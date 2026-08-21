Ευρωζώνη: Στις 52,1 μονάδες ο PMI με απρόσμενο «άλμα» της μεταποίησης

Βελτίωση παρουσίασε η επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ευρωζώνη τον Αύγουστο, με βασικό μοχλό την ισχυρή ανάκαμψη της μεταποίησης, η οποία κατέγραψε τον υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης εδώ και περισσότερα από τέσσερα χρόνια.

Ο σύνθετος δείκτης PMI της S&P Global διαμορφώθηκε στις 52,1 μονάδες, από 52 μονάδες τον Ιούλιο, παραμένοντας αισθητά πάνω από το όριο των 50 μονάδων που σηματοδοτεί την επιστροφή σε αναπτυξιακή τροχιά. Η επίδοση ξεπέρασε μάλιστα τις εκτιμήσεις των αναλυτών, οι οποίοι, σύμφωνα με δημοσκόπηση του Bloomberg, προέβλεπαν υποχώρηση του δείκτη στις 51,7 μονάδες.

Οι νέες παραγγελίες, που αποτελούν σημαντικό βαρόμετρο για τη ζήτηση, αυξήθηκαν με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων 40 μηνών. Παράλληλα, οι νέες παραγγελίες από το εξωτερικό, στις οποίες περιλαμβάνεται και το εμπόριο μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης, ενισχύθηκαν για πρώτη φορά από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Ιδιαίτερα θετική ήταν η εικόνα στη μεταποίηση, όπου ο αντίστοιχος PMI ενισχύθηκε στις 52,8 μονάδες, από 51,9 τον Ιούλιο. Η επίδοση ήταν υψηλότερη και από την πρόβλεψη των αναλυτών για 51,8 μονάδες, ενώ η παραγωγή αυξήθηκε με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων 54 μηνών.

Στον κλάδο των υπηρεσιών, η δραστηριότητα διατηρήθηκε στα επίπεδα του Ιουλίου, μετά την ανάκαμψη που είχε προηγηθεί. Ο δείκτης PMI παρέμεινε στις 51,7 μονάδες, διαψεύδοντας τις εκτιμήσεις που προέβλεπαν επιβράδυνση.

Παράλληλα, η απασχόληση αυξήθηκε για πρώτη φορά μέσα στο 2026. Οι επιχειρήσεις του μεταποιητικού κλάδου προχώρησαν ξανά σε προσλήψεις, έπειτα από μια περίοδο άνω των τριών ετών, ενώ στον τομέα των υπηρεσιών η απασχόληση αυξήθηκε με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων οκτώ μηνών.

Την ίδια στιγμή, οι πληθωριστικές πιέσεις, αν και εξακολουθούν να παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, εμφάνισαν περαιτέρω αποκλιμάκωση. Η αύξηση του κόστους των εισροών υποχώρησε στον χαμηλότερο ρυθμό των τελευταίων έξι μηνών, ενώ ο ρυθμός αύξησης των τιμών παραγωγού διαμορφώθηκε στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων πέντε μηνών.

Ανομοιογενής η εικόνα στην Ευρωζώνη

Παρά τη συνολική βελτίωση, οι δύο μεγαλύτερες οικονομίες της Ευρωζώνης κινήθηκαν χαμηλότερα από τις προσδοκίες, αναδεικνύοντας τις διαφορετικές ταχύτητες ανάπτυξης στην περιοχή. Η Γερμανία παρέμεινε μεν πάνω από το όριο των 50 μονάδων, καταγράφοντας ανάπτυξη, όμως η Γαλλία υποχώρησε ακόμη περισσότερο σε έδαφος συρρίκνωσης.

«Η μεταποίηση ξεχωρίζει και πάλι», δήλωσε ο Chris Williamson, επικεφαλής οικονομολόγος της S&P Global Market Intelligence. Όπως εξήγησε, πέρα από τη δημιουργία αποθεμάτων για προληπτικούς λόγους, υπάρχουν πλέον ενδείξεις ενίσχυσης της ζήτησης για τεχνολογικά προϊόντα που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και για εξοπλισμό λόγω των αυξημένων αμυντικών δαπανών. Η εξέλιξη αυτή, σύμφωνα με τον ίδιο, συμβάλλει ιδιαίτερα στην ενίσχυση της γερμανικής παραγωγής.

Η οικονομία της Ευρωζώνης, που περιλαμβάνει 21 χώρες, φαίνεται μέχρι στιγμής να αντέχει στις πιέσεις που προκαλεί η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, απορροφώντας καλύτερα του αναμενομένου τόσο την αύξηση του ενεργειακού κόστους όσο και την υποχώρηση της επιχειρηματικής εμπιστοσύνης. Η οικονομική δραστηριότητα κατά το δεύτερο τρίμηνο αυξήθηκε κατά 0,4%, υπερβαίνοντας τις αρχικές προσδοκίες.

Ωστόσο, η διατήρηση της συγκεκριμένης δυναμικής παραμένει αβέβαιη και θα εξαρτηθεί σε σημαντικό βαθμό από την εξέλιξη των σχέσεων και της έντασης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.

Η ΕΚΤ είχε προειδοποιήσει τον προηγούμενο μήνα ότι οι πλήρεις επιπτώσεις του αρχικού ενεργειακού σοκ δεν έχουν ακόμη αποτυπωθεί στην οικονομία. Παράλληλα, σύμφωνα με δημοσκόπηση του Reuters την περασμένη εβδομάδα, η κεντρική τράπεζα της Ευρωζώνης αναμένεται να προχωρήσει τον επόμενο μήνα στη δεύτερη αύξηση των επιτοκίων της εντός του έτους.

Οι δείκτες PMI αποτελούν σημαντικό εργαλείο παρακολούθησης για τις αγορές, καθώς δημοσιεύονται στις αρχές κάθε μήνα και παρέχουν έγκαιρες ενδείξεις για την πορεία της οικονομικής δραστηριότητας, αλλά και για πιθανές αλλαγές στις τάσεις και στα σημεία καμπής της οικονομίας.