Μουστάκας (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ): Οι κρίσιμες υποδομές της Κρήτης του 2030

Στις κρίσιμες υποδομές που υλοποιεί η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στην Κρήτη μέσω σημαντικών επενδύσεων-στους τομείς των οδικών και αεροπορικών μεταφορών, καθώς και στη διαχείριση υδάτινων πόρων-αναφέρθηκε ο Μάνος Μουστάκας, Γενικός Διευθυντής Επιχειρηματικής Ανάπτυξης και Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. του Ομίλου, κατά την ομιλία του στο συνέδριο "ET Forum: ΚΡΗΤΗ 2030".

Όπως εξήγησε, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, που δραστηριοποιείται στο νησί εδώ και πολλές δεκαετίες, λειτουργεί ταυτόχρονα ως επενδυτής και παραχωρησιούχος, γεγονός που σημαίνει ότι δεν ακολουθεί το μοντέλο μιας κλασικής κατασκευαστικής εταιρείας. Αυτό συνεπάγεται την «πλήρη ταύτιση με τους χρήστες, τον ιδιοκτήτη του έργου (το Δημόσιο) και τους υπόλοιπους παράγοντες του νησιού». Αναλυτικά, ο κ. Μουστάκας σημείωσε ότι: Στο ΒΟΑΚ μέχρι το τέλος του έτους ο αριθμός των εργοταξίων θα έχει αυξηθεί σημαντικά. Στόχος είναι το τμήμα Ηράκλειο–Χανιά να ολοκληρωθεί και να παραδοθεί προς χρήση το 2030, με τον Όμιλο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ να διατηρεί συμμετοχή 40% στην κοινοπραξία.

Στο αεροδρόμιο Καστελλίου η πρόοδος της κατασκευής ανέρχεται στο 70%. Η ανέγερση του αεροσταθμού τείνει να ολοκληρωθεί, ενώ ο πύργος ελέγχου, ύψους 44 μέτρων, προγραμματίζεται να παραδοθεί το 2026 στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Ταυτόχρονα, δρομολογείται η εγκατάσταση του αναγκαίου αεροναυτιλιακού εξοπλισμού, με τον σχετικό διαγωνισμό να βρίσκεται σε εξέλιξη. Η εμπορική λειτουργία του νέου διεθνούς αερολιμένα, ο οποίος θα αποτελέσει πόλο οικονομικής ανάπτυξης και θα υποδέχεται 15 εκατ. επιβάτες, προγραμματίζεται για το 2028.

Στη διαχείριση υδάτινων πόρων ο Όμιλος υλοποιεί ήδη ένα σημαντικό έργο ΣΔΙΤ, το οποίο περιλαμβάνει δύο λιμνοδεξαμενές στα Χοχλάκια και στον Άγιο Ιωάννη στην Ανατολική Κρήτη, συνολικού κόστους 210 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, ο Όμιλος επιδιώκει να αναπτύξει το έργο αποθήκευσης ενέργειας στο Αμάρι, ενώ έχει εκπονήσει και τεχνική λύση για την αντιμετώπιση του προβλήματος της λειψυδρίας στο νησί.