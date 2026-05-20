Ανδρουλάκης κατά Δεμίρη και Τζαβέλλα: Δεν θα συγκαλυφθεί η υπόθεση των υποκλοπών
11:46 - 20 Μάι 2026

Reporter.gr Newsroom
Σε υψηλούς τόνους επανήλθε στο προσκήνιο η υπόθεση των παρακολουθήσεων, με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ–ΚΙΝΑΛ Νίκο Ανδρουλάκη να εξαπολύει δριμεία κριτική κατά του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλη Δεμίρη και του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλλα, κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής.

Ο κ. Ανδρουλάκης κατηγόρησε τον κ. Τζαβέλλα ότι επέλεξε να μην παραστεί στην Επιτροπή επικαλούμενος τη διάκριση των εξουσιών, υποστηρίζοντας ότι η στάση αυτή δεν συνάδει με τον θεσμικό ρόλο ανώτατου δικαστικού λειτουργού. Όπως ανέφερε, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου όφειλε να συμβάλει στη λειτουργία της Βουλής και στη διαδικασία λογοδοσίας, ιδιαίτερα σε μια υπόθεση με έντονο θεσμικό και πολιτικό αποτύπωμα.

Παράλληλα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ άφησε αιχμές για τον ρόλο του κ. Τζαβέλλα στην υπόθεση των παρακολουθήσεων, σημειώνοντας ότι είχε υπογράψει διατάξεις άρσης απορρήτου και υποστηρίζοντας πως θα έπρεπε να είχε δηλώσει αποχή από τη σχετική διαδικασία.

Στο επίκεντρο της παρέμβασής του βρέθηκε και ο διοικητής της ΕΥΠ Θεμιστοκλής Δεμίρης, τον οποίο κατηγόρησε ότι δεν συμμορφώνεται με την απόφαση 465/2024 της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ο κ. Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι, παρά τη σχετική απόφαση, δεν του έχουν χορηγηθεί όλα τα στοιχεία που αφορούν την παρακολούθησή του, αλλά μόνο ο αριθμός της σχετικής διάταξης άρσης απορρήτου.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κάλεσε τον διοικητή της ΕΥΠ να παραδώσει πλήρως τον σχετικό φάκελο και να διευκρινίσει εάν υφίστανται τα συνοδευτικά στοιχεία που οδήγησαν στην έκδοση της διάταξης. Επικαλέστηκε μάλιστα δημόσια τοποθέτηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, σύμφωνα με την οποία δεν υπήρχε λόγος εθνικής ασφάλειας που να δικαιολογεί την παρακολούθησή του, διερωτώμενος ποιο απόρρητο εξακολουθεί να επικαλείται η υπηρεσία.

Ο κ. Ανδρουλάκης προειδοποίησε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο προσφυγής στη Δικαιοσύνη κατά παντός υπευθύνου, ακόμη και κατά του διοικητή της ΕΥΠ, κάνοντας λόγο για μια πρωτοφανή θεσμική εξέλιξη για τα ελληνικά και ευρωπαϊκά δεδομένα.

Επιπλέον, σχολίασε αναφορές του κ. Δεμίρη περί «νέας ΕΥΠ» και «δύσκολων συνθηκών» που παρέλαβε, ζητώντας εξηγήσεις για το τι ακριβώς εννοούσε. Παράλληλα, κατηγόρησε τη διοίκηση της ΕΥΠ ότι δεν προχώρησε σε ουσιαστικούς ελέγχους για την προστασία κυβερνητικών και πολιτικών στελεχών από κακόβουλα λογισμικά παρακολούθησης, παρά τις σχετικές προτάσεις που είχε καταθέσει ο ίδιος.

Η υπόθεση των υποκλοπών συνεχίζει να προκαλεί πολιτικές και θεσμικές αντιπαραθέσεις, με την αντιπολίτευση να επιμένει σε ζητήματα διαφάνειας και λογοδοσίας και την κυβέρνηση να υποστηρίζει ότι οι αρμόδιοι θεσμοί έχουν ήδη τοποθετηθεί επί της υπόθεσης.

Νωρίτερα, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλλας, με τετρασέλιδη επιστολή προς την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, εκφράζει τη θέση ότι η κλήτευσή του σε ακρόαση δεν συνάδει με τη συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή της διάκρισης των εξουσιών.

Τελευταία τροποποίηση στις 20/05/2026 - 11:58
