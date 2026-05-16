Χρυσοχοΐδης: Μεμονωμένα περιστατικά τα πρόσφατα επεισόδια, ωστόσο απαιτείται ελεγχόμενη είσοδος στα πανεπιστήμια

Ο υπουργός προστασίας του πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης υπογράμμισε σήμερα (16/5) σε τηλεοπτική συνέντευξη που παραχώρησε την ανάγκη εφαρμογής «ελεγχόμενης πρόσβασης» στα πανεπιστημιακά ιδρύματα, με αφορμή τα επεισόδια που καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια των πρόσφατων φοιτητικών εκλογών.

Πιο συγκεκριμένα, μιλώντας στο ERTnews, σημείωσε ότι τέτοιου είδους περιστατικά βίας δεν αποτελούν συνηθισμένο φαινόμενο, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο πως πρέπει να εκλείψουν οριστικά.

Παράλληλα, ο υπουργός αναφέρθηκε σε μια σειρά θεμάτων που αφορούν την καθημερινότητα των πολιτών, όπως τα ηλεκτρικά πατίνια, η οδική ασφάλεια, το κυκλοφοριακό πρόβλημα στην Αθήνα και η παραβατικότητα.

Ο υπουργός χαρακτήρισε τα επεισόδια στις φοιτητικές εκλογές «μεμονωμένα περιστατικά», αποδίδοντάς τα σε συγκρούσεις ανάμεσα σε φοιτητικές παρατάξεις. Επανέλαβε δε την ανάγκη για αυστηρότερα μέτρα φύλαξης και ελεγχόμενη είσοδο στα πανεπιστήμια, επισημαίνοντας πως αυτό που απαιτείται δεν είναι πανεπιστημιακή αστυνομία, αλλά ουσιαστική ασφάλεια στους χώρους των ιδρυμάτων.

Όπως ανέφερε, σήμερα δεν υπάρχουν καταλήψεις σε πανεπιστήμια της χώρας, ενώ υποστήριξε ότι τα ιδρύματα λειτουργούν πλέον υπό καλύτερες συνθήκες ασφαλείας. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, σημειώνοντας ότι διαθέτει σύγχρονες υποδομές ασφαλείας και κάμερες, ώστε φοιτητές και καθηγητές να μπορούν να εργάζονται χωρίς προβλήματα.

Για τα ηλεκτρικά πατίνια και την οδική ασφάλεια

Αναφερόμενος στα ηλεκτρικά πατίνια, ο κ. Χρυσοχοΐδης προανήγγειλε αυστηρότερο θεσμικό πλαίσιο, το οποίο θα περιλαμβάνει πλήρη απαγόρευση χρήσης τους από ανηλίκους. Για τους ενήλικες χρήστες, όπως είπε, θα προβλέπονται συγκεκριμένοι περιορισμοί και προδιαγραφές ασφαλείας, όπως υποχρεωτικός περιοριστής ταχύτητας, απαγόρευση κυκλοφορίας σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας και υποχρεωτική ασφάλιση.

Ταυτόχρονα, εξήγησε ότι το νέο νομοσχέδιο θα προβλέπει ειδική σήμανση και αριθμό ταυτοποίησης για κάθε πατίνι, ενώ οι δήμοι θα αποκτήσουν τη δυνατότητα να καθορίζουν το μέγιστο αριθμό πατινιών που θα επιτρέπεται να κυκλοφορούν σε κάθε περιοχή. Όπως τόνισε, οι συνεχείς τραυματισμοί παιδιών και πεζών καθιστούν αναγκαία τη λήψη άμεσων μέτρων.

Σε ό,τι αφορά τα τροχαία ατυχήματα στα νησιά κατά τη θερινή περίοδο, ο υπουργός έστειλε μήνυμα αυστηρής εφαρμογής της νομοθεσίας για τη χρήση κράνους και την κατοχή διπλώματος οδήγησης. Παράλληλα, δήλωσε πως οι λεγόμενες «γουρούνες» είναι ιδιαίτερα επικίνδυνα οχήματα και τάχθηκε υπέρ της πλήρους κατάργησής τους από τη χώρα.

Για το κυκλοφοριακό πρόβλημα της Αθήνας

Για το κυκλοφοριακό πρόβλημα στην Αθήνα παρουσίασε το σχέδιο «Κόμβος», το οποίο προβλέπει την αξιοποίηση περίπου 150 αστυνομικών, drones και συστημάτων ζωντανής παρακολούθησης της κυκλοφορίας, με στόχο την αποσυμφόρηση βασικών οδικών αξόνων και τη βελτίωση της ροής των οχημάτων. Παραδέχθηκε πάντως ότι η κατάσταση στον Κηφισό παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης στάθηκε ακόμη στο ζήτημα της παράνομης στάθμευσης στο κέντρο της πρωτεύουσας, χαρακτηρίζοντας απαράδεκτο το φαινόμενο οδηγών που εμποδίζουν την κυκλοφορία προκαλώντας ταλαιπωρία σε χιλιάδες πολίτες. Όπως είπε, η Τροχαία πραγματοποιεί καθημερινά ελέγχους, ενώ ζήτησε μεγαλύτερη συμβολή και από τις δημοτικές αστυνομίες.

Τέλος, αναφερόμενος στα πρόσφατα περιστατικά βίας σε οικισμούς Ρομά και στους τραυματισμούς αστυνομικών, έκανε λόγο για ένα σύνθετο και διαχρονικό πρόβλημα, επισημαίνοντας ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο της κυβέρνησης. Υπογράμμισε ότι η αντιμετώπιση της εγκληματικότητας δεν συνιστά στοχοποίηση συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων, ενώ αποκάλυψε ότι σε αρκετές περιοχές υπάρχουν μόνιμες αστυνομικές δυνάμεις και καθημερινές επιχειρήσεις για υποθέσεις όπλων, ναρκωτικών και ρευματοκλοπών.

Κλείνοντας, δήλωσε ότι στόχος του υπουργείου είναι οι περιοχές αυτές να λειτουργούν με τους ίδιους όρους ασφάλειας και νομιμότητας που ισχύουν σε κάθε γειτονιά της χώρας, προαναγγέλλοντας παράλληλα αυστηρότερη αντιμετώπιση των υποτροπών σε κακουργηματικές πράξεις μέσω της νέας νομοθεσίας.

