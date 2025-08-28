ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Nike: Νέες περικοπές και επιστροφή στις «αθλητικές» ρίζες υπό τον νέο CEO
Επιχειρήσεις
22:30 - 28 Αυγ 2025

Nike: Νέες περικοπές και επιστροφή στις «αθλητικές» ρίζες υπό τον νέο CEO

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Nike ανακοίνωσε νέο γύρο περικοπών θέσεων εργασίας, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας αναδιάρθρωσης της εταιρείας, υπό την ηγεσία του νέου διευθύνοντος συμβούλου, Έλιοτ Χιλ. Οι περικοπές αφορούν κυρίως προσωπικό γραφείου και θα επηρεάσουν λιγότερο από το 1% του συνολικού εργατικού δυναμικού.

Προς το παρόν, δεν έχει γίνει γνωστός ο ακριβής αριθμός των εργαζομένων που θα αποχωρήσουν. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι δραστηριότητες της εταιρείας στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική (EMEA), καθώς και η θυγατρική μάρκα Converse, δεν θα επηρεαστούν από αυτήν την απόφαση.

Η Nike εξήγησε την απόφαση αυτή λέγοντας ότι βρίσκεται σε φάση αναπροσανατολισμού. Όπως δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρείας στο CNBC, οι κινήσεις αυτές αποσκοπούν στο να επαναφέρουν την επιχείρηση σε τροχιά επιτυχίας, εστιάζοντας στον αθλητισμό και την αθλητική κουλτούρα, δηλαδή στα θεμελιώδη στοιχεία που έχουν ταυτιστεί ιστορικά με τη μάρκα. Η φιλοσοφία είναι να δημιουργηθούν και πάλι προϊόντα και εμπειρίες που μόνο η Nike μπορεί να προσφέρει, ενισχύοντας τη μοναδικότητα και την καινοτομία της εταιρείας.

Υπενθυμίζεται ότι ήδη από τον Φεβρουάριο του 2025, η Nike είχε ανακοινώσει περικοπές που αφορούσαν περίπου το 2% του εργατικού δυναμικού της, δηλαδή περισσότερους από 1.500 εργαζομένους. Εκείνες οι περικοπές αποτελούσαν μέρος μιας αναδιοργάνωσης που είχε ήδη ξεκινήσει και που στόχευε να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις στη στρατηγική και την απόδοση της εταιρείας.

Η νέα διοίκηση υπό τον Χιλ επιχειρεί να επαναπροσδιορίσει την κατεύθυνση της Nike, εστιάζοντας ξανά στον αθλητισμό και την τεχνολογική καινοτομία, σε αντίθεση με την προσέγγιση του πρώην CEO, Τζον Ντόναχο. Κατά τη διάρκεια της θητείας του Ντόναχο, η Nike είχε διαχωρίσει τις δραστηριότητές της σε κατηγορίες προϊόντων ανά φύλο και ηλικία (ανδρικά, γυναικεία, παιδικά), με στόχο να ενισχύσει τη θέση της στη lifestyle αγορά. Ωστόσο, πολλοί αναλυτές και επενδυτές έχουν εκφράσει την άποψη ότι αυτή η στρατηγική είχε ως αποτέλεσμα την αποδυνάμωση της βασικής ταυτότητας της Nike ως αθλητικού brand και περιόρισε την καινοτομία της εταιρείας.

Ο Χιλ, παλιό και έμπειρο στέλεχος της Nike, έχει ξεκινήσει ήδη αλλαγές σε επίπεδο ηγεσίας, τοποθετώντας νέα διοικητικά στελέχη και προχωρώντας σε επιλεκτικές απομακρύνσεις προσωπικού. Η εταιρεία έχει ενημερώσει τους εργαζόμενους ότι τα ονόματα όσων επηρεάζονται από τις περικοπές θα γνωστοποιηθούν έως τις 8 Σεπτεμβρίου. Οι περισσότερες αλλαγές στους ρόλους και τις θέσεις εργασίας θα τεθούν σε ισχύ στις 21 Σεπτεμβρίου. Μέχρι τότε, το προσωπικό γραφείου στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά θα εργάζεται εξ αποστάσεως.

