AEGEAN: Τι λέει η εταιρεία για την πτήση που επέστρεψε προληπτικά στην Αθήνα

Προληπτική επιστροφή στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» πραγματοποίησε πτήση της Olympic Air, θυγατρικής της AEGEAN, με προορισμό την Πάρο, έπειτα από ένδειξη για πιθανή παρουσία καπνού στον χώρο αποσκευών του αεροσκάφους.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της AEGEAN, πρόκειται για την πτήση ΟΑ078, η οποία είχε αναχωρήσει από την Αθήνα με προορισμό την Πάρο, μεταφέροντας 67 επιβάτες και τετραμελές πλήρωμα.

Όπως επισημαίνει η εταιρεία, ο κυβερνήτης του αεροσκάφους, ακολουθώντας πιστά τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας και ενεργώντας προληπτικά, αποφάσισε την επιστροφή της πτήσης στο «Ελευθέριος Βενιζέλος», προκειμένου να πραγματοποιηθεί ο απαραίτητος τεχνικός έλεγχος του αεροσκάφους.

Η αποβίβαση των επιβατών πραγματοποιήθηκε με απόλυτη ασφάλεια, χωρίς να υπάρξει κάποιο πρόβλημα, ενώ η AEGEAN γνωστοποίησε ότι έχει ήδη διαθέσει νέο αεροσκάφος, ώστε οι επιβάτες να συνεχίσουν το ταξίδι τους και να μεταβούν στον προορισμό τους το συντομότερο δυνατό.