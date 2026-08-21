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Ήπια ανάκαμψη στις ευρωαγορές
Χρηματιστήρια
12:13 - 21 Αυγ 2026

Ήπια ανάκαμψη στις ευρωαγορές

Reporter.gr Newsroom
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Στα «πράσινα» κινούνται την Παρασκευή (21/8) οι ευρωπαϊκές αγορές, με τον πανευρωπαϊκό δείκτη Stoxx 600 να «παίζει» στις 651,84 μονάδες με κέρδη 0,23%, καθώς τα χρηματιστήρια ανακάμπτουν από την πίεση που άσκησαν κατά τη διάρκεια της εβδομάδας η άνοδος των αποδόσεων των ομολόγων αλλά και το διπλωματικό αδιέξοδο στον Περσικό Κόλπο και η συνακόλουθη άνοδος στις τιμές του πετρελαίου.  

Η επανεμφάνιση των γεωπολιτικών ανησυχιών ανέκοψε την ανοδική δυναμική που είχαν αναπτύξει οι ευρωπαϊκές αγορές τον Αύγουστο, παρά το γεγονός ότι ο πανευρωπαϊκός δείκτης αναφοράς είχε προηγουμένως καταγράψει ιστορικό υψηλό, στηριζόμενος κυρίως στα ισχυρά εταιρικά αποτελέσματα.

Σήμερα στο ταμπλό, ο γερμανικός DAX κινείται στις 26.080,80 μονάδες με άνοδο 0,27%, ο γαλλικός CAC στις 8.465,10 μονάδες με κέρδη 0,14% και ο βρετανικός FTSE κυμαίνεται στις 10.768,02 μονάδες ενισχυόμενος κατά 0,18%.

Στην περιφέρεια, ο ιταλικός ΜΙΒ κερδίζει 0,5% στις 52.929 μονάδες και ο ισπανικός ΙΒΕΧ ενισχύεται κατά 0,87% στις 19.990,59 μονάδες, ενώ ο PSI Πορτογαλίας προσθέτει 0,88% στις 9.364,66 μονάδες.

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