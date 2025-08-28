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Ζελένσκι: Έτοιμο το πλαίσιο για τις εγγυήσεις ασφαλείας την επόμενη εβδομάδα – Επικοινωνία με Ερντογάν
Ειδήσεις
22:15 - 28 Αυγ 2025

Ζελένσκι: Έτοιμο το πλαίσιο για τις εγγυήσεις ασφαλείας την επόμενη εβδομάδα – Επικοινωνία με Ερντογάν

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι αναμένει πως το πλαίσιο για την παροχή εγγυήσεων ασφαλείας προς την Ουκρανία θα είναι έτοιμο ήδη από την επόμενη εβδομάδα. Η δήλωση αυτή έρχεται εν μέσω εντατικών διαβουλεύσεων του Κιέβου με τους διεθνείς συμμάχους του, με στόχο τη διαμόρφωση ενός σταθερού και αξιόπιστου μηχανισμού υποστήριξης, ο οποίος θα λειτουργεί αποτρεπτικά απέναντι σε νέες πράξεις ρωσικής επιθετικότητας.

Ο Ζελένσκι έκανε γνωστό ότι συζήτησε εκτενώς το θέμα των εγγυήσεων ασφαλείας με τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχαν την Πέμπτη. Η συνομιλία τους πραγματοποιήθηκε μετά από μια σφοδρή ρωσική επίθεση στο Κίεβο κατά τη διάρκεια της νύχτας, η οποία προκάλεσε τον θάνατο 19 αμάχων. Στο πλαίσιο αυτής της επίθεσης επλήγη και τουρκική επιχείρηση, σύμφωνα με τον ίδιο τον Ουκρανό πρόεδρο.

Μετά την επικοινωνία με τον Ερντογάν, ο Ζελένσκι τόνισε ότι οι σύμβουλοι εθνικής ασφάλειας της Ουκρανίας εργάζονται ήδη πάνω σε κάθε επιμέρους πτυχή του ζητήματος και ότι το συνολικό πλαίσιο των εγγυήσεων θα είναι διαμορφωμένο και καταγεγραμμένο εγγράφως μέσα στην επόμενη εβδομάδα.

Στο μεταξύ, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών αναμένεται να συμμετάσχει στις σχετικές συνομιλίες, προκειμένου να εξεταστεί σε βάθος το ενδεχόμενο ενεργής τουρκικής εμπλοκής στην παροχή εγγυήσεων ασφαλείας, με ιδιαίτερη έμφαση στη θαλάσσια ασφάλεια στη Μαύρη Θάλασσα.

Παράλληλα, ο Ρουστέμ Ουμέροφ, επικεφαλής του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας και Άμυνας της Ουκρανίας, επισκέφθηκε την Πέμπτη την Τουρκία, όπου πραγματοποίησε επαφές με Τούρκους αξιωματούχους, τόσο για το ζήτημα των εγγυήσεων όσο και για την ενίσχυση της διμερούς αμυντικής συνεργασίας. Ο ίδιος ανακοίνωσε την επίσκεψη αυτή μέσω ανάρτησής του στο Facebook.

Η Τουρκία, από την πλευρά της, έχει υποδεχτεί θετικά τη συζήτηση για τις εγγυήσεις ασφαλείας και έχει διακηρύξει τη διάθεσή της να συμβάλει σε οποιαδήποτε προσπάθεια μπορεί να οδηγήσει στη διασφάλιση μιας διαρκούς ειρήνης στην Ουκρανία. Ωστόσο, αν και έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι θα μπορούσε να εξετάσει τη συμμετοχή της σε ειρηνευτικές αποστολές ή πρωτοβουλίες στο έδαφος της Ουκρανίας, έχει επίσης καταστήσει σαφές ότι αυτό θα εξαρτηθεί από τη διαμόρφωση ενός συγκεκριμένου μεθοδολογικού και θεσμικού πλαισίου. Μέχρι στιγμής, πάντως, η Άγκυρα δεν έχει προβεί σε καμία επίσημη δέσμευση για συμμετοχή.

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