Τελεσίγραφο Βανς στο Ιράν: Καλύτερη σχέση με τη Δύση ή οικονομικός στραγγαλισμός

Ο οικονομικός πόλεμος αποτελεί το «πιο αποτελεσματικό εργαλείο» των Ηνωμένων Πολιτειών απέναντι στο Ιράν, σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Τζ. Ντι. Βανς.

Μιλώντας σε podcast, ο Βανς χαρακτήρισε την κατάσταση «έναν λεπτό χορό», καθώς και οι δύο πλευρές ασκούν πιέσεις η μία στην άλλη. Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι «αυτό που ισχύει τις τελευταίες δύο εβδομάδες είναι πως εκείνοι έχουν αισθανθεί πολύ μεγαλύτερη πίεση από ό,τι εμείς».

Οι δηλώσεις του έγιναν μετά την ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι οι ΗΠΑ θα εξαπολύσουν, όπως είπε, «την πιο συντριπτική οικονομική επιχείρηση που έχει ποτέ επιβληθεί σε οποιαδήποτε χώρα» εναντίον του Ιράν. Ο Τραμπ απείλησε επίσης με σοβαρές οικονομικές κυρώσεις οποιαδήποτε χώρα βοηθά την Τεχεράνη να παρακάμπτει τις κυρώσεις, προειδοποιώντας ότι πρόκειται για «Οικονομικό Πόλεμο και Απομόνωση σε πρωτοφανή κλίμακα».

Στις δηλώσεις του, ο Βανς αναγνώρισε ότι οι τιμές των καυσίμων για τους Αμερικανούς παραμένουν αυξημένες, υποστήριξε όμως ότι έχουν μειωθεί «σημαντικά», επειδή οι ΗΠΑ, με τη βοήθεια των ενόπλων δυνάμεών τους, έχουν καταφέρει να εξασφαλίσουν τη μεταφορά «μεγάλων ποσοτήτων πετρελαίου και φυσικού αερίου» μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Ωστόσο, η ναυτική κίνηση που έχει καταγραφεί πρόσφατα στα Στενά του Ορμούζ παραμένει σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα. Σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας εμπορικών πληροφοριών Kpler, τη Δευτέρα καταγράφηκαν μόλις 10 διελεύσεις πλοίων, ενώ την Κυριακή μόλις δύο.

Πριν από τον πόλεμο, ο μέσος όρος ανερχόταν σε περίπου 130 διελεύσεις πλοίων την ημέρα.

Ο Βανς δήλωσε ότι το βασικό πλεονέκτημα που διαθέτει το Ιράν είναι ο έλεγχος της πρόσβασης στα Στενά του Ορμούζ. «Αν μπορέσουμε —όχι καν να επιστρέψουμε στα επίπεδα που υπήρχαν πριν, αλλά να εξασφαλίσουμε ότι θα περνά αρκετό πετρέλαιο και φυσικό αέριο ώστε να δώσουμε σε ορισμένους Αμερικανούς μια μικρή ανακούφιση στις αντλίες και στις τιμές ενέργειας», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Βανς υποστήριξε ότι το Ιράν τιμωρείται επειδή πυροβόλησε εναντίον εμπορικών πλοίων και ότι οι ΗΠΑ θα διασφαλίσουν πως οι ιρανικές δυνάμεις δεν θα είναι σε θέση να το επαναλάβουν.

«Νομίζω ότι έχουμε σημειώσει μεγάλη επιτυχία», δήλωσε.

Τα λόγια του απηχούν και πρόσφατη ανάρτηση του Τραμπ στο Truth Social, σύμφωνα με την οποία το Ιράν βρίσκεται ήδη «με την πλάτη στον τοίχο».

«Θέλουν να δουν την οικονομία τους να στραγγαλίζεται για το υπόλοιπο της ζωής τους ή θέλουν μια καλύτερη σχέση με τη Δύση; Αυτή ήταν πάντα η επιλογή που ο πρόεδρος έθετε ενώπιον αυτών των ανθρώπων», κατέληξε ο Βανς.