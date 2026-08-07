Κέρδη στη Wall Street παρά τα αρνητικά μάκρο – Οι επενδυτές «βλέπουν» παύση των αυξήσεων επιτοκίων

Ανοδικά κινείται την Παρασκευή (7/8) η Wall Street, καθώς οι επενδυτές εκτιμούν ότι η απροσδόκητη συρρίκνωση της απασχόλησης τον Ιούλιο μειώνει την πιθανότητα νέας αύξησης των επιτοκίων από τη Fed ενισχύοντας το σενάριο διατήρησης της νομισματικής πολιτικής αμετάβλητης.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Dow υποχωρεί ελαφρώς κατά 0,09% στις 43.837,68 μονάδες, ο S&P 500 ενισχύεται κατά 0,32% στις 7.733,84 μονάδες και ο Nasdaq σημειώνει άλμα 0,96% στις 26.599,60 μονάδες.

Η έκθεση για την απασχόληση εκτός αγροτικού τομέα έδειξε ότι τον Ιούλιο χάθηκαν 23.000 θέσεις εργασίας, την ώρα που οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Dow Jones προέβλεπαν αύξηση κατά 83.000 θέσεις. Παράλληλα, το ποσοστό ανεργίας υποχώρησε στο 4,1% από 4,2%, εξέλιξη που αποδίδεται κυρίως στη σημαντική μείωση του ποσοστού συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό, το οποίο διαμορφώθηκε στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων πέντε και πλέον ετών.

Μετά τα στοιχεία, η πλειονότητα των επενδυτών στην αγορά συμβολαίων επί των επιτοκίων της Fed εκτιμά πλέον ότι η αμερικανική κεντρική τράπεζα θα διατηρήσει το βασικό της επιτόκιο στο εύρος 3,50%-3,75% κατά τη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου. Μόλις μία ημέρα νωρίτερα, οι αγορές αποτιμούσαν πιθανότητα 55% για νέα αύξηση κατά 25 μονάδες βάσης.

«Για την αγορά εργασίας πρόκειται για ένα στοιχείο που δείχνει ότι η δυναμική δεν είναι πλέον ισχυρή και ίσως αρχίζει να εμφανίζει σημάδια κόπωσης. Για τις αγορές, όμως, οι δύο μεγαλύτερες ανησυχίες ήταν οι αποδόσεις των ομολόγων και ο πληθωρισμός», δήλωσε στο CNBC η επικεφαλής επενδύσεων της Nuveen, Σάιρα Μάλικ. «Το χαμηλότερο του αναμενομένου αποτέλεσμα αποδυναμώνει το επιχείρημα της Fed ότι απαιτούνται περαιτέρω αυξήσεις επιτοκίων.»

Πρωταγωνιστές της ανόδου στα προσυνεδριακά συμβόλαια ήταν οι μετοχές του κλάδου λογισμικού. Η Cloudflare εκτινάχθηκε κατά 16%, αφού η εταιρεία κυβερνοασφάλειας παρουσίασε αισιόδοξες προβλέψεις τόσο για το σύνολο της χρήσης όσο και για το τρέχον τρίμηνο.

Άλμα 34% σημείωσε και η Atlassian, καθώς τα προσαρμοσμένα κέρδη και τα έσοδα του τέταρτου τριμήνου ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών, ενώ η διοίκηση εξέδωσε θετικές προβλέψεις για τη συνέχεια.

Σημαντικά κέρδη κατέγραψε και η Airbnb, με τη μετοχή της να ενισχύεται κατά 7% στις προσυνεδριακές συναλλαγές, μετά την ανακοίνωση αποτελεσμάτων που ξεπέρασαν τις προβλέψεις τόσο σε επίπεδο εσόδων όσο και κερδοφορίας.

Στην αγορά εμπορευμάτων, οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν ελαφρώς, καθώς οι επενδυτές αναμένουν πιθανή συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για την αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ. Τα συμβόλαια του αμερικανικού αργού WTI για παράδοση Σεπτεμβρίου υποχώρησαν κατά 0,6%, στα 76,85 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent διαμορφώθηκε στα 81,90 δολάρια, σημειώνοντας πτώση 0,7%.

Η Wall Street προέρχεται από μία αρνητική συνεδρίαση, κατά την οποία η άνοδος των τιμών του πετρελαίου άσκησε πιέσεις στις μετοχές. Ο Dow Jones έχασε περισσότερες από 460 μονάδες (-0,9%), διακόπτοντας ένα ανοδικό σερί πέντε συνεδριάσεων. Ο S&P 500 υποχώρησε κατά 0,2%, ενώ ο Nasdaq Composite σημείωσε απώλειες 0,1%.

Παρά τη χθεσινή διόρθωση, οι βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες εξακολουθούν να οδεύουν προς δεύτερη διαδοχική εβδομάδα κερδών. Ο Nasdaq βρίσκεται μάλιστα σε τροχιά της καλύτερης εβδομαδιαίας επίδοσής του από τον Μάιο, χάρη στην ισχυρή ανάκαμψη των μετοχών του κλάδου των ημιαγωγών. Το ETF iShares Semiconductor (SOXX) ενισχύεται κατά περισσότερο από 5% σε εβδομαδιαία βάση.