Στόχος του Χιλ είναι να αναστραφεί η πτωτική πορεία στις πωλήσεις, να τονωθεί ξανά η καινοτομία και να ενισχυθούν οι σχέσεις της Nike με τους χονδρεμπόρους. Στην πρόσφατη ανακοίνωση αποτελεσμάτων για το τέταρτο τρίμηνο, η εταιρεία είχε εκτιμήσει ότι οι πιέσεις στις πωλήσεις και την κερδοφορία θα περιοριστούν τους επόμενους μήνες, υποδεικνύοντας ότι η διαδικασία ανάκαμψης έχει ήδη ξεκινήσει και βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ζελένσκι: Έτοιμο το πλαίσιο για τις εγγυήσεις ασφαλείας την επόμενη εβδομάδα – Επικοινωνία με Ερντογάν
Ειδήσεις

Ζελένσκι: Έτοιμο το πλαίσιο για τις εγγυήσεις ασφαλείας την επόμενη εβδομάδα – Επικοινωνία με Ερντογάν

Πιερρακάκης: Ο «βορράς» της πυξίδας μας είναι η πραγματική σύγκλιση με την Ευρώπη
Οικονομία

Πιερρακάκης: Ο «βορράς» της πυξίδας μας είναι η πραγματική σύγκλιση με την Ευρώπη

ExxonMobil κατά ΕΕ: «Αποτυχημένες και πανάκριβες» οι πολιτικές για το κλίμα - Προειδοποίηση για ενεργειακή κρίση
Επιχειρήσεις

ExxonMobil κατά ΕΕ: «Αποτυχημένες και πανάκριβες» οι πολιτικές για το κλίμα - Προειδοποίηση για ενεργειακή κρίση

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

UniCredit: Δεν αναμένεται πλήρης έλεγχος της Commerzbank στο βασικό σενάριο της συμφωνίας
Επιχειρήσεις

UniCredit: Δεν αναμένεται πλήρης έλεγχος της Commerzbank στο βασικό σενάριο της συμφωνίας

Έκθεση Oxfam: Εκτοξεύονται οι απολαβές των CEO, ενώ οι μισθοί εργαζομένων μένουν στάσιμοι ή μειώνονται
Εργασιακά

Έκθεση Oxfam: Εκτοξεύονται οι απολαβές των CEO, ενώ οι μισθοί εργαζομένων μένουν στάσιμοι ή μειώνονται

Apple: Ένας «μάγος» του hardware αναλαμβάνει CEO στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης
Επιχειρήσεις

Apple: Ένας «μάγος» του hardware αναλαμβάνει CEO στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης

Τζον Τέρνους: Ποιος είναι ο νέος CEO της Apple - Τι σηματοδοτεί η επιλογή του
Επιχειρήσεις

Τζον Τέρνους: Ποιος είναι ο νέος CEO της Apple - Τι σηματοδοτεί η επιλογή του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
15/06/2026 - 23:45

Ουγγαρία: Συνταγματικό «φρένο» στον Όρμπαν – Νέα αναθεώρηση με όριο 8 ετών στις θητείες πρωθυπουργού

Χρηματιστήρια
15/06/2026 - 23:31

Wall: Ιστορικό υψηλό για Dow και ράλι S&P και Nasdaq – Βουτιά στο πετρέλαιο

Ειδήσεις
15/06/2026 - 23:20

CNN: «Πολιτική δίωξη» καταγγέλλει ο Γκάβιν Νιούσομ – Στο στόχαστρο και η οικογένειά του

Πολιτική
15/06/2026 - 23:10

Τσίπρας από Κοκκινιά: Σε 24 ώρες γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση - Στις εκλογές θα γίνουμε και κυβέρνηση

Επιχειρήσεις
15/06/2026 - 23:06

SAFRAN και THEON ενώνουν τις δυνάμεις τους για την ταχύτερη επιχειρησιακή αξιοποίηση ηλεκτροπτικών λύσεων για drones

Ειδήσεις
15/06/2026 - 23:00

Η τοποθέτηση Νετανιάχου για συμφωνία με Ιράν: «Υπάρχουν φορές που διαφωνούμε με τον Τραμπ»

Πολιτική
15/06/2026 - 22:45

Ο Σκέρτσος απαντά στο Ινστιτούτο Τσίπρα: Το δις (και τρις) εξαμαρτείν ουκ ανδρός σοφού

