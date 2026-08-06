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Απάντηση της ΥΠΑ για το κόστος του Εξοπλισμού Αεροναυτιλίας του νέου αεροδρομίου στο Καστέλλι
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
08:19 - 06 Αυγ 2026

Απάντηση της ΥΠΑ για το κόστος του Εξοπλισμού Αεροναυτιλίας του νέου αεροδρομίου στο Καστέλλι

Reporter.gr Newsroom
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Με αφορμή δημοσιεύματα και ανακοινώσεις κομμάτων σχετικά με το κόστος του Εξοπλισμού Αεροναυτιλίας (Ε.Α.) του νέου Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης στο Καστέλλι, από την ΥΠΑ διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

«Η ανάθεση της προμήθειας, εγκατάστασης και λειτουργίας του εξοπλισμού αεροναυτιλίας του Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης έγινε σύμφωνα με το άρθρο 25.1 της Σύμβασης Παραχώρησης, που κυρώθηκε με το ν.4612/2019 (Α' 77) και την προβλεπόμενη σε αυτή Συμφωνία Εξοπλισμού Αεροναυτιλίας του Ελληνικού Δημοσίου, της ΥΠΑ και της εταιρείας ΔΑΗΚ Α.Ε., που υπογράφηκε στις 30.01.2026 και η οποία έθεσε το πλαίσιο υλοποίησης της υπόψη προμήθειας και τις δεσμεύσεις κάθε μέρους της Συμφωνίας Ε.Α.

Το εκτιμώμενο και κατά προσέγγιση οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης αρχικά ορίστηκε στο ποσό των 75.000.000 ευρώ, βάσει της έρευνας αγοράς που είχε διενεργήσει αρμοδίως η ΥΠΑ το έτος 2024 (λήψη μη δεσμευτικών προσφορών).

Μετά την έρευνα αγοράς (μη δεσμευτικές προσφορές) και το αρχικώς εκτιμώμενο και κατά προσέγγιση ποσό, ελήφθησαν υπόψη πρόσθετες ανάγκες που ενσωματώθηκαν στο φυσικό αντικείμενο της σύμβασης, όπως έργα υποδομών και η προμήθεια μετεωρολογικού εξοπλισμού (Meteo). Επιπρόσθετα, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της σύμβασης περιορίστηκε από 41 σε 27 μήνες περίπου και προστέθηκε όρος στη σύμβαση για ανάληψη ευθύνης από τον τελικό ανάδοχο της προμήθειας χωρίς περιορισμούς, προς διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου και της ΥΠΑ.

Για την υλοποίηση της Σύμβασης Προμήθειας Ε.Α. και πληρωμή της αντίστοιχης δαπάνης, τηρούνται όλες οι ισχύουσες δημοσιονομικές και δημοσιολογιστικές διατάξεις.

Η ολοκλήρωση της προμήθειας, εγκατάστασης και λειτουργίας του Ε.Α., είναι άμεσα συνδεδεμένη και σχετίζεται με το χρονοδιάγραμμα Αεροναυτιλίας (τέλος Νοεμβρίου 2028), το οποίο είναι ενταγμένο στο χρονοδιάγραμμα έναρξης λειτουργίας του ανωτέρω Αερολιμένα».

Σημειώνεται πως ο αρχικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανερχόταν στα 75 εκατ. ευρώ (με ΦΠΑ), αλλά η μοναδική οικονομική προσφορά που εξετάστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας στις 16 Ιουλίου 2026 διαμορφώθηκε στα περίπου 105,2 εκατ. ευρώ, δηλαδή αυξημένη κατά περίπου 30 εκατ. ευρώ.

Την Παρασκευή προγραμματίζεται η υπογραφή της σύμβασης για την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του εξοπλισμού αεροναυτιλίας του νέου αερολιμένα από την ΥΠΑ. Η σύμβαση αναμένεται να υπογραφεί μεταξύ της εταιρείας παραχώρησης «Νέος Διεθνής Αερολιμένας Ηρακλείου Κρήτης» (ΔΑΗΚ) και της κοινοπραξίας Indra Sistemas S.A. – ΑΤΕΣΕ.

Στο φόντο των εξελίξεων στα κόστη αυτού του είδους των εξοπλισμών που απαιτούν ειδικές τεχνολογικές λύσεις, η συνολική εκτιμώμενη δαπάνη του έργου έχει αυξηθεί. Συγκεκριμένα ανέρχεται σε 90,6 εκατ. ευρώ χωρίς ΦΠΑ, ή περίπου 112,4 εκατ. ευρώ με ΦΠΑ. Από αυτά, 105,2 εκατ. ευρώ αφορούν στο συμβατικό τίμημα της προμήθειας, ενώ 7,19 εκατ. ευρώ αντιστοιχούν στο κόστος διαχείρισης του έργου (Project Management Office – PMO).

Τελευταία τροποποίηση στις 06/08/2026 - 08:37
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