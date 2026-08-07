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Εβδομαδιαίες απώλειες 9% στο πετρέλαιο – Όλα τα βλέμματα στα Στενά του Ορμούζ
Ειδήσεις
16:15 - 07 Αυγ 2026

Εβδομαδιαίες απώλειες 9% στο πετρέλαιο – Όλα τα βλέμματα στα Στενά του Ορμούζ

Reporter.gr Newsroom
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Οι τιμές του πετρελαίου κινήθηκαν με οριακές μεταβολές την Παρασκευή, καθώς οι επενδυτές εξακολουθούν να περιμένουν την πολυαναμενόμενη συμφωνία που, σύμφωνα με τις εξαγγελίες της κυβέρνησης Τραμπ νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, θα διασφάλιζε την ελεύθερη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ.

Το Brent, το διεθνές σημείο αναφοράς, υποχώρησε κατά 36 σεντς, στα 82,13 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό WTI σημειώνει οριακή πτώση 4 σεντς, στα 77,25 δολάρια το βαρέλι. Σε εβδομαδιαία βάση, οι τιμές καταγράφουν απώλειες περίπου 9%.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, είχε δηλώσει την Τρίτη στο CNBC ότι η συμφωνία για την αποκατάσταση της ελεύθερης διέλευσης από τα Στενά του Ορμούζ θα μπορούσε να ανακοινωθεί ακόμη και την Τετάρτη. Αντίστοιχες εκτιμήσεις είχαν διατυπώσει τόσο ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, όσο και ο υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει καμία επίσημη ανακοίνωση.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με δημοσιεύματα, το Ιράν και το Ομάν εργάζονται για μια συμφωνία που θα καθορίζει τις θαλάσσιες διαδρομές διέλευσης στα Στενά του Ορμούζ. Βάσει του σχεδιασμού, τα πλοία που εισέρχονται στον Περσικό Κόλπο θα κινούνται μέσω των ιρανικών χωρικών υδάτων, ενώ εκείνα που εξέρχονται θα διέρχονται από τα ύδατα του Ομάν.

Παράλληλα, τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν δημοσίευσαν την Πέμπτη προσχέδιο σχεδίου που προβλέπει αυστηρότερους περιορισμούς στη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ. Το σχέδιο εξετάζεται από το ιρανικό κοινοβούλιο, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο Fars.

Με βάση το προσχέδιο, θα απαγορεύεται η διέλευση αμερικανικών και ισραηλινών πλοίων από τα Στενά, ενώ και πλοία άλλων χωρών που, κατά την Τεχεράνη, έχουν προκαλέσει ζημία στο Ιράν δεν θα μπορούν να περάσουν έως ότου καταβληθούν αποζημιώσεις.

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