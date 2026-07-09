ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Φλόριντα: Το αεροδρόμιο μετονομάστηκε σε «President Donald J. Trump International Airport»
Ειδήσεις
19:38 - 09 Ιουλ 2026

Φλόριντα: Το αεροδρόμιο μετονομάστηκε σε «President Donald J. Trump International Airport»

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Το αεροδρόμιο του Παλμ Μπιτς στη Φλόριντα μετονομάστηκε επίσημα την Πέμπτη προς τιμήν του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, αποτελώντας το πιο πρόσφατο παράδειγμα μιας σειράς θεσμών, κτιρίων, κυβερνητικών προγραμμάτων, πολεμικών πλοίων και οικονομικών εργαλείων που φέρουν πλέον το όνομα του Ρεπουμπλικανού ηγέτη.

Το Palm Beach International Airport μετονομάστηκε σε President Donald J. Trump International Airport, σε μια κίνηση που θεωρείται ένδειξη της ισχυρής πολιτικής επιρροής του Τραμπ στην πολιτεία της Φλόριντα, όπου βρίσκεται και η πολυτελής κατοικία του, το θέρετρο Mar-a-Lago.

«Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανείς που να συνδέεται περισσότερο με το Παλμ Μπιτς από τον Ντόναλντ Τραμπ, ίσως σε ολόκληρη τη Φλόριντα», δήλωσε ο γιος του, Έρικ Τραμπ, σε συνέντευξή του στο Fox News.

Από τότε που επέστρεψε στον Λευκό Οίκο για δεύτερη θητεία πέρυσι, το όνομα του Τραμπ έχει δοθεί σε μια σειρά από πρωτοβουλίες και θεσμούς, όπως μια υπό σχεδιασμό κατηγορία πολεμικών πλοίων του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, ένα πρόγραμμα βίζας για εύπορους ξένους επενδυτές, έναν κυβερνητικό ιστότοπο για συνταγογραφούμενα φάρμακα και ομοσπονδιακούς λογαριασμούς αποταμίευσης για παιδιά.

Παράλληλα, ο Τραμπ έχει προωθήσει μια ευρύτερη αναμόρφωση της Ουάσιγκτον. Το όνομά του προστέθηκε στο κτίριο του Ινστιτούτου Ειρήνης των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ τα δικαστήρια απέρριψαν την προσπάθεια να προστεθεί το όνομά του στο Κέντρο Παραστατικών Τεχνών Τζον Φ. Κένεντι.

Αλλαγή με νομοθετική έγκριση

Την αλλαγή της ονομασίας ενέκρινε ο κυβερνήτης της Φλόριντα, Ρον ΝτεΣάντις, ο οποίος υπέγραψε σχετική νομοθεσία τον Μάρτιο, επιτρέποντας τη μετονομασία του αεροδρομίου στη νοτιοανατολική Φλόριντα.

Ο τριψήφιος κωδικός αναγνώρισης του αεροδρομίου από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) άλλαξε την Πέμπτη από PBI σε DJT, τα αρχικά του Ντόναλντ Τζ. Τραμπ.

Ωστόσο, οι επιβάτες θα πρέπει να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τον κωδικό PBI για κρατήσεις πτήσεων έως τις 18 Αυγούστου, όταν η νέα ονομασία θα εμφανίζεται επίσημα στις ετικέτες αποσκευών, στα εισιτήρια και στα συστήματα κρατήσεων των αεροπορικών εταιρειών.

Το κόστος της αλλαγής ονομασίας ανήλθε σε περίπου 5,5 εκατ. δολάρια, σύμφωνα με τα στοιχεία του αεροδρομίου.

Η πρώτη πτήση που προσγειώθηκε στο νέο αεροδρόμιο πραγματοποιήθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης με ιδιωτικό αεροσκάφος, στο οποίο επέβαιναν ο Έρικ Τραμπ και η οικογένειά του.

«Δεν υπήρχε περίπτωση να άφηνα την UPS να είναι το πρώτο αεροπλάνο που θα προσγειωθεί», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Έρικ Τραμπ σε συνέντευξή του στην εκπομπή "Fox & Friends".

