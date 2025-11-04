Παραμένουν σε αστυνομικό κλοιό τα Βορίζια – Έφοδος στις φυλακές Αλικαρνασσού
Ειδήσεις
08:55 - 04 Νοε 2025

Reporter.gr Newsroom
Υπό αυστηρή αστυνομική επιτήρηση παραμένει το χωριό Βορίζια Ηρακλείου, μετά τα δραματικά γεγονότα των τελευταίων ημερών που επανέφεραν στο προσκήνιο μια χρόνια βεντέτα μεταξύ δύο οικογενειών της περιοχής.

Υπενθυμίζεται ότι τα Βορίζια βρίσκονται στο επίκεντρο της πανελλήνιας προσοχής μετά την αναβίωση μίας χρόνιας κόντρας δύο οικογενειών στο χωριό της Κρήτης, που προκάλεσε, τον θάνατο του 39χρονου και μιας 56χρονης γυναίκας, η οποία δεν αποτελούσε στόχο αλλά βρέθηκε τραγικά στο λάθος μέρος τη λάθος στιγμή, καθώς είχε μεταβεί στο χωριό για μνημόσυνο. Οι αρχές ανησυχούν για κλιμάκωσης της έντασης, ενώ τίθενται και ερωτήματα αναφορικά με τον έλεγχο της κατοχής όπλων στο νησί.

Σύμφωνα με μετάδοση της ΕΡΤ, αν και η παρουσία της αστυνομίας είναι αισθητά μειωμένη σε σχέση με τη Δευτέρα (3/11) – ημέρα ιδιαίτερα τεταμένη λόγω της κηδείας του 39χρονου – το χωριό εξακολουθεί να βρίσκεται σε καθεστώς αυξημένης επιφυλακής. Τα σχολεία παραμένουν κλειστά, ενώ οι έρευνες των αρχών επεκτείνονται όχι μόνο σε υπαίθριους χώρους αλλά και σε κατοικίες και σωφρονιστικά ιδρύματα.

Χαρακτηριστικό είναι ότι έλεγχος πραγματοποιήθηκε ακόμη και στις φυλακές Αλικαρνασού, όπου κρατούνται τρεις συγγενείς του θύματος —ο αδελφός, ο γαμπρός και ο ανιψιός του, για διάφορα αδικήματα. Κατά τη διάρκεια της έρευνας εντοπίστηκε κινητό τηλέφωνο, το οποίο έχει σταλεί για περαιτέρω εξέταση στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα.

Παράλληλα, οι αστυνομικές αρχές επιχειρούν, μέσω των γηραιότερων κατοίκων του χωριού, να προσεγγίσουν τα πρόσωπα που καταζητούνται για τη δολοφονία, σε μια προσπάθεια να τους πείσουν να παραδοθούν χωρίς περαιτέρω ένταση. Πρόκειται για τρία αδέρφια, μου σύμφωνα με πληροφορίες έχουν βρει καταφύγιο σε διπλανά χωριά ή στα βουνά.

Την ίδια ώρα, κανένας από τους ποινικολόγους του Ηρακλείου δεν έχει μέχρι στιγμής αποδεχθεί να αναλάβει την υπεράσπιση μελών των εμπλεκόμενων οικογενειών, επικαλούμενοι λόγους «ηθικής σύγκρουσης».

Το κλίμα παραμένει τεταμένο, με την αστυνομία να επιχειρεί διακριτικά αλλά σταθερά να αποτρέψει τυχόν νέο κύκλο αίματος.

Τελευταία τροποποίηση στις 04/11/2025 - 09:22
