ExxonMobil κατά ΕΕ: «Αποτυχημένες και πανάκριβες» οι πολιτικές για το κλίμα - Προειδοποίηση για ενεργειακή κρίση

Η ExxonMobil εντείνει την εκστρατεία της κατά των ευρωπαϊκών πολιτικών για το κλίμα, υποστηρίζοντας ότι αυτές οδηγούν σε εκτόξευση των τιμών ενέργειας και αποδυναμώνουν τη δημόσια στήριξη για τις τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών άνθρακα, όπως ήταν ανάγκη να επιτευχθούν οι στοχευμένοι στόχοι της ΕΕ για μείωση εκπομπών.

Στην πρόσφατη έκθεση Global Outlook, που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη, η ExxonMobil περιέλαβε κεφάλαιο με τίτλο «Διδάγματα από την Ευρώπη», στο οποίο ασκεί σκληρή κριτική στην ευρωπαϊκή προσέγγιση, χαρακτηρίζοντάς την «υψηλού κόστους, υπερρυθμιζόμενη» και σημειώνοντας ότι έχει «βλάψει» την οικονομία της ΕΕ. Σύμφωνα με την εταιρεία, την περίοδο αποανθρακοποίησης με βάση το ευρωπαϊκό μοντέλο, η βιομηχανική παραγωγή, ένας κρίσιμος μοχλός της οικονομίας, μειώνεται, οι ενεργειακές τιμές στη βαριά βιομηχανία και στις μεταφορές ανεβαίνουν, ενώ η έλλειψη προσιτότητας οδηγεί σε αποδυνάμωση της υποστήριξης για τεχνολογίες που θα προάγουν την επίτευξη των κλιματικών στόχων.

Η ExxonMobil έχει εδώ και καιρό ταχθεί κατά των ευρωπαϊκών ρυθμίσεων στον τομέα του κλίματος και της βιωσιμότητας, υποστηρίζοντας ότι απειλούν την ανταγωνιστικότητα και εγκλωβίζουν τις αμερικανικές εταιρείες σε γραφειοκρατικές διαδικασίες που μειώνουν την παγκόσμια ανταγωνιστικότητά τους. Ο διευθύνων σύμβουλός της, Darren Woods, πρότεινε τον προηγούμενο μήνα στην κυβέρνηση Τραμπ να χρησιμοποιήσει τις εμπορικές διαπραγματεύσεις ως μέσο πίεσης για την ακύρωση ευρωπαϊκής οδηγίας, που απαιτεί από μη ευρωπαϊκές εταιρείες να εξασφαλίζουν ότι οι αλυσίδες εφοδιασμού τους δεν βλάπτουν το περιβάλλον ή παραβιάζουν ανθρώπινα δικαιώματα.

Στην έκθεσή της, η ExxonMobil καταλήγει ότι, παρότι δεν θέλει να δώσει την εντύπωση ότι η ενεργειακή μετάβαση δεν μπορεί ή δεν πρέπει να γίνει, το μήνυμά της είναι πως πρέπει να ληφθούν έξυπνες επιλογές. Εύχεται ότι τα κράτη υψηλού εισοδήματος, όπως οι ΗΠΑ και η ΕΕ, στη διάρκεια του χρόνου θα έχουν την ευχέρεια να επενδύσουν σε περισσότερες λύσεις χαμηλών εκπομπών, αλλά αυτό απαιτεί χρόνο, ανάπτυξη της οικονομίας και παράλληλη επένδυση σε τεχνολογία.

Η ExxonMobil κατηγορεί την ΕΕ ότι επέβαλε πολιτικές για το κλίμα πολύ γρήγορα, πιστεύοντας λανθασμένα ότι η ενεργειακή μετάβαση θα μείωνε το κόστος της ενέργειας, ενώ η μετάβαση απαιτεί έως 30 χρόνια και οι νέες τεχνολογίες είναι πολύ πιο ακριβές από τις υπάρχουσες. Σύμφωνα με την εταιρεία, οι πολιτικές αυτές έχουν «σε μεγάλο βαθμό αποτύχει», καθώς ο κόσμος δεν βρίσκεται σε καλό δρόμο για την επίτευξη των στόχων μείωσης εκπομπών, και προβλέπει ότι το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο θα παραμείνουν σημαντικές πηγές ενέργειας έως το 2050.

Η στάση της ExxonMobil έχει προκαλέσει έντονη κριτική από περιβαλλοντικές οργανώσεις, οι οποίες τονίζουν ότι η εταιρεία υπονομεύει τις παγκόσμιες προσπάθειες για την κλιματική κρίση. Ο Mark van Baal, ιδρυτής της ολλανδικής οργάνωσης μετόχων Follow This, δήλωσε πως οι ισχυρισμοί της εταιρείας δείχνουν πως η βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου αντιστέκεται σθεναρά στην πράσινη μετάβαση. Ο ίδιος τόνισε ότι ακόμα κι αν υπάρξουν μεταρρυθμίσεις, η ζήτηση για ορυκτά καύσιμα θα μειωθεί δομικά την επόμενη δεκαετία και ότι η Exxon δεν φαίνεται προετοιμασμένη γι’ αυτό. Επίσης, προειδοποίησε ότι αν η εταιρεία συνεχίσει να αγνοεί τις αλλαγές στις αγορές ενέργειας προς ένα διαφοροποιημένο μείγμα, οι μέτοχοί της τελικά θα παρέμβουν.

Σημειώνεται ότι το 2024 η ExxonMobil προσέφυγε δικαστικά κατά της Follow This, κατηγορώντας την ότι παραβίασε κανόνες του αμερικανικού χρηματιστηρίου. Η αγωγή απορρίφθηκε από δικαστή στο Τέξας. Επιπλέον, στις ΗΠΑ, η εταιρεία δέχεται μηνύσεις από πολιτείες για παραπλάνηση σχετικά με την κλιματική αλλαγή και τους κινδύνους των ορυκτών καυσίμων, κάτι που η ExxonMobil αρνείται.