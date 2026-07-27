ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
AEGEAN: Τι λέει η εταιρεία για την πτήση που επέστρεψε προληπτικά στην Αθήνα
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
21:41 - 27 Ιουλ 2026

AEGEAN: Τι λέει η εταιρεία για την πτήση που επέστρεψε προληπτικά στην Αθήνα

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Προληπτική επιστροφή στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» πραγματοποίησε πτήση της Olympic Air, θυγατρικής της AEGEAN, με προορισμό την Πάρο, έπειτα από ένδειξη για πιθανή παρουσία καπνού στον χώρο αποσκευών του αεροσκάφους.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της AEGEAN, πρόκειται για την πτήση ΟΑ078, η οποία είχε αναχωρήσει από την Αθήνα με προορισμό την Πάρο, μεταφέροντας 67 επιβάτες και τετραμελές πλήρωμα.

Όπως επισημαίνει η εταιρεία, ο κυβερνήτης του αεροσκάφους, ακολουθώντας πιστά τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας και ενεργώντας προληπτικά, αποφάσισε την επιστροφή της πτήσης στο «Ελευθέριος Βενιζέλος», προκειμένου να πραγματοποιηθεί ο απαραίτητος τεχνικός έλεγχος του αεροσκάφους.

Η αποβίβαση των επιβατών πραγματοποιήθηκε με απόλυτη ασφάλεια, χωρίς να υπάρξει κάποιο πρόβλημα, ενώ η AEGEAN γνωστοποίησε ότι έχει ήδη διαθέσει νέο αεροσκάφος, ώστε οι επιβάτες να συνεχίσουν το ταξίδι τους και να μεταβούν στον προορισμό τους το συντομότερο δυνατό.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Φλόριντα: Το αεροδρόμιο μετονομάστηκε σε «President Donald J. Trump International Airport»
Ειδήσεις

Φλόριντα: Το αεροδρόμιο μετονομάστηκε σε «President Donald J. Trump International Airport»

ΔΟΕ: «Πράσινο φως» για την επιστροφή της Ρωσίας στην «ολυμπιακή οικογένεια»
Ειδήσεις

ΔΟΕ: «Πράσινο φως» για την επιστροφή της Ρωσίας στην «ολυμπιακή οικογένεια»

Ο ιδιοκτήτης δεν επισκευάζει βλάβες – Τι δικαιούμαι ως ενοικιαστής;
Οικονομία

Ο ιδιοκτήτης δεν επισκευάζει βλάβες – Τι δικαιούμαι ως ενοικιαστής;

Καθυστερήσεις στις πτήσεις: Πού οφείλεται το «ντόμινο» στα ελληνικά αεροδρόμια
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Καθυστερήσεις στις πτήσεις: Πού οφείλεται το «ντόμινο» στα ελληνικά αεροδρόμια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Magazino
27/07/2026 - 22:04

Tetragono Art Space: Το καταφύγιο όπου κάθε παιδί είναι ο πρωταγωνιστής της δικής του ιστορίας

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
27/07/2026 - 21:41

AEGEAN: Τι λέει η εταιρεία για την πτήση που επέστρεψε προληπτικά στην Αθήνα

Υγεία
27/07/2026 - 21:15

Πώς το κόκκινο κρέας και το έντερο συνδέονται με την κολπική μαρμαρυγή

ΑΜΥΝΑ
27/07/2026 - 20:55

THEON: Έσοδα €248,7 εκατ. (+35,4%) το εξάμηνο – Στα €1,46 δισ. το ανεκτέλεστο (πίνακες)

Πολιτική
27/07/2026 - 20:39

Στην επόμενη Βουλή η «τύχη» της Συνταγματικής Αναθεώρησης – Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας

Οικονομία
27/07/2026 - 20:00

Ελληνική οικονομία: Στο «κόκκινο» αποταμίευση και επενδύσεις των νοικοκυριών το α’ τρίμηνο

Χρηματιστήρια
27/07/2026 - 19:31

Στα «πράσινα» οι ευρωαγορές με ώθηση από την πτώση του πετρελαίου

Πολιτική
27/07/2026 - 19:09

Προαστιακός Δυτικής Αττικής: Θα ολοκληρωθεί με εθνικούς πόρους, απαντά η κυβέρνηση στο ΠΑΣΟΚ

