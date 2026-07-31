Ιταλία: Αναστέλλει τη Σένγκεν με την Ισπανία – Στους 57 οι νεκροί στη Θέουτα

Η Ιταλία ανακοίνωσε την Παρασκευή την προσωρινή επαναφορά των συνοριακών ελέγχων στις μετακινήσεις από και προς την Ισπανία, αναστέλλοντας την εφαρμογή των κανόνων της ζώνης Σένγκεν, ως αντίδραση στη μαζική άφιξη μεταναστών στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα από το Μαρόκο.

Παρότι η Ιταλία και η Ισπανία δεν διαθέτουν κοινά χερσαία σύνορα, το μέτρο αφορά τις αεροπορικές και ακτοπλοϊκές συνδέσεις μεταξύ των δύο χωρών, καθώς οι ταξιδιώτες θα υπόκεινται εκ νέου σε συνοριακούς ελέγχους.

Την ίδια ώρα, το ιταλικό υπουργείο Εσωτερικών γνωστοποίησε ότι βρίσκεται σε συνεργασία με τις γαλλικές αρχές, με στόχο την ενίσχυση των ελέγχων στα χερσαία σύνορα μεταξύ Ιταλίας και Γαλλίας, στο πλαίσιο των ενεργειών για τον περιορισμό των μεταναστευτικών ροών.

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«Οι εικόνες από τη Θέουτα είναι συγκλονιστικές και αποδεικνύουν για ακόμη μία φορά ότι η ανεξέλεγκτη παράνομη μετανάστευση συνιστά πραγματική απειλή για την ασφάλεια των εξωτερικών συνόρων της Ευρώπης», ανέφερε η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός πρόσθεσε ότι «Στην παράνομη μετανάστευση δεν θα υποχωρήσουμε ούτε ενός χιλιοστού: η υπεράσπιση των συνόρων, η παρεμπόδιση των διακινητών ανθρώπων και η εξασφάλιση αποτελεσματικών επαναπατρισμών θα συνεχίσει να είναι η γραμμή αυτής της Κυβέρνησης».

{https://x.com/GiorgiaMeloni/status/2082908470626422832}

Τουλάχιστον 57 νεκροί στη Θεούτα

Τουλάχιστον 57 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό, στην προσπάθειά τους να περάσουν στη Θέουτα.

Οι ισπανικές αρχές έχουν εντοπίσει μέχρι στιγμής 57 σορούς, ενώ δεν αποκλείεται ο αριθμός των θυμάτων να αυξηθεί, καθώς εκτιμάται ότι ενδέχεται να υπάρχουν και άλλοι νεκροί στην πλευρά του Μαρόκου, όπως ανέφερε εκπρόσωπος των τοπικών αρχών. Ορισμένοι από τους ανθρώπους αυτούς έχασαν τη ζωή τους από πνιγμό, ενώ άλλοι ποδοπατήθηκαν στην προσπάθειά τους να ανέβουν στον κυματοθραύστη που βρίσκεται κατά μήκος του συνοριακού φράχτη.

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Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, οι μαροκινές δυνάμεις ασφαλείας επιχείρησαν να απομακρύνουν το πλήθος που είχε συγκεντρωθεί στις εισόδους της Θέουτα, κάνοντας χρήση γκλομπ, δακρυγόνων και νερού υπό πίεση. Δημοσιογράφοι του πρακτορείου ανέφεραν ότι αντίκρισαν ένα λεωφορείο κατεστραμμένο από φωτιά, καθώς και επτά οχήματα που υπέστησαν ζημιές κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων με τους συγκεντρωμένους.

Στην ισπανική πλευρά των συνόρων, οχήματα των ενόπλων δυνάμεων είχαν αναπτυχθεί κατά μήκος της μεθορίου, ενώ δεκάδες μετανάστες που επιχείρησαν να περάσουν στη Θέουτα παρακολουθούσαν την κατάσταση από έναν λόφο, χωρίς να μπορούν να προχωρήσουν.

