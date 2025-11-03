Βορίζια: Υπό δρακόντεια μέτρα τελέστηκε η κηδεία του 39χρονου - Ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό τριών αδελφών
15:55 - 03 Νοε 2025

Βορίζια: Υπό δρακόντεια μέτρα τελέστηκε η κηδεία του 39χρονου - Ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό τριών αδελφών

Σκηνές αρχαίας τραγωδίας εκτυλίσσονται στα μαυροφορεμένα Βορίζια του Ηρακλείου, όπου τελέστηκε η κηδεία του 39χρονου πατέρα πέντε παιδιών, που έπεσε νεκρός στο αιματοκύλισμα του περασμένου Σαββάτου.

Η κηδεία πραγματοποιήθηκε σε ανοιχτό κύκλο, με συγγενείς, φίλους και συγχωριανούς να αποχαιρετούν τον άτυχο άνδρα μέσα σε βουβό πόνο και υπό το βλέμμα ισχυρών δυνάμεων της ΕΛ.ΑΣ. Το χωριό ουσιαστικά βρίσκεται σε αποκλεισμό, καθώς αστυνομικές δυνάμεις έχουν παραταχθεί περιμετρικά, ενώ άλλοι 50 αστυνομικοί παραμένουν σε ετοιμότητα σε ολόκληρη την Κρήτη, έτοιμοι να μετακινηθούν αν χρειαστεί.

Το τραγικό περιστατικό, που στοίχισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους και προκάλεσε τον τραυματισμό τεσσάρων, αποδίδεται σε χρόνιες εχθροπραξίες μεταξύ δύο οικογενειών της περιοχής. Ο 39χρονος δέχθηκε τέσσερις σφαίρες από δύο διαφορετικά όπλα, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της ιατροδικαστικής έκθεσης.

Η 56χρονη γυναίκα, νοσηλεύτρια στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, έπεσε επίσης νεκρή στην ανταλλαγή πυροβολισμών. Η κηδεία της θα τελεστεί την Τρίτη στον Αλικιανό Χανίων, στο χωριό του συζύγου της, υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας.

Αστυνομικός αποκλεισμός και φόβος για νέα επεισόδια

Οι Αρχές παραμένουν σε ύψιστη επιφυλακή, καθώς δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο νέων ενεργειών αντεκδίκησης. Τα σχολεία σε Βορίζια και Ζαρό θα παραμείνουν κλειστά σήμερα και αύριο για προληπτικούς λόγους, ενώ συνεχίζονται οι εκτεταμένες αστυνομικές έρευνες και σε γειτονικά χωριά για τον εντοπισμό των τριών αδελφών που αναζητούνται.

Μέχρι στιγμής έχουν ασκηθεί πέντε ποινικές διώξεις, ενώ δύο από τους τραυματίες που νοσηλεύονται φρουρούμενοι έχουν ήδη συλληφθεί.

Παράλληλα, ένας ύποπτος που είχε προσαχθεί νωρίτερα αφέθηκε ελεύθερος, καθώς αποδείχθηκε ότι δεν είχε καμία εμπλοκή με το φονικό.

Ανθρωποκυνηγητό και αναπάντητα ερωτήματα

Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των τριών αδελφών, οι οποίοι φέρονται να συμμετείχαν στη φονική συμπλοκή. Ωστόσο, τα όπλα της αιματηρής αντιπαράθεσης δεν έχουν ακόμη εντοπιστεί, γεγονός που δυσχεραίνει το έργο των ερευνητών.

Παράλληλα, οι αρχές ερευνούν το περιστατικό έκρηξης στο σπίτι που σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής, λίγες ώρες πριν το φονικό. Σύμφωνα με πληροφορίες, μία από τις εμπλεκόμενες οικογένειες θεωρούσε ότι υπεύθυνος για την έκρηξη ήταν ο 39χρονος, κάτι που όμως δεν επιβεβαιώνεται από τα μέχρι τώρα ευρήματα. Το ερώτημα που παραμένει ανοιχτό είναι ποιος πυροδότησε τον κύκλο του αίματος που βύθισε το χωριό στο πένθος.

Εξιτήριο για δύο γυναίκες που τραυματίστηκαν στην αιματηρή συμπλοκή

Εξιτήριο από το Βενιζέλειο έλαβε η 26χρονη γυναίκα που είχε τραυματιστεί στην αιματηρή συμπλοκή.

Εξιτήριο αναμένεται ότι θα πάρει εντός της ημέρας και η τραυματισμένη γυναίκα που νοσηλευόταν στο ΠΑΓΝΗ.

Την Τρίτη 4/11 ο αποχαιρετισμός στη 56χρονη νοσηλεύτρια στα Χανιά

Η σορός της 56χρονης γυναίκας θα μεταφερθεί αύριο στον Αλικιανό Χανίων, όπου θα ψαλεί η εξόδιος ακολουθία στις 14:00. Από τις 12:00 η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό του Τιμίου Σταυρού για λαϊκό προσκύνημα.

Σε βαρύ κλίμα, ο Σύλλογος Εργαζομένων του Νοσοκομείου Χανίων «Άγιος Γεώργιος» τέλεσε σήμερα τρισάγιο στη μνήμη της συναδέλφου τους, με δεκάδες υγειονομικούς να εκφράζουν την οργή και τη θλίψη τους για τον άδικο χαμό της.

Συγγενείς της άτυχης γυναίκας αναμένεται να παραστούν στην κηδεία, ενώ αμφίβολο παραμένει αν θα βρεθεί εκεί ο ένας από τους γιους της, καθώς είναι μεταξύ των προσώπων που αναζητούνται από τις αρχές.

