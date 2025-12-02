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Τροπολογία για όπλα: Νέα αυστηρότερα μέτρα για οπλοκατοχή και άσκοπους πυροβολισμούς
Ειδήσεις
18:05 - 02 Δεκ 2025

Τροπολογία για όπλα: Νέα αυστηρότερα μέτρα για οπλοκατοχή και άσκοπους πυροβολισμούς

Reporter.gr Newsroom
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Σκληραίνει το νομοθετικό πλαίσιο για τα όπλα η κυβέρνηση, στον απόηχο της φονικής συμπλοκής στα Βορίζια Ηρακλείου. Το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη κατέθεσε στη Βουλή τροπολογία που αναμορφώνει συνολικά το καθεστώς για την παράνομη κατοχή και χρήση όπλων, τη μεταφορά τους, τις εκρηκτικές ύλες και τους άσκοπους πυροβολισμούς.

Η τροπολογία, η οποία τροποποιεί προς το αυστηρότερο βασικές διατάξεις της υφιστάμενης νομοθεσίας, στοχεύει να βάλει τέλος στο φαινόμενο της άσκοπης οπλοχρησίας και να ενισχύσει το πλαίσιο ασφάλειας, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου οι μπαλωθιές παραμένουν διαδεδομένη πρακτική.

Αυστηρές ποινές για άσκοπους πυροβολισμούς

Οι άσκοποι πυροβολισμοί, ήδη απαγορευμένοι, πλέον επιφέρουν αυστηρότερες κυρώσεις: φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών και χρηματικό πρόστιμο που μπορεί να κυμαίνεται από 2.000 έως και 50.000 ευρώ.

Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες αλλαγές, καθώς το υπουργείο επιχειρεί να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά μια πρακτική που επί χρόνια οδηγεί σε σοβαρούς τραυματισμούς και απειλεί ανθρώπινες ζωές.

Κυρώσεις και για διοργανωτές εκδηλώσεων

Στο στόχαστρο μπαίνουν πλέον και οι χώροι όπου εκδηλώνονται μπαλωθιές. Με ποινή φυλάκισης έως δύο ετών και πρόστιμο από 1.000 έως 30.000 ευρώ θα τιμωρείται ο ιδιοκτήτης ή ο υπεύθυνος του καταστήματος, αλλά και ο διοργανωτής της εκδήλωσης, εφόσον στον χώρο λάβουν χώρα άσκοποι πυροβολισμοί.

Η ρύθμιση αποσκοπεί στο να δημιουργήσει ένα πλέγμα ευθύνης γύρω από κάθε δημόσια εκδήλωση, ώστε να μην επαναλαμβάνονται περιστατικά ανεξέλεγκτης οπλοχρησίας.

Εκσυγχρονισμός του πλαισίου για την οπλοκατοχή

Η τροπολογία περιλαμβάνει επίσης διατάξεις για την παράνομη κατοχή όπλων που χρησιμοποιούνται για θήρα, τη μεταφορά όπλων και εκρηκτικών υλών, καθώς και τη γενικότερη οπλοκατοχή και οπλοχρησία. Με τις νέες ρυθμίσεις, οι ποινές αυξάνονται και οι διαδικασίες ελέγχου εκσυγχρονίζονται.

Το υπουργείο υπογραμμίζει ότι στόχος των αλλαγών είναι η πρόληψη αντίστοιχων τραγωδιών και η εμπέδωση αισθήματος ασφάλειας σε περιοχές που τα περιστατικά οπλοκατοχής και μπαλωθιών αποτελούν χρόνιο πρόβλημα.

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