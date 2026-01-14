ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Κεραμέως: Νέο πρόγραμμα ενίσχυσης της γυναικείας απασχόλησης με 10.000 θέσεις εργασίας
Εργασιακά
15:06 - 14 Ιαν 2026

Κεραμέως: Νέο πρόγραμμα ενίσχυσης της γυναικείας απασχόλησης με 10.000 θέσεις εργασίας

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Νέο πρόγραμμα ενίσχυσης της γυναικείας απασχόλησης εκκινεί το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, μέσω της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), με υπουργική απόφαση που υπογράφει η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως.

Το πρόγραμμα αφορά στην επιχορήγηση επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ανέργων γυναικών ηλικίας 18 ετών και άνω, με έμφαση σε μητέρες ανήλικων τέκνων ηλικίας έως 15 ετών.

Στο πλαίσιο του προγράμματος θα δημιουργηθούν 5.000 νέες θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης και 5.000 νέες θέσεις εργασίας μερικής απασχόλησης.

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις και εργοδότες που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα.

Το πρόγραμμα συνολικού προϋπολογισμού 101.813.625 ευρώ χρηματοδοτείται από πόρους της ΔΥΠΑ, με σκοπό την ενίσχυση της γυναικείας απασχόλησης και την εναρμόνιση της οικογενειακής και της επαγγελματικής ζωής.

«Η ενίσχυση της απασχόλησης αποτελεί βασική αποστολή του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Είναι γεγονός ότι η ανεργία βρίσκεται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα για τη χώρα μας, περίπου 8%, ωστόσο αυτό δεν μας δημιουργεί εφησυχασμό», δήλωσε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως και σημείωσε: «Με στοχευμένες ενέργειες και προγράμματα, επικεντρωνόμαστε σε πληθυσμιακές ομάδες, όπως είναι οι γυναίκες, που έχουν σημαντικά περιθώρια βελτίωσης της απασχόλησης. Όσο πιο πολλά χρόνια μένει μία γυναίκα εκτός αγοράς εργασίας, για να μεγαλώσει τα παιδιά της, τόσο πιο δύσκολη είναι συχνά η απόφαση επανένταξής της. Ως υπουργείο Εργασίας και ως ΔΥΠΑ θέλουμε να στηρίξουμε τις γυναίκες και τις μητέρες, να κάνουμε πιο εύκολο το βήμα επανένταξης στην αγορά εργασίας, αν το αποφασίσουν».

{https://www.tiktok.com/@n_kerameus/video/7595165978133155094?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7545556401877157398}

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η διάρκεια του προγράμματος έχει οριστεί στους 12 μήνες, με δυνατότητα επέκτασης τριών μηνών.

Ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το 70% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους της ωφελούμενης, με ανώτατο όριο τα 879,20 ευρώ μηνιαίως (δηλαδή με συνολικές αποδοχές έως 10.550,40 ευρώ ετησίως και έως 13.188 ευρώ σε περίπτωση τρίμηνης επιμήκυνσης του προγράμματος) για άνεργες εγγεγραμμένες στο ψηφιακό μητρώο της ΔΥΠΑ έως 12 μήνες.

Σε περίπτωση που η ωφελούμενη είναι μακροχρόνια άνεργη ή/και μητέρα ενός τουλάχιστον ανήλικου τέκνου έως 15 ετών, ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το 80% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους, με ανώτατο όριο τα 1.004,80 ευρώ μηνιαίως (δηλαδή με συνολικές αποδοχές έως 12.057,60 ευρώ ετησίως και έως 15.072 ευρώ σε περίπτωση τρίμηνης επιμήκυνσης του προγράμματος).

Σε περίπτωση μερικής απασχόλησης, ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το 80% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους για όλες τις κατηγορίες ωφελούμενων γυναικών, με ανώτατο όριο τα 680 ευρώ μηνιαίως (δηλαδή με συνολικές αποδοχές έως 8.160 ευρώ ετησίως σε περίπτωση 12 μηνης απασχόλησης και έως 10.200 ευρώ σε περίπτωση τρίμηνης επιμήκυνσης του προγράμματος).

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται από την ερχόμενη Παρασκευή, 16 Ιανουαρίου 2026, αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: https://www.gov.gr/ipiresies/epikheirematike-drasterioteta/apaskholese-prosopikou/summetokhe-epikheireseon-ergodoton-se-programmata-katartises-anergon

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Κεραμέως: Διευρύνουμε το πλέγμα προστασίας της μητρότητας
Εργασιακά

Κεραμέως: Διευρύνουμε το πλέγμα προστασίας της μητρότητας

Σήμα κινδύνου από τη γερμανική βιομηχανία: Χάνονται 15.000 θέσεις εργασίας κάθε μήνα
Ειδήσεις

Σήμα κινδύνου από τη γερμανική βιομηχανία: Χάνονται 15.000 θέσεις εργασίας κάθε μήνα

Κεραμέως: Το «Ergani app» για γρήγορες και εύκολες προσλήψεις μέσω κινητού τηλεφώνου
Εργασιακά

Κεραμέως: Το «Ergani app» για γρήγορες και εύκολες προσλήψεις μέσω κινητού τηλεφώνου

Κεραμέως: «Αποκαθιστούμε μια μεγάλη κοινωνική αδικία» – Οι 4 αλλαγές στις συντάξεις χηρείας
Εργασιακά

Κεραμέως: «Αποκαθιστούμε μια μεγάλη κοινωνική αδικία» – Οι 4 αλλαγές στις συντάξεις χηρείας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Υγεία
27/07/2026 - 17:49

Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος: Ορίστηκε προσωρινή πρόεδρος η Ματίνα Παγώνη

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
27/07/2026 - 17:48

Η Nissan καταγράφει 1,25 εκατομμύρια πωλήσεις εξηλεκτρισμένων οχήματων στην Ευρώπη

Επιχειρήσεις
27/07/2026 - 17:47

AKTOR: Υπερκαλύφθηκε το ομόλογο των €300 εκατ. – Στο 7,875% η απόδοση

Σχόλια Αγοράς
27/07/2026 - 17:37

Χρηματιστήριο: Μια «ανάσα» από τα φετινά υψηλά με οδηγό τις τράπεζες

Ειδήσεις
27/07/2026 - 17:36

Ευρωπαϊκή κινητοποίηση για τις πυρκαγιές: Ενισχύεται η βοήθεια σε Γαλλία και Ισπανία

Ειδήσεις
27/07/2026 - 17:29

Προφυλακίστηκε ο 28χρονος για τη δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου

Ειδήσεις
27/07/2026 - 17:11

Κρούσματα σαλμονέλας και στην Αθήνα: Εννέα άτομα νοσηλεύτηκαν μετά από γεύμα σε κατάστημα στο Περιστέρι

Χρηματιστήρια
27/07/2026 - 17:05

Ισχυρό rebound στη Wall Street – «Ανάσα» από την αποκλιμάκωση ΗΠΑ-Ιράν  

Αναλύσεις
27/07/2026 - 16:50

Optima: «Buy» για τις ελληνικές τράπεζες – Οι αναλυτές προβλέπουν νέο κύκλο ισχυρής κερδοφορίας

Ειδήσεις
27/07/2026 - 16:37

«Σπιτάκια ανακύκλωσης»: Για οργανωμένη επιχείρηση δυσφήμισης κάνει λόγο η ΤΕΧΑΝ

Ειδήσεις
27/07/2026 - 16:32

Σαουδική Αραβία: Απειλεί με αντίποινα μετά τις επιθέσεις που δέχτηκε με drones από φιλοϊρανικές ομάδες

Ειδήσεις
27/07/2026 - 16:30

Ζαχαράκη: Η ελληνική γλώσσα ο «ζωντανός δεσμός» του Οικουμενικού Ελληνισμού – Νέα εποχή για το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας

Ειδήσεις
27/07/2026 - 16:14

Κούβα: Μπλακάουτ βυθίζει στο σκοτάδι το 70% της χώρας – Κατηγορεί τις ΗΠΑ η κυβέρνηση

Ειδήσεις
27/07/2026 - 16:10

Bloomberg: Πώς διαμορφώνονται οι εμπορικές σχέσεις ΕΕ-ΗΠΑ ένα χρόνο μετά τη συμφωνία του Τέρνμπερι

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
27/07/2026 - 16:04

H νέα ηλεκτρική Mercedes GLC εξελίχθηκε από την αρχή

Ειδήσεις
27/07/2026 - 16:02

Κρήτη: Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για κύκλωμα ζωοκλοπών και εκβιασμών με όφελος €270.000

Ειδήσεις
27/07/2026 - 15:55

Ιταλία: Η Μελόνι διατηρεί την πρωτιά, πιέζεται η Λέγκα – Άνοδος του νέου ακροδεξιού κόμματος Βανάτσι

Πολιτική
27/07/2026 - 15:51

Το ΠΑΣΟΚ καλεί τους πολίτες να συμμετέχουν στη δημιουργία του Παρατηρητηρίου τιμών ακτοπλοϊκών

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
27/07/2026 - 15:50

Εθνικό Λαχείο: Στη Γλυφάδα ο νικητής του 1 εκατ. ευρώ - Αντίστροφή μέτρηση για την πρώτη κλήρωση της νέας έκδοσης

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
27/07/2026 - 15:38

Ford Ranger: Η δύναμη της επιλογής – Ντίζελ ή PHEV;

Πολιτική
27/07/2026 - 15:37

ΣΥΡΙΖΑ: Μετά το φιάσκο των 72 δόσεων, ένας εξωδικαστικός που δεν λύνει το πρόβλημα

Ειδήσεις
27/07/2026 - 15:34

Reuters: Μειώθηκε η ναυτιλιακή κίνηση σε Ερυθρά Θάλασσα και Ορμούζ μετά τις επιθέσεις των Χούθι

Ειδήσεις
27/07/2026 - 15:27

Δίκη Βαλυράκη: «Είμαστε αθώοι» υποστήριξε ο πρώτος κατηγορούμενος – Αύριο η απολογία του δεύτερου ψαρά

Πολιτική
27/07/2026 - 15:16

Τσουκαλάς: Μόνιμο παρατηρητήριο τιμών για τα ακτοπλοϊκά για να μπουν κανόνες στην ασυδοσία

Πολιτική
27/07/2026 - 15:04

Μαρινάκης: Καμία δαπάνη για ανακύκλωση χωρίς εγκεκριμένο σχέδιο – Η απάντηση για τα «σπιτάκια»

Ειδήσεις
27/07/2026 - 15:01

Επίθεση με μαχαίρι στο Παρίσι - Τρεις τραυματίες, συνελήφθη ο δράστης

Οικονομία
27/07/2026 - 14:59

Deutsche Bank: 50η στην ποιότητα ζωής η Αθήνα - Ο μέσος Αθηναίος βγάζει το 24% ενός Νεοϋορκέζου (πίνακες)

Νομίσματα
27/07/2026 - 14:53

Το Bitcoin ανακτά τα $65.000 - Το Ethereum σε υψηλό δύο μηνών κοντά στα $2.000

Επιχειρήσεις
27/07/2026 - 14:43

Διάκριση στα Effie Awards Hellas 2026 για την καμπάνια «Πίσω από τα Φώτα» 

Πολιτική
27/07/2026 - 14:41

Γεωργιάδης κατά Ανδρουλάκη: Πού θέλει να οδηγήσει το ΠΑΣΟΚ; Στο 3% για να είναι ευχαριστημένος;

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