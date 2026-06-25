Ευρωπαϊκά ομόλογα: Πίεση στις αποδόσεις λόγω αποκλιμάκωσης του πετρελαίου

Τα ομόλογα της Ευρωζώνης διατήρησαν τα κέρδη τους στη σημερινή συνεδρίαση, με τις αποδόσεις να κινούνται κοντά στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων τριών και πλέον μηνών, καθώς το πετρέλαιο έχασε αρχικά όλα τα κέρδη που είχε καταγράψει στη διάρκεια της σύγκρουσης Ιράν–ΗΠΑ.

Η απόδοση του γερμανικού 10ετούς κρατικού ομολόγου, που αποτελεί σημείο αναφοράς για την Ευρωζώνη, παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη στο 2,86%. Οι αποδόσεις κινούνται αντίστροφα από τις τιμές των ομολόγων.

Οι αποδόσεις έχουν υποχωρήσει διεθνώς, ακολουθώντας την πτώση των τιμών του πετρελαίου, μετά την προκαταρκτική συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν νωρίτερα μέσα στον μήνα για τον τερματισμό της σύγκρουσης και την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, από όπου διέρχεται περίπου το 20% των παγκόσμιων ροών πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Το Brent, που αποτελεί διεθνές σημείο αναφοράς, υποχώρησε έως τα 72 δολάρια ανά βαρέλι, το χαμηλότερο επίπεδο από τις 27 Φεβρουαρίου, δηλαδή μία ημέρα πριν από τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα κατά του Ιράν. Αργότερα περιόρισε τις απώλειες και διαπραγματευόταν στα 74,74 δολάρια ανά βαρέλι.

Η παρατεταμένη άνοδος των τιμών του πετρελαίου, οι οποίες είχαν φτάσει έως και τα 126 δολάρια ανά βαρέλι στα τέλη Απριλίου, είχε ενισχύσει τον πληθωρισμό στην Ευρώπη και συνέβαλε στην απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να προχωρήσει σε αυξήσεις επιτοκίων νωρίτερα μέσα στον μήνα.

Η απόδοση του διετούς γερμανικού ομολόγου, που θεωρείται ιδιαίτερα ευαίσθητη στις προσδοκίες για τα επιτόκια, διαμορφώθηκε στο 2,53%, παραμένοντας ουσιαστικά αμετάβλητη σε σχέση με τις αρχές του μήνα.

Στην ελληνική αγορά, η απόδοση του 10ετούς κινήθηκε στο 3,52%, με το spread στις 66,3 μονάδες βάσης.

Στις ΗΠΑ, τα στοιχεία για τον δείκτη PCE, το προτιμώμενο μέτρο πληθωρισμού της Federal Reserve, έδειξαν ότι ο πληθωρισμός ξεπέρασε το 4% τον Μάιο για πρώτη φορά μετά από τρία χρόνια, χωρίς ωστόσο να αιφνιδιάσει τους οικονομολόγους.

Η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς ομολόγου υποχώρησε κατά 1,7 μονάδες βάσης, στο 4,38%.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής οικονομολόγο Ευρώπης της Jefferies, Μόχιτ Κουμάρ, η αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου μειώνει την ανάγκη για περαιτέρω αυξήσεις επιτοκίων από τις κεντρικές τράπεζες.

«Η αγορά επιτοκίων ήταν απρόθυμη να ενσωματώσει πλήρως την επίδραση των χαμηλότερων τιμών του πετρελαίου», δήλωσε.

«Εάν το πετρέλαιο παραμείνει στα τρέχοντα επίπεδα ή χαμηλότερα, δεν βλέπουμε κανέναν λόγο η ΕΚΤ να προχωρήσει σε νέες αυξήσεις επιτοκίων».