Προφυλακίστηκαν οι αστυνομικοί για την αιματηρή καταδίωξη του 20χρονου στο Άργος

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν, μετά τις απολογίες τους, οι δύο αστυνομικοί της ΟΠΚΕ που κατηγορούνται για τον βαρύτατο τραυματισμό του 20χρονου στο Άργος, κατά την διάρκεια καταδίωξης, τα ξημερώματα της περασμένης Τετάρτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η ΕΡΤ, στην απολογία τους ενώπιον του ανακριτή, αντέκρουσαν τα βασικά στοιχεία της κατηγορίας, ενώ τόνισαν ότι δεν είχαν πρόθεση να σκοτώσουν. Παράλληλα, αμφισβήτησαν τον ενδεχόμενο δόλο και επέμειναν πως πυροβόλησαν για εκφοβισμό.

Ισχυρίστηκαν επίσης πως «ο ύποπτος προσπάθησε να μας χτυπήσει με το αυτοκίνητο τουλάχιστον δύο φορές, ενώ έχει προκαλέσει φθορές σε υπηρεσιακά οχήματα».

Από την πλευρά της οικογένειας, η μητέρα του 20χρονου έχει δηλώσει ότι ο γιος της είναι άτομο με αυτισμό και ποσοστό αναπηρίας 89%, αντιμετωπίζοντας σοβαρές δυσκολίες στην επικοινωνία.

Καθοριστικό ρόλο στη διερεύνηση των συνθηκών του περιστατικού, που εκτυλίχθηκε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στον παράδρομο της Εθνικής Οδού Άργους, αναμένεται να διαδραματίσουν τα πορίσματα της βαλλιστικής και της ιατροδικαστικής εξέτασης.

Οι δύο ένστολοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο.