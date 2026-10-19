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Η επιστροφή της γυναίκας στην εργασία είναι κέρδος για ολόκληρη την κοινωνία
Ειδήσεις
21:30 - 19 Οκτ 2026

Η επιστροφή της γυναίκας στην εργασία είναι κέρδος για ολόκληρη την κοινωνία

Reporter.gr Newsroom

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Γιατί η επαγγελματική επανένταξη των γυναικών δεν αφορά μόνο την οικονομική τους ανεξαρτησία, αλλά και την οικογένεια, την ισότητα και το μέλλον της κοινωνίας. Τι μπορούμε να μάθουμε από τις σκανδιναβικές χώρες;

Για πολλές γυναίκες, η απόφαση να επιστρέψουν στην εργασία μετά τη μητρότητα ή μια μακρά περίοδο αποχής δεν είναι απλή. Συχνά χρειάζεται να ξαναχτίσουν την επαγγελματική τους αυτοπεποίθηση, να προσαρμοστούν σε νέες απαιτήσεις και να βρουν τρόπους να συνδυάσουν την εργασία με τις ανάγκες της οικογένειας.

Κι όμως, η επιστροφή μιας γυναίκας στην αγορά εργασίας δεν αποτελεί μόνο προσωπική επιτυχία. Είναι μια εξέλιξη που μπορεί να ωφελήσει την οικογένεια, την οικονομία και την κοινωνία συνολικά.

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