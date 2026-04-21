Apple: Ένας «μάγος» του hardware αναλαμβάνει CEO στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης

Η Apple δίνει στον Τζον Τέρνους, έναν μηχανολόγο μηχανικό, ειδικό στα Hardware, τη θέση του CEO, καθώς Τιμ Κουκ αποχωρεί.

Κατά τη διάρκεια της 25χρονης καριέρας του στην Apple, ο Τέρνους έδειξε μεγάλη αποτελεσματικότητα και ευρηματικότητα, χαρακτηριστικά τον οδήγησαν τελικά στην κορυφαία θέση της εταιρείας, την οποία θα αναλάβει την 1η Σεπτεμβρίου.

Ο επί μακρόν CEO της Apple, Τιμ Κουκ, θα αναλάβει ρόλο εκτελεστικού προέδρου.

Ο Τέρνους διαδέχεται δύο εταιρικούς θρύλους. Ο Στιβ Τζομπς ανέπτυξε το πιο επικερδές προϊόν στην ιστορία, το iPhone. Ο Κουκ απέσπασε τρισεκατομμύρια δολάρια αξίας από το smartphone, χάρη στην εφοδιαστική αλυσίδα που δημιούργησε και τις υπηρεσίες και τα συμπληρωματικά προϊόντα που εισήγαγε.

Όπως και ο Κουκ όταν διαδέχθηκε τον Τζομπς, ο Τέρνους αναλαμβάνει όντας σχετικά άγνωστος στο ευρύ κοινό. Αν ο Τζομπς ήταν οραματιστής προϊόντων και ο Κουκ ειδικός στην εφοδιαστική αλυσίδα, ο Τέρνους είναι, όπως σημειώνει η Wall Street Journal, ένας «μάγος» του hardware που βρίσκεται κάπου ενδιάμεσα.

Οι προκλήσεις

Μηχανολόγος μηχανικός και μέχρι πρόσφατα επικεφαλής της μηχανικής hardware για όλα τα προϊόντα της Apple, ο Τέρνους αναλαμβάνει σε μια κρίσιμη στιγμή για την εταιρεία. Η Apple βρίσκεται στην κορυφή των πωλήσεων iPhone, μετά την επιτυχημένη κυκλοφορία νέων μοντέλων το περασμένο φθινόπωρο. Ωστόσο, δυσκολεύεται να βρει το επόμενο μεγάλο της «χτύπημα».

Παράλληλα, πρέπει να επαναπροσδιοριστεί στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Μετά από δεκαετίες όπου καθόριζε τον τρόπο που οι άνθρωποι αλληλεπιδρούν με τις υπολογιστικές συσκευές — πρώτα στους υπολογιστές γραφείου και στη συνέχεια στα κινητά — η Apple έχει μείνει πίσω σε σχέση με ανταγωνιστές που ηγούνται της νέας πλατφόρμας υπολογισμού με chatbots που συνομιλούν σαν άνθρωποι. Η δική της Siri, η οποία αναμένεται να αποκτήσει φέτος «μεταμόσχευση» AI, μοιάζει μέχρι τώρα πρωτόγονη σε σύγκριση με τους ανταγωνιστές της.

Όποιον κι αν ρωτήσεις στην Apple για τον Τέρνους, όλοι λένε το ίδιο: είναι ένας εξαιρετικά καλός άνθρωπος. Συνάδελφοί του τον περιγράφουν ως άριστο συνεργάτη που εμπνέει ισχυρή αφοσίωση, ψύχραιμη φωνή λογικής και κάποιον που έχει δημιουργήσει ελάχιστες — αν όχι καμία — εχθρότητες σε μια εταιρεία που στο παρελθόν ήταν γνωστή για δύσκολες προσωπικότητες.

Οι εργαζόμενοι επισημαίνουν την ικανότητά του να φέρνει αποτελέσματα στις συσκέψεις, τις οποίες διατηρεί εστιασμένες, καθώς και την προτίμησή του να επικοινωνεί απευθείας με στελέχη χαμηλότερων βαθμίδων που γνωρίζουν καλύτερα τα προϊόντα, αντί για τους προϊσταμένους τους.

Εκτός Apple, ο Τέρνους αγαπά να οδηγεί την Porsche του σε πίστες όπως η Laguna Seca στην Καλιφόρνια, όπου κάνει γύρους σε λιγότερο από 1:40 — επίδοση καλή για ερασιτέχνη οδηγό.

Είναι ψηλός και λεπτός, με την ίδια σωματική διάπλαση που είχε ως κολυμβητής στο Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια. «Ήταν πολύ καλό παιδί», είπε ένας πρώην συναθλητής του, θυμούμενος μια παράδοση όπου η ομάδα έτρεχε στην πανεπιστημιούπολη με μαγιό μέσα στον χειμώνα.

Αποφοίτησε το 1997 και εντάχθηκε στην Apple το 2001, αφού εργάστηκε για τέσσερα χρόνια σε μια startup εικονικής πραγματικότητας.

Πριν από μια δεκαετία, ήταν μεταξύ των στελεχών που ανέλαβαν την ανάπτυξη των AirPods. Η δημιουργία της πρώτης γενιάς ήταν διαβόητη εντός της Apple για τις συγκρούσεις μεταξύ στελεχών σχετικά με τη σύνδεση μέσω Bluetooth. Ένας αποχώρησε, άλλος μετακινήθηκε στην Κίνα. Ο Τέρνους παρέμεινε εκτός συγκρούσεων.

Μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες υπό την εποπτεία του ήταν η μετάβαση των Mac σε επεξεργαστές της ίδιας της Apple, που είναι ταχύτεροι και πιο αποδοτικοί από τους προηγούμενους της Intel. Μεγάλο μέρος της επιτυχίας αποδίδεται στον Johny Srouji, ο οποίος αναλαμβάνει και διευρύνει τον ρόλο του Ternus.

Οι διπλωματικές του ικανότητες και η μακρά του πορεία στην Apple θα είναι κρίσιμες. Η εταιρεία έχει μοναδική δομή, οργανωμένη ανά λειτουργία και όχι ανά επιχειρηματική μονάδα, κάτι που ευνοεί έναν CEO με εσωτερική γνώση.

Αυτό που δεν τον χαρακτηρίζει είναι η ανάληψη μεγάλων ρίσκων, γεγονός που δημιουργεί ερωτήματα για το αν μπορεί να προσφέρει το όραμα προϊόντων που, σύμφωνα με επικριτές, λείπει από την εποχή του Jobs.

Ήδη θεωρείται θεματοφύλακας της κουλτούρας της Apple, ενισχύοντας το ηθικό των εργαζομένων και υπενθυμίζοντας τη σημασία της μυστικότητας γύρω από νέα προϊόντα.