Ειδήσεις
27/07/2026 - 19:02

ΣΤΑΣΥ: Πειθαρχικός έλεγχος μετά το βίντεο-σοκ με οδηγό τραμ εν ώρα εργασίας

Ειδήσεις
27/07/2026 - 18:49

Έκρηξη στα Εξαμίλια: Στο αυτόφωρο ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου – Έρευνα για διαρροή προπανίου

Πολιτική
27/07/2026 - 18:40

Ανδρουλάκης: Ο Μητσοτάκης θέλει ένα Σύνταγμα που να αφήνει ανεξέλεγκτη την εκτελεστική εξουσία

Ειδήσεις
27/07/2026 - 18:36

Politico: Οι μεγάλες εταιρείες στο στόχαστρο της ΕΕ - Aλλαγές στον φόρο CORE μετά τις αντιδράσεις

Ειδήσεις
27/07/2026 - 18:17

Υεμένη: Οι Χούθι έπληξαν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στη Σαουδική Αραβία

Πολιτική
27/07/2026 - 18:10

Σφοδρή επίθεση Γεωργιάδη σε Πολάκη: «Καλά κάνεις και φοβάσαι – Έρχονται δικαστήρια για το ΚΕΕΛΠΝΟ»

Υγεία
27/07/2026 - 17:49

Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος: Ορίστηκε προσωρινή πρόεδρος η Ματίνα Παγώνη

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
27/07/2026 - 17:48

Η Nissan καταγράφει 1,25 εκατομμύρια πωλήσεις εξηλεκτρισμένων οχήματων στην Ευρώπη

Επιχειρήσεις
27/07/2026 - 17:47

AKTOR: Υπερκαλύφθηκε το ομόλογο των €300 εκατ. – Στο 7,875% η απόδοση

Σχόλια Αγοράς
27/07/2026 - 17:37

Χρηματιστήριο: Μια «ανάσα» από τα φετινά υψηλά με οδηγό τις τράπεζες

Ειδήσεις
27/07/2026 - 17:36

Ευρωπαϊκή κινητοποίηση για τις πυρκαγιές: Ενισχύεται η βοήθεια σε Γαλλία και Ισπανία

Ειδήσεις
27/07/2026 - 17:29

Προφυλακίστηκε ο 28χρονος για τη δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου

Ειδήσεις
27/07/2026 - 17:11

Κρούσματα σαλμονέλας και στην Αθήνα: Εννέα άτομα νοσηλεύτηκαν μετά από γεύμα σε κατάστημα στο Περιστέρι

Χρηματιστήρια
27/07/2026 - 17:05

Ισχυρό rebound στη Wall Street – «Ανάσα» από την αποκλιμάκωση ΗΠΑ-Ιράν  

Αναλύσεις
27/07/2026 - 16:50

Optima: «Buy» για τις ελληνικές τράπεζες – Οι αναλυτές προβλέπουν νέο κύκλο ισχυρής κερδοφορίας

Ειδήσεις
27/07/2026 - 16:37

«Σπιτάκια ανακύκλωσης»: Για οργανωμένη επιχείρηση δυσφήμισης κάνει λόγο η ΤΕΧΑΝ

Ειδήσεις
27/07/2026 - 16:32

Σαουδική Αραβία: Απειλεί με αντίποινα μετά τις επιθέσεις που δέχτηκε με drones από φιλοϊρανικές ομάδες

Ειδήσεις
27/07/2026 - 16:30

Ζαχαράκη: Η ελληνική γλώσσα ο «ζωντανός δεσμός» του Οικουμενικού Ελληνισμού – Νέα εποχή για το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας

Ειδήσεις
27/07/2026 - 16:14

Κούβα: Μπλακάουτ βυθίζει στο σκοτάδι το 70% της χώρας – Κατηγορεί τις ΗΠΑ η κυβέρνηση

Ειδήσεις
27/07/2026 - 16:10

Bloomberg: Πώς διαμορφώνονται οι εμπορικές σχέσεις ΕΕ-ΗΠΑ ένα χρόνο μετά τη συμφωνία του Τέρνμπερι

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
27/07/2026 - 16:04

H νέα ηλεκτρική Mercedes GLC εξελίχθηκε από την αρχή

Ειδήσεις
27/07/2026 - 16:02

Κρήτη: Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για κύκλωμα ζωοκλοπών και εκβιασμών με όφελος €270.000

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