέργεια; Κόστος και αυτονομία. Και τα δύο περνούν μέσα από την αποθήκευση και τα δίκτυα μεταφοράς και διανομής. Αντί όμως η κυβέρνηση να παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ενίσχυσης των δικτύων, διασυνδέσεων και αποθήκευσης, που θέλει δουλειά, νοιάζεται για το πώς ειδικές κατηγορίες φωτοβολταϊκών θα αποκτήσουν προτεραιότητα, την ώρα που χιλιάδες επενδυτές περιμένουν επί χρόνια στις λίστες των Διαχειριστών. Δηλαδή, αποφυγή εργασίας. Και λίγο business».

Περιφέρεια: «Στην περιφέρεια ο κόσμος ζει στην εποχή του λουκέτου. Νηπιαγωγεία που κλείνουν. Σχολεία που κλείνουν. Τμήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που κλείνουν. Καφενεία στην πλατεία που κλείνουν. Νοσοκομεία που από έλλειψη προσωπικού σε στέλνουν σε ιδιώτες. Καταστήματα ΕΛΤΑ που κλείνουν. Υποκαταστήματα τραπεζών που κλείνουν. Μέχρι και τα μηχανήματα ATM τα παίρνουν και φεύγουν. Και ποια είναι η απάντηση της κυβέρνησης στο πρόβλημα; Αντί για ολοκληρωμένο σχέδιο περιφερειακής ανάπτυξης με έμφαση στις περιοχές που υποφέρουν, κάτι που θέλει δουλειά, ασχολείται με το πώς θα γίνει πιο εύκολη η ιδιωτική πολεοδόμηση στους οικισμούς. Εκεί δηλαδή που ήδη υπάρχει ζήτηση να έρθει ο κόσμος για τουρισμό… Δηλαδή, αποφυγή εργασίας… και λίγο business».

«Χάσαμε 7 ολόκληρα χρόνια για τη λειψυδρία, παρά τα δισ. του Ταμείου Ανάκαμψης»

«Τι μπορούμε να κάνουμε για να μην έχουμε έλλειψη νερού και ποιος πρέπει να κάνει αυτή τη δουλειά;» ρώτησε ο Παύλος Γερουλάνος, και συνέχισε:

«Διαχειριστής του νερού, και κάθε δημόσιου αγαθού, είναι το κράτος. Και η δουλειά που έχει κάνει είναι τραγική. Δεν υπερβάλω. Η διαχείριση του νερού έχει να κάνει με το πώς το μαζεύεις και πώς το μοιράζεις. Αλλά έχουμε έναν διαχειριστή που δεν μπορεί να συλλέξει νερό, και που δεν μπορεί να το μεταφέρει χωρίς μεγάλες απώλειες, ύψους 30%».

Εξηγώντας γιατί γίνεται αυτό αναρωτήθηκε ότι: «Μήπως είναι θέμα χρημάτων; Μήπως δεν έχουμε λεφτά να αλλάξουμε τα πράγματα; Δε νομίζω! Είχαμε 36 δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης και; - πώς το λένε να δείτε; - Ανθεκτικότητας. Τρομάρα τους, μας έβαλαν την Ανθεκτικότητα και στον τίτλο μήπως και δεν το καταλάβουμε. Αλλά η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν κατάλαβε τίποτα. Έβαλε ελάχιστα έργα για το νερό στο Ταμείο Ανάκαμψης: 18 έργα άρδευσης, και 3 έργα ύδρευσης, και απεντάχθηκαν όλα. Όλα! Λόγος; Η έλλειψη σχεδιασμού». Και πρόσθεσε ο Παύλος Γερουλάνος: «Και τώρα μας λένε όλα θα τα λύσει το φάρμακο δια πάσαν νόσο, το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης. Έτσι ονόμασαν τον κουβά των αποτυχιών τους στο Ταμείο Ανάκαμψης. Χάσαμε 7 ολόκληρα χρόνια για τη λειψυδρία. Δεκάδες έργα σε όλη τη χώρα θα μπορούσαν ήδη να είχαν ολοκληρωθεί με ευρωπαϊκούς πόρους και τώρα μας λένε ότι θα τα κάνουμε με δικούς μας. Πάλι χωρίς σχέδιο. Και ποια είναι η απάντηση του κυβερνητικού κλαμπ αναποτελεσματικότητας σε όλα αυτά; Μεγαλύτερες εταιρίες ύδρευσης. Αποφυγή εργασίας… Και λίγο business».

Και ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, απευθυνόμενος προς τον Υπουργό, είπε: «Ακούω την κυβέρνηση να σκίζει τα ιμάτιά της ότι το νερό είναι «δημόσιο αγαθό». Ακούστε κύριοι και κυρίες της κυβέρνησης. Αν είναι δημόσιο αγαθό, είναι δημόσια υπόθεση. Όλων μας δηλαδή, με πρώτους τους εκλεγμένους τοπικούς αντιπροσώπους. Και εσείς το μεταχειρίζεστε σαν ιδιωτικό τσιφλίκι».

«Τα κρίσιμα ζητήματα θέλουν δουλειά: όραμα, συνεργασία, συνέχεια και σύστημα - δηλαδή άλλη κυβέρνηση»

Ο Παύλος Γερουλάνος υπογράμμισε πως η διαχείριση του νερού και κάθε ζητήματος εθνικών διαστάσεων, προϋποθέτει «πρώτα από όλα όραμα. Έναν στόχο σε βάθος χρόνου που θα συμφωνήσουμε και θα υπηρετήσουμε όλοι». Και το όραμα για να δουλέψει «θέλει αυτό που ονομάζω, «Τα Τρία Σ»: Συνεργασία, Συνέχεια και Συστήματα συνεχούς βελτίωσης».

«Αλλά αυτά είναι ψιλά γράμματα για μια κουρασμένη κυβέρνηση», είπε ολοκληρώνοντας την ομιλία του ο Παύλος Γερουλάνος» και συνέχισε: «Και το αποτέλεσμα; Αποφυγή Εργασίας. Διευθετήσεις με συζητήσιμη στόχευση. Και λίγο business. Πασαλείμματα σε προβλήματα που έχουν πάρει εθνικές και υπερεθνικές διαστάσεις. Μια Κυβέρνηση όμως που έχει μπροστά της προβλήματα εθνικών διαστάσεων και τα αντιμετωπίζει με αποφυγή εργασίας και λίγο business τι πρέπει να κάνει; Αυτό που σας λέμε τόσο καιρό: να πάει σπίτι της. Και να έρθει στη θέση της μια κυβέρνηση που έχει και όρεξη και πρόγραμμα. Που είναι έτοιμη να ζυμώσει και όχι να σπαταλά το χρόνο της, το χρόνο μας, τον χρόνο της χώρας. Τέτοια κυβέρνηση μπορεί να διασφαλίσει μόνο το ΠΑΣΟΚ».