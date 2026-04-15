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Έφη Αχτσιόγλου: Η ανάρτηση για την «αόρατη» προσπάθεια της εργαζόμενης μαμάς που θηλάζει
Υγεία
18:53 - 15 Απρ 2026

Έφη Αχτσιόγλου: Η ανάρτηση για την «αόρατη» προσπάθεια της εργαζόμενης μαμάς που θηλάζει

Reporter.gr Newsroom
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Μια πολύ ευαίσθητη χορδή για χιλιάδες γυναίκες στην Ελλάδα ακούμπησε η Έφη Αχτσιόγλου μέσα από ένα reel στο Facebook. Με αφορμή τη δική της εμπειρία, μίλησε για την καθημερινή μάχη που δίνει μια μητέρα η οποία επιλέγει να συνεχίσει τον θηλασμό ενώ επιστρέφει στην εργασία της, αναδεικνύοντας τις σοβαρές ελλείψεις που υπάρχουν στη χώρα μας.

Κρατώντας ένα νοικιασμένο θήλαστρο μπροστά στην κάμερα, η βουλευτής περιέγραψε με αριθμούς την πραγματικότητα που βιώνουν οι εργαζόμενες μαμάδες. Μίλησε για τις φορητές συσκευές που οι γυναίκες αναγκάζονται να αγοράζουν μόνες τους και για το αποκαρδιωτικό μηδέν που αντιστοιχεί στους ειδικά διαμορφωμένους χώρους για θηλασμό ή άντληση γάλακτος στους εργασιακούς χώρους. Σημείωσε μάλιστα με έμφαση ότι, ενώ όλοι τονίζουν τη σημασία του αποκλειστικού θηλασμού, οι μαμάδες μένουν αβοήθητες στην πράξη, με τα ασφαλιστικά ταμεία να μην καλύπτουν ούτε ένα ευρώ για τα αναγκαία συμπληρώματα που πρέπει να λαμβάνει μια θηλάζουσα γυναίκα.

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