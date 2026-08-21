Ήπια ανάκαμψη στις ευρωαγορές

Η επανεμφάνιση των γεωπολιτικών ανησυχιών ανέκοψε την ανοδική δυναμική που είχαν αναπτύξει οι ευρωπαϊκές αγορές τον Αύγουστο, παρά το γεγονός ότι ο πανευρωπαϊκός δείκτης αναφοράς είχε προηγουμένως καταγράψει ιστορικό υψηλό, στηριζόμενος κυρίως στα ισχυρά εταιρικά αποτελέσματα.
Σήμερα στο ταμπλό, ο γερμανικός DAX κινείται στις 26.080,80 μονάδες με άνοδο 0,27%, ο γαλλικός CAC στις 8.465,10 μονάδες με κέρδη 0,14% και ο βρετανικός FTSE κυμαίνεται στις 10.768,02 μονάδες ενισχυόμενος κατά 0,18%.
Στην περιφέρεια, ο ιταλικός ΜΙΒ κερδίζει 0,5% στις 52.929 μονάδες και ο ισπανικός ΙΒΕΧ ενισχύεται κατά 0,87% στις 19.990,59 μονάδες, ενώ ο PSI Πορτογαλίας προσθέτει 0,88% στις 9.364,66 μονάδες.