Τζον Τέρνους: Ποιος είναι ο νέος CEO της Apple - Τι σηματοδοτεί η επιλογή του

Η Apple ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι ο Τζον Τέρνους, ένας μηχανολόγος μηχανικός που εργάζεται χρόνια στην εταιρεία και ανέβηκε στις τάξεις της σταδιακά, θα είναι ο επόμενος διευθύνων σύμβουλος, διαδεχόμενος τον Τιμ Κουκ.

Ο Τέρνους είναι επί του παρόντος ανώτερος αντιπρόεδρος μηχανικής της Apple. Ο διορισμός του θα τεθεί σε ισχύ την 1η Σεπτεμβρίου και ο Κουκ θα γίνει εκτελεστικός πρόεδρος, αντικαθιστώντας τον Αρτ Λέβινσον. επί σειρά ετών πρόεδρο.

Ο Τέρνους, 50 ετών, μπαίνει στη θέση δύο γιγάντων των αμερικανικών επιχειρήσεων. Του Στιβ Τζομπς, ο οποίος ηγήθηκε της εφεύρεσης του πιο δημοφιλούς καταναλωτικού προϊόντος στην ιστορία, και του Κουκ, ο οποίος συνέχισε τη... δυναστεία των iphone.

Γνωστός για την επιδέξια πολιτική του εντός της γιγαντιαίας εταιρείας, όπου εργάζεται εδώ και 25 χρόνια, ο Τέρνους θεωρούνταν ευρέως ως ο κορυφαίος υποψήφιος για να διαδεχθεί τον Κουκ. Ως κορυφαίο στέλεχος στο τμήμα μηχανικής, εργάστηκε στο iPad, και αργότερα στο Mac και τα AirPods, πριν αναλάβει την ευθύνη για όλα τα προϊόντα της Apple, συμπεριλαμβανομένου του πιο σημαντικού, του iPhone.

Ο Τέρνους αναλαμβάνει τα ηνία της εταιρείας σε μια δύσκολη περίοδο, καθώς οι γεωπολιτικές εντάσεις έχουν δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα εφοδιασμού για όλες τις εταιρείες.

Με τον Ternus να είναι πιο τεχνολογικός από τον Κουκ, ίσως ήρθε η ώρα να δούμε την Apple να καινοτομεί ξανά και να κάνει μεγάλα άλματα, Άλλωστε, η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί πεδίο δόξης λαμπρό και σίγουρα η επιλογή του νέου CEO σχετίζεται και με αυτή την τεχνολογική επανάσταση που μόλις ξεκίνησε.