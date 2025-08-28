Nike: Νέες περικοπές και επιστροφή στις «αθλητικές» ρίζες υπό τον νέο CEO

Η Nike ανακοίνωσε νέο γύρο περικοπών θέσεων εργασίας, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας αναδιάρθρωσης της εταιρείας, υπό την ηγεσία του νέου διευθύνοντος συμβούλου, Έλιοτ Χιλ. Οι περικοπές αφορούν κυρίως προσωπικό γραφείου και θα επηρεάσουν λιγότερο από το 1% του συνολικού εργατικού δυναμικού.

Προς το παρόν, δεν έχει γίνει γνωστός ο ακριβής αριθμός των εργαζομένων που θα αποχωρήσουν. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι δραστηριότητες της εταιρείας στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική (EMEA), καθώς και η θυγατρική μάρκα Converse, δεν θα επηρεαστούν από αυτήν την απόφαση.

Η Nike εξήγησε την απόφαση αυτή λέγοντας ότι βρίσκεται σε φάση αναπροσανατολισμού. Όπως δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρείας στο CNBC, οι κινήσεις αυτές αποσκοπούν στο να επαναφέρουν την επιχείρηση σε τροχιά επιτυχίας, εστιάζοντας στον αθλητισμό και την αθλητική κουλτούρα, δηλαδή στα θεμελιώδη στοιχεία που έχουν ταυτιστεί ιστορικά με τη μάρκα. Η φιλοσοφία είναι να δημιουργηθούν και πάλι προϊόντα και εμπειρίες που μόνο η Nike μπορεί να προσφέρει, ενισχύοντας τη μοναδικότητα και την καινοτομία της εταιρείας.

Υπενθυμίζεται ότι ήδη από τον Φεβρουάριο του 2025, η Nike είχε ανακοινώσει περικοπές που αφορούσαν περίπου το 2% του εργατικού δυναμικού της, δηλαδή περισσότερους από 1.500 εργαζομένους. Εκείνες οι περικοπές αποτελούσαν μέρος μιας αναδιοργάνωσης που είχε ήδη ξεκινήσει και που στόχευε να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις στη στρατηγική και την απόδοση της εταιρείας.

Η νέα διοίκηση υπό τον Χιλ επιχειρεί να επαναπροσδιορίσει την κατεύθυνση της Nike, εστιάζοντας ξανά στον αθλητισμό και την τεχνολογική καινοτομία, σε αντίθεση με την προσέγγιση του πρώην CEO, Τζον Ντόναχο. Κατά τη διάρκεια της θητείας του Ντόναχο, η Nike είχε διαχωρίσει τις δραστηριότητές της σε κατηγορίες προϊόντων ανά φύλο και ηλικία (ανδρικά, γυναικεία, παιδικά), με στόχο να ενισχύσει τη θέση της στη lifestyle αγορά. Ωστόσο, πολλοί αναλυτές και επενδυτές έχουν εκφράσει την άποψη ότι αυτή η στρατηγική είχε ως αποτέλεσμα την αποδυνάμωση της βασικής ταυτότητας της Nike ως αθλητικού brand και περιόρισε την καινοτομία της εταιρείας.

Ο Χιλ, παλιό και έμπειρο στέλεχος της Nike, έχει ξεκινήσει ήδη αλλαγές σε επίπεδο ηγεσίας, τοποθετώντας νέα διοικητικά στελέχη και προχωρώντας σε επιλεκτικές απομακρύνσεις προσωπικού. Η εταιρεία έχει ενημερώσει τους εργαζόμενους ότι τα ονόματα όσων επηρεάζονται από τις περικοπές θα γνωστοποιηθούν έως τις 8 Σεπτεμβρίου. Οι περισσότερες αλλαγές στους ρόλους και τις θέσεις εργασίας θα τεθούν σε ισχύ στις 21 Σεπτεμβρίου. Μέχρι τότε, το προσωπικό γραφείου στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά θα εργάζεται εξ αποστάσεως.

Στόχος του Χιλ είναι να αναστραφεί η πτωτική πορεία στις πωλήσεις, να τονωθεί ξανά η καινοτομία και να ενισχυθούν οι σχέσεις της Nike με τους χονδρεμπόρους. Στην πρόσφατη ανακοίνωση αποτελεσμάτων για το τέταρτο τρίμηνο, η εταιρεία είχε εκτιμήσει ότι οι πιέσεις στις πωλήσεις και την κερδοφορία θα περιοριστούν τους επόμενους μήνες, υποδεικνύοντας ότι η διαδικασία ανάκαμψης έχει ήδη ξεκινήσει και βρίσκεται σε εξέλιξη.