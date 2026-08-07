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Ιταλοϊσπανική σύγκρουση για το Σένγκεν: Η Μαδρίτη απειλεί με αντίποινα αν η Ρώμη δεν ανοίξει τα σύνορα - Η αντίδραση Μελόνι
Ειδήσεις
17:30 - 07 Αυγ 2026

Ιταλοϊσπανική σύγκρουση για το Σένγκεν: Η Μαδρίτη απειλεί με αντίποινα αν η Ρώμη δεν ανοίξει τα σύνορα - Η αντίδραση Μελόνι

Reporter.gr Newsroom
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Η Ισπανία απείλησε την Παρασκευή (7/8) ότι θα επιβάλει αντίστοιχα μέτρα σε βάρος ταξιδιωτών από την Ιταλία, εάν η Ρώμη δεν άρει έως την Κυριακή τους συνοριακούς ελέγχους που επέβαλε την περασμένη εβδομάδα, μετά τη μαζική εισροή μεταναστών στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα.

Σύμφωνα με το Reuters, η ισπανική κυβέρνηση χαρακτήρισε την απόφαση της Ιταλίας να επαναφέρει ελέγχους στις αφίξεις από την Ισπανία ως «αδικαιολόγητη, αντίθετη προς τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μεροληπτική σε βάρος των Ισπανών πολιτών».

«Εάν δεν αρθούν οι έλεγχοι έως την Κυριακή 9 Αυγούστου, η Ισπανία θα υποχρεωθεί να λάβει αναλογικά μέτρα για την προστασία των συμφερόντων και της αξιοπρέπειας των πολιτών της», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Μαδρίτη.

Η κρίση στη Θέουτα είχε τραγική κατάληξη, καθώς περίπου 80 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους, ενώ συνολικά 72.000 άνθρωποι επιχείρησαν να περάσουν τα σύνορα.

Παρότι η Ιταλία δεν συνορεύει χερσαία με την Ισπανία, δικαιολόγησε τη μερική αναστολή της εφαρμογής της συμφωνίας Σένγκεν για τους ταξιδιώτες από την Ισπανία, υποστηρίζοντας ότι επιδιώκει να αποτρέψει την πιθανή μετακίνηση μεταναστών από τη Θέουτα προς την ιταλική επικράτεια.

Η ισπανική κυβέρνηση απέρριψε το σκεπτικό αυτό ως «προσχηματικό» και χωρίς πραγματική βάση, επισημαίνοντας ότι όσοι εισήλθαν παράτυπα στη Θέουτα δεν μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στη ζώνη Σένγκεν. Παράλληλα, τόνισε ότι οι περισσότεροι από αυτούς έχουν ήδη εγκαταλείψει τον βορειοαφρικανικό θύλακα και έχουν επιστρέψει στο Μαρόκο.

Ωστόσο αργότερα, σε μια ανακοίνωση με ιδιαίτερα αυστηρό ύφος, το γραφείο της Τζόρτζια Μελόνι ανέφερε ότι οι ισπανικές αρχές είχαν οι ίδιες προειδοποιήσει για νέα μεταναστευτική εισροή στη Θέουτα στις 15 Αυγούστου. Τόνισε ακόμη ότι η Ιταλία θα επανεξετάσει την απόφασή της μόνο όταν θα είναι βέβαιο πως δεν επίκειται νέο μεταναστευτικό κύμα, δεν υφίσταται κίνδυνος για την ασφάλεια ή τρομοκρατική απειλή κατά της χώρας και δεν υπάρχουν παράτυποι μετανάστες που κατευθύνονται προς ευρωπαϊκό έδαφος.

Νέα ένταση στις σχέσεις Μελόνι – Σάντσεθ

Η αντιπαράθεση μεταξύ των δύο χωρών σηματοδοτεί νέο σημείο έντασης στις σχέσεις της συντηρητικής πρωθυπουργού της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, και του σοσιαλιστή πρωθυπουργού της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ.

Η Μελόνι έχει αναδειχθεί σε μία από τις πιο ένθερμες υποστηρίκτριες της αυστηροποίησης της μεταναστευτικής πολιτικής στην Ευρώπη, ενώ ο Σάντσεθ υπερασπίζεται διαχρονικά μια πιο φιλελεύθερη προσέγγιση και πρόσφατα στήριξε πρόγραμμα μαζικής νομιμοποίησης μεταναστών χωρίς έγγραφα.

Στην ανακοίνωσή της, η ισπανική κυβέρνηση υποστήριξε επίσης ότι τα τελευταία χρόνια η Ιταλία έχει καταγράψει τον υψηλότερο αριθμό παράτυπων διελεύσεων μεταναστών στην Ευρώπη, με τις αφίξεις να είναι περίπου διπλάσιες από εκείνες της Ισπανίας.

Τελευταία τροποποίηση στις 07/08/2026 - 21:40
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