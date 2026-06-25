ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ευρωπαϊκά ομόλογα: Πίεση στις αποδόσεις λόγω αποκλιμάκωσης του πετρελαίου
Ομόλογα
20:15 - 25 Ιουν 2026

Ευρωπαϊκά ομόλογα: Πίεση στις αποδόσεις λόγω αποκλιμάκωσης του πετρελαίου

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Τα ομόλογα της Ευρωζώνης διατήρησαν τα κέρδη τους στη σημερινή συνεδρίαση, με τις αποδόσεις να κινούνται κοντά στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων τριών και πλέον μηνών, καθώς το πετρέλαιο έχασε αρχικά όλα τα κέρδη που είχε καταγράψει στη διάρκεια της σύγκρουσης Ιράν–ΗΠΑ.  

Η απόδοση του γερμανικού 10ετούς κρατικού ομολόγου, που αποτελεί σημείο αναφοράς για την Ευρωζώνη, παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη στο 2,86%. Οι αποδόσεις κινούνται αντίστροφα από τις τιμές των ομολόγων.

Οι αποδόσεις έχουν υποχωρήσει διεθνώς, ακολουθώντας την πτώση των τιμών του πετρελαίου, μετά την προκαταρκτική συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν νωρίτερα μέσα στον μήνα για τον τερματισμό της σύγκρουσης και την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, από όπου διέρχεται περίπου το 20% των παγκόσμιων ροών πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Το Brent, που αποτελεί διεθνές σημείο αναφοράς, υποχώρησε έως τα 72 δολάρια ανά βαρέλι, το χαμηλότερο επίπεδο από τις 27 Φεβρουαρίου, δηλαδή μία ημέρα πριν από τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα κατά του Ιράν. Αργότερα περιόρισε τις απώλειες και διαπραγματευόταν στα 74,74 δολάρια ανά βαρέλι.

Η παρατεταμένη άνοδος των τιμών του πετρελαίου, οι οποίες είχαν φτάσει έως και τα 126 δολάρια ανά βαρέλι στα τέλη Απριλίου, είχε ενισχύσει τον πληθωρισμό στην Ευρώπη και συνέβαλε στην απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να προχωρήσει σε αυξήσεις επιτοκίων νωρίτερα μέσα στον μήνα.

Η απόδοση του διετούς γερμανικού ομολόγου, που θεωρείται ιδιαίτερα ευαίσθητη στις προσδοκίες για τα επιτόκια, διαμορφώθηκε στο 2,53%, παραμένοντας ουσιαστικά αμετάβλητη σε σχέση με τις αρχές του μήνα.

Στην ελληνική αγορά, η απόδοση του 10ετούς κινήθηκε στο 3,52%, με το spread στις 66,3 μονάδες βάσης.

Στις ΗΠΑ, τα στοιχεία για τον δείκτη PCE, το προτιμώμενο μέτρο πληθωρισμού της Federal Reserve, έδειξαν ότι ο πληθωρισμός ξεπέρασε το 4% τον Μάιο για πρώτη φορά μετά από τρία χρόνια, χωρίς ωστόσο να αιφνιδιάσει τους οικονομολόγους.

Η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς ομολόγου υποχώρησε κατά 1,7 μονάδες βάσης, στο 4,38%.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής οικονομολόγο Ευρώπης της Jefferies, Μόχιτ Κουμάρ, η αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου μειώνει την ανάγκη για περαιτέρω αυξήσεις επιτοκίων από τις κεντρικές τράπεζες.

«Η αγορά επιτοκίων ήταν απρόθυμη να ενσωματώσει πλήρως την επίδραση των χαμηλότερων τιμών του πετρελαίου», δήλωσε.

«Εάν το πετρέλαιο παραμείνει στα τρέχοντα επίπεδα ή χαμηλότερα, δεν βλέπουμε κανέναν λόγο η ΕΚΤ να προχωρήσει σε νέες αυξήσεις επιτοκίων».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Όμιλος AKTOR: ΑΜΚ ύψους €650 εκατ. και έκδοση ομολόγου €300 εκατ.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Όμιλος AKTOR: ΑΜΚ ύψους €650 εκατ. και έκδοση ομολόγου €300 εκατ.

Στα «πράσινα» οι ευρωαγορές λόγω αποκλιμάκωσης των τιμών πετρελαίου - Μεικτά πρόσημα στην Ασία
Χρηματιστήρια

Στα «πράσινα» οι ευρωαγορές λόγω αποκλιμάκωσης των τιμών πετρελαίου - Μεικτά πρόσημα στην Ασία

Μικτά πρόσημα στις Ευρωαγορές - Στη Γερμανία ο αμυντικός κλάδος ώθησε τον DAX «στα κόκκινα»
Χρηματιστήρια

Μικτά πρόσημα στις Ευρωαγορές - Στη Γερμανία ο αμυντικός κλάδος ώθησε τον DAX «στα κόκκινα»

Citi για Metlen: «Ψήφος» εμπιστοσύνης με περιθώριο ανόδου 24% και τιμή-στόχο έως €80
Αναλύσεις

Citi για Metlen: «Ψήφος» εμπιστοσύνης με περιθώριο ανόδου 24% και τιμή-στόχο έως €80

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
25/06/2026 - 21:29

ΔΝΤ: Οι τιμές θα πέσουν ενέργειας, αλλά η πλήρης ομαλοποίηση θα αργήσει

Magazino
25/06/2026 - 21:10

Συναισθηματική Υπερφαγία: Όταν το φαγητό γίνεται τρόπος διαχείρισης των συναισθημάτων

