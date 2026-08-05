ΠΑΣΟΚ: Γιατί «απογειώθηκε» κατά €30 εκατ. το κόστος για το ραντάρ του αεροδρομίου στο Καστέλλι;

Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κατέθεσαν οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης, και Αναστάσιος Νικολαΐδης, θέτοντας σοβαρά ζητήματα διαφάνειας σχετικά με τη διαδικασία προμήθειας και εγκατάστασης του εξοπλισμού αεροναυτιλίας του νέου Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου στο Καστέλλι.

Όπως επισημαίνουν, ενώ ο αρχικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανερχόταν στα 75 εκατ. ευρώ (με ΦΠΑ), η μοναδική οικονομική προσφορά που εξετάστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας στις 16 Ιουλίου 2026 διαμορφώθηκε στα περίπου 105,2 εκατ. ευρώ, δηλαδή αυξημένη κατά περίπου 30 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλούνται οι δύο βουλευτές, η αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών της ΥΠΑ είχε εισηγηθεί ότι η συγκεκριμένη προσφορά ήταν «απαράδεκτη και πρέπει να απορριφθεί», ενώ κατά τη συνεδρίαση διατυπώθηκαν σοβαρά ερωτήματα ως προς την τεκμηρίωση της σημαντικής αυτής υπέρβασης του προϋπολογισμού.

Με την ερώτησή τους ζητούν από τον Υπουργό να εξηγήσει ποια τεχνικά, λειτουργικά ή οικονομικά δεδομένα δικαιολογούν την αύξηση του κόστους, ποιος ενέκρινε την αναθεώρηση του προϋπολογισμού και για ποιο λόγο έγινε αποδεκτή η μοναδική οικονομική προσφορά, παρά την αρνητική εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.

Παράλληλα, με την Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων ζητούν να κατατεθούν στη Βουλή η αναλυτική κοστολόγηση που δικαιολογεί τη μετάβαση από τα 75 στα περίπου 105 εκατ. ευρώ, η εισήγηση της Διεύθυνσης Προμηθειών της ΥΠΑ και όλες οι σχετικές υπηρεσιακές εισηγήσεις, καθώς και τα πρακτικά της Επιτροπής Διαγωνισμού και του Διοικητικού Συμβουλίου της ΥΠΑ.

Οι δύο βουλευτές υπογραμμίζουν ότι το νέο αεροδρόμιο του Καστελλίου αποτελεί έργο εθνικής σημασίας, το οποίο πρέπει να ολοκληρωθεί εντός χρονοδιαγράμματος, γεγονός που καθιστά επιβεβλημένη την πλήρη διαφάνεια στη διαχείριση των δημόσιων πόρων και την αναλυτική τεκμηρίωση κάθε σημαντικής μεταβολής του κόστους.