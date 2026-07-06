Γερμανία: Δύο νεκροί από πυροβολισμούς στο Όφενμπουργκ

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε περιστατικό με πυροβολισμούς νωρίτερα σήμερα στο Oφενμπουργκ της Βάδης-Βυρτεμβέργης.

Οι αστυνομικές αρχές ειδοποιήθηκαν λίγο μετά τις 09:00 (ώρα Ελλάδας) για πυροβολισμούς που ακούστηκαν σε συγκρότημα κατοικιών και έσπευσαν άμεσα στο σημείο.

Κατά την άφιξή τους, οι αστυνομικοί βρήκαν έναν άνδρα νεκρό, ενώ μία γυναίκα εντοπίστηκε βαριά τραυματισμένη και της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Ωστόσο, η γυναίκα υπέκυψε λίγο αργότερα στα τραύματά της, ενώ βρισκόταν ήδη στο νοσοκομείο.

Η περιοχή έχει αποκλειστεί και βρίσκεται σε εξέλιξη εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας ανέφερε ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές ούτε οι ταυτότητες των δύο ατόμων ούτε οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε το αιματηρό περιστατικό.