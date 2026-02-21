Ειδήσεις
11:05 - 21 Φεβ 2026

ΕΛ.ΑΣ.: 58.450 παραβάσεις για κράνος – Χρυσοχοϊδης: Μηδενική ανοχή στη μη χρήση

Reporter.gr Newsroom
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από τον Ιούλιο του 2025 η πανελλαδική εκστρατεία της Ελληνική Αστυνομία με τίτλο «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους», η οποία φέρει το μήνυμα: «Το κράνος δεν είναι απλώς αξεσουάρ – είναι ευθύνη που σώζει ζωές». Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η καθολική συμμόρφωση οδηγών και επιβατών δικύκλων, καθώς και χρηστών Ελαφρών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων (Ε.Π.Η.Ο.), όπως ηλεκτρικά πατίνια και παρεμφερή μέσα.

Από τις 7 Ιουλίου έως τις 15 Φεβρουαρίου, σε διάστημα 33 εβδομάδων, πραγματοποιήθηκαν συνολικά 590.656 έλεγχοι σε ολόκληρη τη χώρα. Ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί σε περίπου 18.000 ελέγχους εβδομαδιαίως, γεγονός που καταδεικνύει τη συστηματική και εντατική παρουσία της Τροχαίας στους δρόμους.

Κατά το ίδιο διάστημα βεβαιώθηκαν 58.450 παραβάσεις για μη χρήση κράνους. Η συντριπτική πλειονότητα αφορά οδηγούς δικύκλων, ενώ σημαντικός αριθμός εντοπίστηκε και σε επιβάτες, επαγγελματίες διανομείς και χρήστες Ε.Π.Η.Ο.

Πιο συγκεκριμένα:

50.532 παραβάσεις αφορούσαν οδηγούς δικύκλων,

7.918 επιβάτες,

2.019 επαγγελματίες διανομείς,

6.338 οδηγούς Ελαφρών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων.

Τα στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι η ευθύνη για τη μη χρήση κράνους βαραίνει κυρίως τους ίδιους τους οδηγούς, ενώ παράλληλα αναδεικνύουν τη ραγδαία αύξηση των ηλεκτρικών μέσων μικροκινητικότητας στα αστικά κέντρα.

Η γεωγραφική εικόνα των παραβάσεων

Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται η περιφέρεια Αττικής με 20.349 παραβάσεις, κάτι που αποδίδεται στον υψηλό κυκλοφοριακό φόρτο. Ακολουθούν:

τα Ιόνια Νησιά με 5.453 παραβάσεις,

το Νότιο Αιγαίο με 5.392,

η Κρήτη με 4.487,

η Δυτική Ελλάδα με 4.185.

Υψηλά ποσοστά καταγράφηκαν επίσης:

στη Θεσσαλονίκη με 3.755 παραβάσεις,

στη Θεσσαλία με 2.928,

στην Πελοπόννησο με 2.724,

στην Κεντρική Μακεδονία με 2.624,

στη Στερεά Ελλάδα με 1.908,

στο Βόρειο Αιγαίο με 1.688.

Χαμηλότεροι αριθμοί εντοπίστηκαν σε περιοχές με μικρότερη κυκλοφοριακή πυκνότητα, όπως η Ήπειρος (1.438 παραβάσεις) και η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη (1.319), ενώ στη Δυτική Μακεδονία βεβαιώθηκαν μόλις 200 παραβάσεις.

Η επιχείρηση «Μηδενική ανοχή» εντάσσεται στη γενικότερη στρατηγική ενίσχυσης της οδικής ασφάλειας, με τις Αρχές να διαμηνύουν ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με την ίδια ένταση, με βασικό στόχο τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και την εμπέδωση κουλτούρας πρόληψης.

Χρυσοχοΐδης: Η οδική ασφάλεια είναι υπόθεση όλων μας

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, σε δήλωση του στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων σχετικά με το θέμα τόνισε ότι: "Εδώ και μήνες ξεκινήσαμε τη δράση "Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους" κάνοντας μικρά βήματα στην αρχή, επισημαίνοντας σε όλους πως, κάθε διαδρομή, όσο μικρή κι αν είναι, κρύβει κινδύνους. Το κράνος μειώνει δραστικά τη σοβαρότητα των τραυματισμών και προστατεύει το πολυτιμότερο αγαθό, την ανθρώπινη ζωή. Προχωρήσαμε, λοιπόν, στην υλοποίηση αυτής της δράσης γιατί τα δεδομένα και η καθημερινή εμπειρία στους δρόμους το έκαναν απαιτητό. Η ουσιαστική αλλαγή ξεκινά από τη δική μας στάση, και ήδη, η προσήλωση των Υπηρεσιών της Τροχαίας στον στόχο αποδίδει καρπούς, καθώς έχουμε καταφέρει μέσα από τους εντατικούς ελέγχους και τα αυστηρά πρόστιμα να καλλιεργήσουμε μια νέα κουλτούρα πρόληψης και ευθύνης. Οι συμπολίτες μας, όπως δείχνουν και τα στατιστικά στοιχεία, ολοένα και περισσότερο χρησιμοποιούν κράνος, όχι από τον φόβο του προστίμου, αλλά, πλέον, από συνείδηση. Η χρήση του κράνους έχει γίνει πεποίθηση και αυτονόητη πράξη ευθύνης. Αυτός είναι ο πραγματικός στόχος κάθε πολιτικής. Να αλλάζει νοοτροπίες και να προστατεύει ζωές. Η οδική ασφάλεια είναι υπόθεση όλων μας".

Επισημαίνεται ότι, με τη θέσπιση του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας η μη χρήση κράνους επισύρει πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση άδειας για 30 ημέρες για τους οδηγούς. Σε περίπτωση υποτροπής ο παραβάτης είναι αντιμέτωπος με πρόστιμο 1.000 ευρώ και αφαίρεση άδειας για έξι μήνες, ενώ αν εντοπιστεί και τρίτη φορά να μην φοράει κράνος, τότε του επιβάλλεται πρόστιμο 2.000 ευρώ και αφαίρεση άδειας για ένα χρόνο.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην ευθύνη του οδηγού απέναντι στον επιβάτη, καθώς σε περίπτωση που ο δεύτερος δεν φορά κράνος, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 350 ευρώ και στους δύο, ακόμη και αν ο οδηγός φοράει το δικό του. Για τους χρήστες Ελαφρών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων, το πρόστιμο για μη χρήση κράνους ανέρχεται στα 30 ευρώ, σε μια προσπάθεια ενίσχυσης της ασφάλειας και σε αυτή τη μορφή μικροκινητικότητας.

Τέλος, από την πλευρά της, η Ελληνική Αστυνομία διαμηνύει ότι θα συνεχίσει να βρίσκεται καθημερινά στους δρόμους, με ισχυρή παρουσία και συνέπεια, προκειμένου να διασφαλίσει την καθολική εφαρμογή της υποχρεωτικής χρήσης κράνους και να εδραιωθεί μια πιο υπεύθυνη οδηγική συμπεριφορά.

