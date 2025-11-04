Λήγει η προθεσμία για τον Προσωπικό Αριθμό – Τα βήματα για την έκδοσή του
08:06 - 04 Νοε 2025

Reporter.gr Newsroom
Μια νέα εποχή στην ταυτοποίηση των πολιτών ξεκινά με την καθιέρωση του Προσωπικού Αριθμού, ο οποίος σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή στον τρόπο που οι πολίτες συναλλάσσονται με το Δημόσιο. Η καινοτομία αυτή υπόσχεται απλούστευση των διαδικασιών και μείωση της γραφειοκρατίας, διευκολύνοντας την καθημερινότητα όλων.

Η μεταρρύθμιση στοχεύει στην αναβάθμιση των δημόσιων υπηρεσιών και στη βελτίωση της διασύνδεσης των κρατικών μητρώων, αντιμετωπίζοντας τα χρόνια προβλήματα ασυνεννοησίας και ταλαιπωρίας που συχνά υφίστανται οι πολίτες, ενώ ενισχύει και την αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης.

Έκδοση Προσωπικού Αριθμού – Τα βήματα

Η διαδικασία έκδοσης είναι αρκετά απλή καθώς με λίγα «κλικ» μπορεί όποιος διαθέτει ΑΦΜ να εκδώσει τον εν λόγω αριθμό και να τον χρησιμοποιεί σε συναλλαγές του με το Δημόσιο, χωρίς να χρειάζεται να αναφέρει κάποιον άλλον αριθμό όπως είναι ο ΑΜΚΑ, ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου, ο αριθμός ταυτότητας.

Μέσω της πλατφόρμας myinfo.gov.gr και κάνοντας χρήση των κωδικών πρόσβασης στο TaxisNet εκδίδεται σε λίγα λεπτά ο «Προσωπικός Αριθμός» που αποτελείται από δύο πρώτα αλφαριθμητικά στοιχεία που επιλέγουμε οι ίδιοι, ένα τρίτο κατά σειρά ψηφίο που επιλέγει αυτόματα το σύστημα και τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου που έχει εκδώσει η εφορία.

Ο Προσωπικός Αριθμός, όπως αναφέρεται, είναι μια κομβική μεταρρύθμιση που συμβάλλει στον εντοπισμό και στη διόρθωση των ασυμφωνιών που καταγράφονται στα στοιχεία των πολιτών μεταξύ των μητρώων του Δημοσίου, τα οποία αναδεικνύει η εφαρμογή myInfo.

Ο Προσωπικός Αριθμός θα αποτελέσει το νέο βασικό εργαλείο ταυτοποίησης και θα αντικαταστήσει σταδιακά ΑΦΜ και ΑΜΚΑ.

Η απόδοση

Επισημαίνεται ότι κατά την έκδοση του Προσωπικού Αριθμού και προς διευκόλυνση των πολιτών:

-Οι πολίτες μπορούν να ελέγχουν τον δήμο στον οποίο είναι εγγεγραμμένοι, αξιοποιώντας σχετικά έγγραφα που εκδίδονται εύκολα μέσω gov.gr, όπως το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,

-Οι γονείς μπορούν να ενημερώνονται για την αυτόματη απόδοση ΑΦΜ στα ανήλικα παιδιά τους μέσω των ψηφιακών εφαρμογών της ΑΑΔΕ.

Υπενθυμίζεται ότι μέσω του pa.gov.gr πολίτες μπορούν να επιβεβαιώνουν τα στοιχεία και να εκδίδουν Προσωπικό Αριθμό και για τα προστατευόμενα ανήλικα μέλη τους που διαθέτουν ΑΦΜ.

Επίσης, σημειώνεται πως για την έκδοση πλέον ταυτότητας, απαιτείται να έχει προηγηθεί η έκδοση Προσωπικού Αριθμού, που θα αναγράφεται στην πίσω πλευρά της ταυτότητας.

Εάν δεν εκδοθεί

Όσοι δεν προχωρήσουν στην ενεργοποίηση του Προσωπικού Αριθμού, κινδυνεύουν να αντιμετωπίσουν προβλήματα σε βασικές υπηρεσίες όπως, υποβολή φορολογικών δηλώσεων, καταβολή ασφαλιστικών εισφορών και ηλεκτρονικές συναλλαγές με το Δημόσιο.

Τι αλλάζει για τους πολίτες;

Οι πολίτες θα χρειάζεται να θυμούνται μόνο έναν αριθμό. Ο Προσωπικός Αριθμός θα είναι το «ψηφιακό κλειδί» για όλες τις υπηρεσίες του Δημοσίου και, σταδιακά, και για υπηρεσίες του ιδιωτικού τομέα.

Αν αλλάξω ταυτότητα, θα αλλάξει και ο Προσωπικός Αριθμός;

Οχι. Ο Π.Α. είναι μόνιμος, μοναδικός και αμετάβλητος για όλη τη διάρκεια της ζωής του πολίτη, ανεξαρτήτως αλλαγών σε ταυτότητα, τόπο διαμονής ή άλλο μητρώο.

Πώς θα αποδοθεί ο Προσωπικός Αριθμός;

Η απόδοση θα γίνεται μέσω της νέας εφαρμογής myInfo του gov.gr. Ο πολίτης θα συμμετέχει στη διαμόρφωση του αριθμού και θα μπορεί να επιβεβαιώσει ή να διορθώσει προσωπικά του στοιχεία.

Ποιος αποφασίζει τον Προσωπικό μου Αριθμό; Τον επιλέγω εγώ;

Ναι, ο πολίτης μπορεί να επιλέξει δύο από τα τρία αλφαριθμητικά ψηφία που θα προηγούνται του ΑΦΜ. Το τρίτο ψηφίο παράγεται αυτόματα από το σύστημα. Η επιλογή γίνεται κατά την έκδοση του αριθμού μέσω της εφαρμογής myInfo.

Σε ποιους αποδίδεται ο Προσωπικός Αριθμός;

Σε όλα τα φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν ΑΦΜ ή ΑΜΚΑ, είτε είναι Ελληνες είτε αλλοδαποί.

Τι απαιτείται για την έκδοση Π.Α. μέσω της εφαρμογής myInfo;

Κωδικοί taxisnet και καταχωρημένος αριθμός κινητού στο ΕΜΕπ (Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας).

Πού θα βλέπω τον Προσωπικό Αριθμό μου;

Στις νέες ταυτότητες (στην πίσω πλευρά) και στην ψηφιακή ταυτότητα στο gov.gr wallet, ως το μοναδικό αναγνωριστικό του πολίτη στον ψηφιακό κόσμο.

Πρέπει να αλλάξω ταυτότητα για να αποκτήσω τον Προσωπικό Αριθμό;

Οχι απαραίτητα. Μπορείς να εκδόσεις τον Προσωπικό Αριθμό μέσω του gov.gr, ακόμη και πριν αλλάξεις ταυτότητα. Ωστόσο, ο αριθμός θα αναγράφεται στις νέες ταυτότητες, επομένως η μετάβαση είναι απαραίτητη μεσοπρόθεσμα, βάσει ευρωπαϊκής οδηγίας.

Τι εξυπηρετεί αυτή η αλλαγή;

Διευκολύνει τη διαλειτουργικότητα των κρατικών μητρώων, β)Μειώνει την ταλαιπωρία των πολιτών, γ) Βοηθά στη διόρθωση σφαλμάτων που υπάρχουν στα επίσημα μητρώα (Μητρώο Πολιτών, ΑΑΔΕ, ΑΜΚΑ, ΕΛ.ΑΣ. κ.ά.).