Ανακοινώσεις
15/06/2026 - 22:30

Prodea: 1,4 εκατ. μετοχές πούλησε ο Χριστόφορος Παπαχριστοφόρου

Εργασιακά
15/06/2026 - 22:15

Aπεργιακή κινητοποίηση στον τουρισμό και την εστίαση στις 24 Ιουνίου

Magazino
15/06/2026 - 22:00

Η PLAYMOBIL γιορτάζει τα 80ά γενέθλια της VESPA

Ειδήσεις
15/06/2026 - 21:57

Δράμα: Σοκ από τη νέα γυναικοκτονία – Αστυνομικός σκότωσε την σύζυγο του και αυτοκτόνησε

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
15/06/2026 - 21:45

Νέα εποχή για τα δικαιώματα αεροπορικών επιβατών στην ΕΕ: Τι αλλάζει σε αποζημιώσεις, καθυστερήσεις και χρεώσεις

Magazino
15/06/2026 - 21:30

Έρευνα: Η ακτινογραφία του Έλληνα αναγνώστη & η νέα τάση των audiobooks

Ειδήσεις
15/06/2026 - 21:08

Μακρόν σε Τραμπ: Νέα ένταση για φόρο στις Big Tech - Απειλές δασμών στα γαλλικά κρασιά

Magazino
15/06/2026 - 21:00

Το παράδοξο της αυστηρής ανατροφής: Πώς οι σκληρές τιμωρίες «εκπαιδεύουν» τα παιδιά να λένε ψέματα

Οικονομία
15/06/2026 - 20:37

Μαρκόπουλος: Δεν προβλέπεται να δοθεί 13η σύνταξη και 13ος μισθός στους δημόσιους υπάλληλους

Ειδήσεις
15/06/2026 - 20:32

Τραμπ από G7: Ανοιχτό το Ορμούζ μέχρι την Παρασκευή – Διαψεύδει πληρωμή τελών στο Ιράν

Πολιτική
15/06/2026 - 20:20

Δημοσκόπηση Alco: Μονοψήφια διαφορά ΝΔ - ΕΛΑΣ, τρίτο το ΠΑΣΟΚ - Το 77% αμφισβητεί την κυβέρνηση

Χρηματιστήρια
15/06/2026 - 20:08

Ευρωαγορές: Σε «πανηγυρικούς» ρυθμούς κινήθηκαν οι συνεδριάσεις μετά την συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν

Αναλύσεις
15/06/2026 - 19:57

S&P: Αξιολόγηση «BBB+» στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών

Οικονομία
15/06/2026 - 19:50

Πιερρακάκης: Νομοθετική παρέμβαση άμεσα για να μην αποκλείεται κανένα παιδί από παροχές

Εμπορεύματα
15/06/2026 - 19:35

Πετρέλαιο: Πτώση 5% μετά τη συμφωνία – «Ανακούφιση» στις αγορές, όχι τέλος της κρίσης

Πολιτική
15/06/2026 - 19:15

Βορίδης: Ανοικτό «παράθυρο» της πλειοψηφίας για συζήτηση προτάσεων της αντιπολίτευσης χωρίς 50 υπογραφές

Ανακοινώσεις
15/06/2026 - 18:56

Austriacard: O N. Λύκος μεταβίβασε το ποσοστό του στην Dai Nippon Printing

Ειδήσεις
15/06/2026 - 18:55

ΔΝΤ: Η ανάπτυξη παραμένει ανθεκτική παρά τον πόλεμο και τον πληθωρισμό

Πολιτική
15/06/2026 - 18:54

Κατρίνης: Αμήχανη η σιωπή της κυβέρνησης για την αμυντική συνεργασία Τουρκίας-Γαλλίας

Ανακοινώσεις
15/06/2026 - 18:52

Euronext Athens: Προωθεί την εισαγωγή της Attica Πολυκαταστήματα στην Κύρια Αγορά

Ειδήσεις
15/06/2026 - 18:50

Διπλές εκλογές το 2027 ανακοίνωσε ο Παλαιστίνιος πρόεδρος

Πολιτική
15/06/2026 - 18:48

Φλωρίδης και Παπαστεργίου για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό της Δικαιοσύνης: Ποια έργα έχουν γίνει

Τεχνολογία
15/06/2026 - 18:46

BEYOND 2026: Η καινοτομία συναντά την αγορά στο μεγαλύτερο τεχνολογικό ραντεβού της ΝΑ Ευρώπης

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