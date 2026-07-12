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Δημήτρης Παπανικολάου «to the point» για τη δολοφονία του 20χρονου στο Άργος
Ανεμοδείκτης
20:27 - 12 Ιουλ 2026

Δημήτρης Παπανικολάου «to the point» για τη δολοφονία του 20χρονου στο Άργος

Reporter.gr Newsroom
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Γράφτηκαν και ειπώθηκαν πολλά για το θάνατο του 20χρονου από πυρά αστυνομικών στο Άργος και προφανώς -ως συνήθως- εκφράστηκαν και ακραίες απόψεις. Ευτυχώς, υπάρχουν και οι ψύχραιμες και ουσιαστικές φωνές, όπως αυτή του Δημήτρη Παπανικολάου.

Αναδημοσιεύουμε το απόλυτα εύστοχο σχόλιο που ανέβασε ο ίδιος στα social media και προσυπογράφουμε:

«Κυριακή σήμερα, ίσως δικαιούμουν και εγώ ένα μπανάκι, αλλά εδώ δεν είμαστε μόνο για τους γάμους και τα πανηγύρια, είμαστε να παίρνουμε θέση και όταν υπάρχει σοβαρό συμβάν.
Κάποια στιγμή έκανα το λάθος και διάβασα μερικά σχόλια σε ένα site που έλεγε για την περίπτωση του 20 χρόνου νευροδιαφορετικού που έπεσε νεκρός τελικά από τις σφαίρες στο Αργος.
Τι δουλειά έχει ο αυτιστικός να οδηγάει, μπράβο στους αστυνομικούς, ας σταμάταγε στον έλεγχο, τώρα καλά να πάθει κτλ κτλ.
Φυσικά για να είμαι δίκαιος υπήρχαν και σχόλια από την άλλη πλευρά πως μάλλον όλοι οι αστυνομικοί που υπηρετούν στην Ελλάδα είναι <φονιάδες> και όταν υπάρχει περιστατικό πρέπει να τσουβαλιάζουμε τους πάντες με βάση την ιδιότητα τους.
Και οι 2 αυτές <απόψεις> είναι απόψεις των άκρων που συνήθως εκπορεύονται είτε από ιδεολογίες, είτε από κακές προσωπικές εμπειρίες κτλ
Όποιος ψάχνει την δικαιοσύνη σε κάποια υπόθεση όσο θυμό και αν έχει, δεν βιάζεται και ακούει όλες τις πλευρές με ψυχραιμία, για να λιγοστέψει τις πιθανότητες να εκτεθεί αν πάρει νωρίς θέση και γενικά να αναζητήσει το δίκαιο.
Στην περίπτωση άλλου ανθρώπου με αόρατη αναπηρία του Αντώνη Καρυώτη που δολοφονήθηκε στο πλοίο πριν 3 χρόνια περίπου, υπήρχε το βίντεο αδιάψευστος μάρτυρας εξού και από την αρχή βγήκαμε στα κάγκελα.
Και εδώ φυσικά έχουμε τελικά ένα βίντεο έστω χωρίς εικόνα με πολλαπλούς πυροβολισμούς.
Για αρχή στους πρώτους που λένε πως θα έπρεπε ο 20 χρόνος να είναι σε δομές και όχι εκεί έξω, ευγενικά να πω, πως στις περιπτώσεις που χρειάζονται δομές, αυτές δεν επαρκούν, είναι λίγες.
Στη συνέχεια να τους πω πως στον αυτισμό που υπάρχουν 3 επίπεδα, δεν χρήζουν όλες οι περιπτώσεις δομής, χρήζουν δικής μας ενημέρωσης, εκπαίδευσης βασικών τομέων και κυρίως ανθρωπιάς.
Τέλος να τους πω, πως από την πάσης φύσεως εγκληματικότητα που ακούνε κάθε ημέρα, ένα ελάχιστο ποσοστό είναι νευροδιαφορετικοί. Η συντριπτική πλειοψηφία είναι όπως πιστεύουν πως είναι οι ίδιοι και χρησιμοποιώ ηθελημένα μια λάθος λέξη <φυσιολογικοί> οπότε καλύτερα τις ταμπέλες να τις αφήνουν εκτός συζήτησης.
Στην άλλη πλευρά να πω πως όχι, 55.000 αστυνομικοί που υπηρετούν στην Ελλάδα δεν είναι κακοί, αλλά είμαι σχεδόν σίγουρος και από μαρτυρίες των ίδιων και συγγενών τους πως στις περιπτώσεις του να διακρίνουν με πιθανότητες μια περίπτωση νευροδιαφορετικού ανθρώπου δεν έχουν εκπαιδευτεί και πώς να πράττουν και αυτό πρέπει οι αρμόδιοι να το φροντίσουν.
Αλλά παιδιά…. Το να μην ρίξεις σαν σακί έναν άνθρωπο στα απόνερα και να λύσεις κάβους σαν να μην τρέχει τίποτα και το να μην ρίξεις 21 πυροβολισμούς χωρίς μάλλον να είσαι σε αυτοάμυνα, (για να ζήτησαν προφυλάκιση εισαγγελέας και ανακριτής ομόφωνα μάλλον έκριναν πως δεν κινδύνευε κανείς) δεν είναι θέμα εκπαίδευσης.
Είναι θέμα του πώς αντιλαμβανόμαστε την ανθρώπινη ζωή .
Δεν υπάρχουν λιγότερο σημαντικές ζωές.
Οι 2 αστυνομικοί θα δικαστούν, θα περιμένουμε την τελική ετυμηγορία και τελειώνω εδώ με αυτό να μην προτρέχω.
Οι υπόλοιπες πολλές χιλιάδες ζητήστε εκπαίδευση πάνω στο θέμα και αν όχι συλλογικά που είναι το ιδεατό, βρείτε κάποιον άνθρωπο της ειδικής αγωγής να σας πει κάποια πράγματα.
Συλλυπητήρια στους οικείους του παιδιού».

Τελευταία τροποποίηση στις 12/07/2026 - 20:36
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