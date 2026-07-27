AEGEAN: Τι λέει η εταιρεία για την πτήση που επέστρεψε προληπτικά στην Αθήνα

Σύμφωνα με ανακοίνωση της AEGEAN, πρόκειται για την πτήση ΟΑ078, η οποία είχε αναχωρήσει από την Αθήνα με προορισμό την Πάρο, μεταφέροντας 67 επιβάτες και τετραμελές πλήρωμα.
Όπως επισημαίνει η εταιρεία, ο κυβερνήτης του αεροσκάφους, ακολουθώντας πιστά τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας και ενεργώντας προληπτικά, αποφάσισε την επιστροφή της πτήσης στο «Ελευθέριος Βενιζέλος», προκειμένου να πραγματοποιηθεί ο απαραίτητος τεχνικός έλεγχος του αεροσκάφους.
Η αποβίβαση των επιβατών πραγματοποιήθηκε με απόλυτη ασφάλεια, χωρίς να υπάρξει κάποιο πρόβλημα, ενώ η AEGEAN γνωστοποίησε ότι έχει ήδη διαθέσει νέο αεροσκάφος, ώστε οι επιβάτες να συνεχίσουν το ταξίδι τους και να μεταβούν στον προορισμό τους το συντομότερο δυνατό.