Εμπορεύματα
25/06/2026 - 20:49

Πετρέλαιο: Γιατί το ενεργειακό σοκ δια χειρός Τραμπ δεν εκτόξευσε τις τιμές όσο αναμενόταν

Πολιτική
25/06/2026 - 20:30

Τσίπρας: Θέλουμε κυβερνώσα Αριστερά, όχι Αριστερά διαμαρτυρίας – Ρεζερβέ θέσεις δεν υπάρχουν

Ομόλογα
25/06/2026 - 20:15

Ευρωπαϊκά ομόλογα: Πίεση στις αποδόσεις λόγω αποκλιμάκωσης του πετρελαίου

Οικονομία
25/06/2026 - 19:59

Εμβληματικές επενδύσεις στην Τρίπολη με ισχυρό εθνικό και ευρωπαϊκό αποτύπωμα

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
25/06/2026 - 19:46

Πειραιώς: Κατώτατος μισθός €1.700 για όλους τους εργαζομένους και πρόσθετες παροχές

Πολιτική
25/06/2026 - 19:37

Κομισιόν για Αβραμόπουλο: Δεν έγινε εσωτερική έρευνα, αλλά έλεγχος συμμόρφωσης

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
25/06/2026 - 19:12

Όμιλος AKTOR: ΑΜΚ ύψους €650 εκατ. και έκδοση ομολόγου €300 εκατ.

Πολιτική
25/06/2026 - 19:01

Καλαφάτης: Στόχος μας η Θεσσαλονίκη να καταστεί διεθνές κέντρο διαλόγου και έρευνας

Ειδήσεις
25/06/2026 - 18:41

OEE: Παράταση μνημονίου συνεργασίας με το Γενικό Φιλόπτωχο Ταμείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών

Επιχειρήσεις
25/06/2026 - 18:38

Intralot Canada: Στη θυγατρική της Bally’s Intralot το νέο τεχνολογικό σύστημα λοταρίας του Οντάριο

Πολιτική
25/06/2026 - 18:30

Βορίδης: Η αντιπολίτευση φοβάται την κρίση του λαού για τη Συνταγματική Αναθεώρηση

Πολιτική
25/06/2026 - 18:23

Λατινοπούλου – Παϊτέρης: Από τις μηνύσεις, στην πρόσκληση για καφέ και μια... πιθανή συνεργασία

Ανακοινώσεις
25/06/2026 - 18:20

Interwood Ξυλεμπορία: Πώληση ακινήτου έναντι €5,2 εκατ.

Ειδήσεις
25/06/2026 - 18:13

Τουρκία: Αποκλείει δεκάδες δημοσιογράφους από την επικείμενη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ

Επιχειρήσεις
25/06/2026 - 18:03

Η Apple αυξάνει τις τιμές σε Mac και iPad κατά $200 ή και περισσότερο σε ορισμένα μοντέλα

Ανακοινώσεις
25/06/2026 - 17:53

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Αγορά 34.809 ίδιων μετοχών συνολικής αξίας €48.525,40

Ναυτιλία
25/06/2026 - 17:52

Attica Group: Παραιτήθηκε από το Δ.Σ. ο Ιωάννης Βογιατζής – Αλλαγές στην Επιτροπή Ελέγχου

Ειδήσεις
25/06/2026 - 17:48

Νότιος Λίβανος: Δύο νεκροί από ισραηλινό πλήγμα με drone παρά την εκεχειρία

Πολιτική
25/06/2026 - 17:44

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Φάμελλος «ψηφίζει» ΕΛΑΣ – Νέα συνεδρίαση της ΚΕ προανήγγειλε ο Πολάκης

Ανακοινώσεις
25/06/2026 - 17:38

ΟΤΕ: Νέο ομολογιακό δάνειο 100 εκατ. ευρώ από τη Deutsche Telekom

Σχόλια Αγοράς
25/06/2026 - 17:31

Χρηματιστήριο: Νέα - αποτυχημένη - προσπάθεια ανοδικής υπέρβασης, με βαρίδι τις τράπεζες

Ειδήσεις
25/06/2026 - 17:28

Ορχομενός: Μεγάλη κινητοποίηση για πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση - Δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές

Ειδήσεις
25/06/2026 - 17:18

ΗΠΑ: Σε υψηλό τριετίας ο πληθωρισμός – Νέος κλοιός πίεσης για τη Fed

Ειδήσεις
25/06/2026 - 17:17

Μετά το Ιράν, έρχεται ο λογαριασμός: Ο Τραμπ ζητά $88 δισ. από το Κογκρέσο

Ειδήσεις
25/06/2026 - 17:11

Στην Ουγγαρία ο Πιερρακάκης για επαφές με την πολιτική ηγεσία της χώρας

Ειδήσεις
25/06/2026 - 17:03

ΗΠΑ: Επιτάχυνση της ανάπτυξης στο 2,1% το α’ τρίμηνο

Ειδήσεις
25/06/2026 - 17:00

Ηράκλειο Κρήτης: Σε εξέλιξη μεγάλη πυρκαγιά σε αποθήκη ξυλείας

Χρηματιστήρια
25/06/2026 - 16:57

Wall Street: Υψηλή μεταβλητότητα με το βλέμμα στον πληθωρισμό και τη Micron

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