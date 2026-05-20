Πολιτική
13:19 - 20 Μάι 2026

Χρυσοχοΐδης: Το «ελληνικό FBI» έχει εξαρθρώσει 200 εγκληματικές οργανώσεις

Reporter.gr Newsroom
Την εικόνα μιας κοινωνίας που βρίσκεται αντιμέτωπη με νέες και παλαιές μορφές βίας, από το οργανωμένο έγκλημα μέχρι την ενδοοικογενειακή κακοποίηση και τη διάχυση της επιθετικότητας μέσω των social media, περιέγραψε σήμερα (20/5) ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, στο πλαίσιο του ετήσιου Συνεδρίου με τίτλο «Εθνικό Σχέδιο Δράσης υπό συνθήκες παγκόσμιας αβεβαιότητας», που διοργανώνει ο Κύκλος Ιδεών σε συνεργασία με το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών.

Ερωτηθείς για την Κρήτη, ανέφερε ότι το πρόβλημα συμπυκνώνεται σε «15 οικογένειες που αφέθηκαν να αυθαιρετούν, να εκβιάζουν, να εξαπατούν και που λειτουργούν ως εγκληματικές ομάδες, με τις βεντέτες να αποτελούν εκδήλωση αυτής της διαπάλης και όχι παράδοση». Ανακοίνωσε ακόμη ότι στο νησί ιδρύεται παράρτημα του ελληνικού FBI, στελεχωμένο με περίπου 150 αστυνομικούς, καθώς και ειδικό τμήμα για την αντιμετώπιση του συγκεκριμένου φαινομένου, ενώ οι συλλήψεις πλέον οδηγούν σε φυλακές εκτός Κρήτης.

Για τη μετάλλαξη της βίας, σημείωσε ότι η πολιτική βία της Μεταπολίτευσης έχει υποχωρήσει, αλλά έχει αντικατασταθεί από μια «διάχυτη βία που πολλαπλασιάζεται μέσα από τα social media και αναπαράγεται σε σχολεία και σπίτια». Αποκάλυψε ότι καταγράφονται κάθε χρόνο 25.000 καταγγελίες ενδοοικογενειακής βίας και 13.000 συλλήψεις, ενώ σήμερα βρίσκονται στη φυλακή 650 κακοποιητές, κυρίως υπόδικοι.

Στο μέτωπο των ναρκωτικών, προειδοποίησε για τον κίνδυνο εισόδου της φαιντανύλης στην Ευρώπη και περιέγραψε την εκρηκτική αύξηση των φορτίων κοκαΐνης μέσω του Πειραιά, από κατασχέσεις 500 γραμμαρίων στο παρελθόν σε φορτία 1,5 τόνου σήμερα. Εκτίμησε ότι η νομοθεσία δεν χρειάζεται περαιτέρω αυστηροποίηση και ότι το βάρος πρέπει να δοθεί στη διεθνή συνεργασία και στην πρόληψη μέσω της οικογένειας και του σχολείου.

Για τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, το «ελληνικό FBI» όπως είπε, που λειτουργεί από τον Οκτώβριο του 2024, ανέφερε ότι έχει εξαρθρώσει περίπου 200 εγκληματικές οργανώσεις και ότι δεν υπάρχει σήμερα καμία ανεξιχνίαστη υπόθεση δολοφονίας οργανωμένου εγκλήματος, έναντι 24 ανεξιχνίαστων δολοφονιών αυτού του τύπου την προηγούμενη δεκαπενταετία.

Για τη διαφάνεια στη χρήση βίας από την αστυνομία, επιβεβαίωσε ότι, μετά την άδεια της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων προχωρά η τοποθέτηση body cameras σε αστυνομικούς, περιπολικά και μοτοσυκλέτες επιχειρήσεων. Παράλληλα, υπερασπίστηκε τον ρόλο της ομάδας «Οδός» στην οριοθέτηση των διαδηλώσεων, σημειώνοντας ότι «δεν είναι δείγμα δημοκρατίας» να διαλύονται συγκεντρώσεις με χημικά.

Τη συζήτηση συντόνισε ο δημοσιογράφος Τάσος Τέλλογλου.

