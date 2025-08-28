Πιερρακάκης: Ο «βορράς» της πυξίδας μας είναι η πραγματική σύγκλιση με την Ευρώπη

Ανάρτηση του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη για τη σημερινή εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη.

Σε ανάρτηση του στο Facebook ο Κυριάκος Πιερρακάκης αναφέρει: «Σήμερα από τη Θεσσαλονίκη μιλήσαμε για τις αλλαγές που πάνε τη Μακεδονία - αλλά και όλη την Ελλάδα - μπροστά. Για τις μικρές, καθημερινές μεταρρυθμίσεις που αθροιζόμενες λειτουργούν πολλαπλασιαστικά, παράγοντας μία ακόμα μεγαλύτερη ποιοτική αλλαγή.



Από το 2019 μέχρι σήμερα, η χώρα έχει αλλάξει πορεία:

Το χρέος μειώνεται ραγδαία

Δημιουργούμε πλεονάσματα, για να μην περάσουμε τον λογαριασμό στις επόμενες γενιές.

Η ανεργία έπεσε στο 7,9%, με μισό εκατομμύριο νέες θέσεις εργασίας.

Η ανάπτυξη φτάνει το 2,3%.

Κανείς δεν ισχυρίζεται ότι όλα λύθηκαν. Υπάρχουν ακόμα στοιχήματα που πρέπει να κερδηθούν και πολίτες που πρέπει να στηριχθούν. Γι' αυτό, σε μία εβδομάδα στη ΔΕΘ θα ανακοινωθούν πολλά. Ωστόσο, η μεγάλη εικόνα είναι σαφής: η Ελλάδα αλλάζει - το παραγωγικό μας μοντέλο αλλάζει.



Μέσα από την υλοποίηση του σχεδιασμού μας, η Θεσσαλονίκη αλλάζει, πρωταγωνιστεί. Η Ελλάδα και η Βόρεια Ελλάδα έχουν δυναμικό να πρωταγωνιστήσουν διεθνώς. Αυτό απελευθερώνεται με δουλειά, μικρές αλλά σταθερές αλλαγές, μέρα με την ημέρα.



Ξέρουμε πάρα πολύ καλά από πού ερχόμαστε, πού βρισκόμαστε και πού πρέπει να πάμε τη χώρα. Ο «βορράς» της πυξίδας μας είναι η πραγματική σύγκλιση με την Ευρώπη. Και η καλύτερη απάντηση σε κάθε κριτική: δουλειά και συνεχώς μπροστά».