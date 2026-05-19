Domes Resorts: Η Κρήτη και η έμφαση στην εξωστρέφεια – Το δυναμικό μοντέλο στην πολυτελή φιλοξενία

Η Domes Resorts επιταχύνει το επενδυτικό της πρόγραμμα σε Κρήτη και εξωτερικό, ενδυναμώνοντας περαιτέρω τη θέση της στον κλάδο της πολυτελούς φιλοξενίας. Νέες ξενοδοχειακές αναπτύξεις σε Χανιά και Ρέθυμνο, στρατηγικές συνεργασίες με διεθνείς επενδυτές, αλλά και η επέκταση στην ισπανική αγορά, συνθέτουν το νέο αναπτυξιακό πλάνο του ομίλου της οικογένειας Σπανού.

Στο επίκεντρο των νέων επενδύσεων βρίσκεται το μεγάλο τουριστικό project που δρομολογείται στη θέση «Βαθύς Λάκκος» ή «Πετροκοπιό» στη Νέα Κυδωνία Χανίων. Η επένδυση αφορά την ανάπτυξη ξενοδοχειακής μονάδας πέντε αστέρων δυναμικότητας 212 κλινών, με πισίνες και υπόγειες εγκαταστάσεις, σε έκταση άνω των 30 στρεμμάτων, σύμφωνα με τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που έχει ήδη κατατεθεί προς αδειοδότηση.

Το έργο, το οποίο αναπτύσσεται εκτός σχεδίου πόλεως και σε μικρή απόσταση από τη θάλασσα, στην ευρύτερη περιοχή των Δαρατσών Χανίων, εντάσσεται στην κατηγορία μεγάλων τουριστικών επενδύσεων τύπου Α2. Φορέας υλοποίησης είναι η εταιρεία «ΔΟΜΕΣ ΚΡΗΤΗΣ 2 Μονοπρόσωπη Α.Ε.», με νόμιμο εκπρόσωπο τον Θανάση Μπασκίνη του Ομίλου Domes. Το νέο συγκρότημα θα αναπτυχθεί σε 14 κτηριακούς όγκους με αμφιθεατρική διάταξη, φιλοξενώντας δωμάτια και κοινόχρηστους χώρους, με σχεδιασμό που διασφαλίζει την αρμονική ένταξη στο φυσικό ανάγλυφο της περιοχής.

Με προοπτικές οι Κρήτη

Επιπλέον, με βάση πληροφορίες, η Domes προχώρησε σε συμφωνία lease για μονάδα στο ανατολικό άκρο του Κόλπου των Χανίων.

Συνολικά η νέα αυτή ανάπτυξη προστίθεται στο ευρύτερο επενδυτικό αποτύπωμα του ομίλου στα Χανιά και συνολικά στην Κρήτη όπου η Domes δίνει έμφαση. Πρόσφατα, μάλιστα, εγκρίθηκε η προέγκριση οικοδομικής άδειας για την επέκταση του Domes Zeen Chania, a Luxury Collection Resort, μέσω επένδυσης ύψους 40 εκατ. ευρώ, η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο της συνεργασίας της Domes Resorts με τη Brookfield. Η συμφωνία σηματοδότησε και την πρώτη τοποθέτηση της Brookfield στην ελληνική αγορά ξενοδοχειακών ακινήτων, μέσω της απόκτησης πλειοψηφικού ποσοστού στο Domes Zeen Chania.

Η επέκταση του Domes Zeen περιλαμβάνει την ανάπτυξη νέας ξενοδοχειακής μονάδας πέντε αστέρων δυναμικότητας 99 κλινών σε γειτονικό οικόπεδο του υφιστάμενου resort. Το project προβλέπει την κατασκευή εννέα ισόγειων και επτά υπόσκαφων κτιρίων, αλλαγή χρήσης υφιστάμενου κτιρίου, καθώς και τη δημιουργία μίας μεγάλης και 28 μικρότερων πισινών. Η νέα μονάδα θα λειτουργήσει ως φυσική και αισθητική συνέχεια του υπάρχοντος Domes Zeen Chania, το οποίο διαθέτει σήμερα 105 δωμάτια και έχει αποσπάσει σημαντικές διεθνείς διακρίσεις, μεταξύ των οποίων και τον τίτλο World’s Leading Leisure Resort 2025 στα World Travel Awards.

Εμβληματικό κτίριο στο Ρέθυμνο

Παράλληλα, η Domes επεκτείνει τη δραστηριότητά της και στο Ρέθυμνο, όπου σχεδιάζει νέα πολυτελή ξενοδοχειακή ανάπτυξη στην περιοχή Κουμπές, σε ένα παλιο βιομηχανικό ακίνητο που ανήκε στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ρεθύμνου και αποκτήθηκε από τον όμιλο στα τέλη της δεκαετίας του 2020. Σύμφωνα με πληροφορίες, το σχέδιο προβλέπει τη δημιουργία ξενοδοχείου περίπου 80 δωματίων με συμπληρωματικές υποδομές αναψυχής, ενώ θα διατηρηθούν το βιομηχανικό φουγάρο της παλιάς εγκατάστασης —που έχει χαρακτηριστεί διατηρητέο μνημείο— καθώς και υφιστάμενα τμήματα της υφιστάμενης υποδομής του ακινήτου.

Την ίδια ώρα, η Domes ανακοίνωσε την επανατοποθέτηση (relaunch) του ultra all-inclusive sub-brand Aulūs, εγκαινιάζοντας ένα νέο κεφάλαιο με την προσθήκη δύο νέων θερέτρων: του Aulūs Chania, Curio Collection by Hilton (πρώην Isla Brown Chania Resort) και του Aulūs Lindos Rhodes, Curio Collection by Hilton.

Οι δύο νέες μονάδες έρχονται να πλαισιώσουν τα ήδη επιτυχημένα Domes Aulūs Elounda, Curio Collection by Hilton και Domes Aulūs Zante, Autograph Collection, διαμορφώνοντας ένα χαρτοφυλάκιο που δίνει έμφαση στην υψηλή ποιότητα φιλοξενίας, την αυθεντική εμπειρία και τη σύνδεση με τον τοπικό χαρακτήρα κάθε προορισμού.

Ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας

Παράλληλα με την ανάπτυξη στην Ελλάδα, η Domes Resorts συνεχίζει τη στρατηγική διεθνοποίησής της. Πρόσφατα ανακοίνωσε την ανάληψη της διαχείρισης του Baobab Suites στην Costa Adeje της Τενερίφης, ενός εμβληματικού συγκροτήματος 125 σουιτών σε προνομιακή τοποθεσία, ενισχύοντας περαιτέρω τη διεθνή της παρουσία.

Σήμερα, η Domes διαθέτει χαρτοφυλάκιο 18 ξενοδοχείων πέντε αστέρων σε 11 προορισμούς σε Ελλάδα και Πορτογαλία, διατηρώντας ισχυρή παρουσία στην upscale και luxury κατηγορία. Ο όμιλος λειτουργεί οκτώ ξενοδοχεία υπό brands της Marriott International και τρία υπό τη Hilton Worldwide Holdings.

Παράλληλα, συνεργάζεται στενά με κορυφαίους θεσμικούς επενδυτές, όπως οι Hotel Investment Partners (HIP), Grivalia Management Company και Prodea Investments, υλοποιώντας αναπτύξεις υψηλών προδιαγραφών σε εμβληματικούς τουριστικούς προορισμούς.