Χιλιάδες επιστρέφουν στο Μαρόκο

Χιλιάδες άνθρωποι άρχισαν να επιστρέφουν στο Μαρόκο, είτε μέσω των επίσημων συνοριακών περασμάτων είτε περνώντας από ανοίγματα στον φράχτη. Ορισμένοι δήλωσαν ότι στη Θέουτα δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν ούτε τροφή ούτε χώρο για να μείνουν.

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«Ειλικρινά, δεν ξέρω γιατί ήρθα, και τώρα επιστρέφω», είπε ένας νεαρός που ανέφερε ότι κατάγεται από την Ταγγέρη. «Δεν έχω φάει από χθες το μεσημέρι, αν και είχα χρήματα μαζί μου (…) Αυτό που κάνουμε δεν είναι ούτε καλό, ούτε ευχάριστο».

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εσωτερικών της Ισπανίας, περισσότεροι από 48.000 μετανάστες έχουν ήδη επιστρέψει στο Μαρόκο, από τους περίπου 60.000 ανθρώπους που πέρασαν μαζικά στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα.

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Στη Θέουτα ο Σάντσεθ – «Δεν είναι η ώρα για διχασμό»

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, μετέβη στη Θέουτα και χαρακτήρισε τη μαζική είσοδο μεταναστών «επίθεση» και «προσβολή της εδαφικής ακεραιότητας της Ισπανίας». Παράλληλα, σημείωσε ότι, σε συνεργασία με το Μαρόκο, επιταχύνονται οι διαδικασίες επιστροφής όσων εισήλθαν παράνομα στον θύλακα.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός κάλεσε ακόμη τους Ευρωπαίους ηγέτες να αποφύγουν τις διαφωνίες με αφορμή τη μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα, απαντώντας στην κριτική που άσκησαν ορισμένοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, μεταξύ των οποίων και η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι.

«Δεν είναι η ώρα για διχασμό. Είναι η ώρα να συνεχίσουμε να οικοδομούμε μια ισχυρή και ενωμένη Ευρωπαϊκή Ένωση», ανέφερε ο Σάντσεθ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

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Την ίδια στιγμή, η ισπανική ένωση αστυνομικών AUGC ανέφερε μέσω ανάρτησής της στην πλατφόρμα Χ ότι την Πέμπτη ο αριθμός των αστυνομικών που φρουρούσαν τον φράχτη ήταν ιδιαίτερα περιορισμένος, γεγονός που, σύμφωνα με την ίδια, δεν επέτρεψε την αποτελεσματική αποτροπή της μαζικής εισόδου.

Ο υπουργός Εδαφικής Πολιτικής, Άνχελ Βίκτορ Τόρες, εκτίμησε ότι ένας από τους παράγοντες που ενδέχεται να συνέβαλαν στη μεγάλη εισροή ήταν η πρόσφατη απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου της Ισπανίας, βάσει της οποίας δεν επιτρέπεται η συνοπτική απόρριψη εισόδου μεταναστών που εντοπίζονται στη θάλασσα ενώ επιχειρούν να φτάσουν στη Θέουτα ή τη Μελίγια. Ωστόσο, ειδικοί διευκρινίζουν ότι η απόφαση αυτή δεν αποκλείει την απέλασή τους.

Στην πλευρά του Μαρόκου, χιλιάδες επίδοξοι μετανάστες συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στην πόλη Φντιντέκ, παρά την ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας. Κάποιοι άρχισαν να αποχωρούν από την περιοχή, ενώ, παρότι η πρόσβαση προς τη Θέουτα φαινόταν αποκλεισμένη, ομάδες ανθρώπων αναζητούσαν κατά μήκος της ακτής εναλλακτικές διαδρομές για να παρακάμψουν τον φράχτη.

«Άργησα», είπε χαρακτηριστικά ο 32χρονος Μπραχίμ από την Ταγγέρη, ο οποίος ήλπιζε να περάσει στη Θέουτα αλλά βρήκε κλειστή την πύλη.

Μεταξύ όσων είχαν συγκεντρωθεί για να επιχειρήσουν την είσοδο υπήρχαν γυναίκες και παιδιά, όχι μόνο από το Μαρόκο αλλά και από χώρες της υποσαχάριας Αφρικής.