Οι αεροπορικές εταιρείες και τα παραδείγματα άλλων αεροδρομίων

Η JetBlue Airways είναι η μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία στο αεροδρόμιο του Παλμ Μπιτς, ενώ μαζί με τις Delta Air Lines και American Airlines πραγματοποιούν περίπου τα δύο τρίτα των συνολικών πτήσεων.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχουν και άλλα αεροδρόμια που έχουν λάβει ονόματα πολιτικών προσώπων. Το αεροδρόμιο του Λιτλ Ροκ στο Άρκανσο φέρει το όνομα του πρώην προέδρου Μπιλ Κλίντον και της πρώην υπουργού Εξωτερικών Χίλαρι Κλίντον, διατηρώντας ωστόσο τον αρχικό κωδικό LIT.

Παρόμοιες μετονομασίες έχουν πραγματοποιηθεί και σε άλλα αεροδρόμια, όπως στο Λας Βέγκας και στο Σαν Χοσέ της Καλιφόρνια, προς τιμήν πρώην πολιτικών αξιωματούχων.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Νέα «αερομαχία» Ryanair – Fraport για το αεροδρόμιο Καλαμάτας αυτή τη φορά
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Νέα «αερομαχία» Ryanair – Fraport για το αεροδρόμιο Καλαμάτας αυτή τη φορά

Συναγερμός στο Ελσίνκι: Ύποπτη δραστηριότητα drone – Κλειστό το αεροδρόμιο, σε επιφυλακή οι Αρχές
Ειδήσεις

Συναγερμός στο Ελσίνκι: Ύποπτη δραστηριότητα drone – Κλειστό το αεροδρόμιο, σε επιφυλακή οι Αρχές

«Αερομαχία» Ryanair – Fraport για το κλείσιμο της βάσης στη Θεσσαλονίκη
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

«Αερομαχία» Ryanair – Fraport για το κλείσιμο της βάσης στη Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Ενιαία κινητοποίηση φορέων για να μη φύγει η Ryanair - Παρέμβαση σε υπουργεία και Fraport
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Θεσσαλονίκη: Ενιαία κινητοποίηση φορέων για να μη φύγει η Ryanair - Παρέμβαση σε υπουργεία και Fraport

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Χρηματιστήρια
09/07/2026 - 20:00

Ευρωαγορές: Αναστροφή κλίματος και άνοδος με οδηγό τους ημιαγωγούς

Πολιτική
09/07/2026 - 19:55

Ανδρουλάκης: Σχέδιο 17 σημείων για τους συνταξιούχους - Επαναφορά της 13ης σύνταξης και του ΕΚΑΣ

Πολιτική
09/07/2026 - 19:42

Παραιτήθηκε ο Σωκράτης Φάμελλος από πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - Ο Πολάκης διεκδικεί την αρχηγία

Ειδήσεις
09/07/2026 - 19:38

Φλόριντα: Το αεροδρόμιο μετονομάστηκε σε «President Donald J. Trump International Airport»

Πολιτική
09/07/2026 - 19:25

Πολάκης πριν την κρίσιμη KE: Kαλεί τους αποχωρούντες να μην συμμετάσχουν στην ψηφοφορία

Ειδήσεις
09/07/2026 - 19:09

Βρετανία: Σε εξέλιξη η διαδικασία διαδοχής Στάρμερ στους Εργατικούς – Φαβορί ο Άντι Μπέρναμ

Ανακοινώσεις
09/07/2026 - 18:55

Fais Group: Επιστροφή κεφαλαίου 0,11133 ευρώ ανά μετοχή από 17 Ιουλίου

Ειδήσεις
09/07/2026 - 18:55

ΔΟΕ, ΔΝΤ, Παγκόσμια Τράπεζα και ΠΟΕ: Οι επιπτώσεις του πολέμου ενδέχεται να διατηρηθούν για μεγάλο διάστημα

Πολιτική
09/07/2026 - 18:45

Συνάντηση Τσίπρα - Μοσκοβισί: Οι προοδευτικές δυνάμεις πρέπει να απαντήσουν στην άνοδο της Ακροδεξιάς

Φορολογία
09/07/2026 - 18:33

ΑΑΔΕ: Νέες απλουστεύσεις για τις επαναλαμβανόμενες εισαγωγές όμοιων εμπορευμάτων

Ανακοινώσεις
09/07/2026 - 18:32

Κρι-Κρι: Διανομή μερίσματος μικτού ποσού €0,450/ μετοχή εγκρίθηκε στη ΓΣ

Επιχειρήσεις
09/07/2026 - 18:29

AKTOR: Κατ’ αρχήν συμφωνία με τη Motor Oil για την απόκτηση του 50% της Dioriga Gas

Ειδήσεις
09/07/2026 - 18:26

Reuters: Ο Πούτιν κλιμακώνει τον πόλεμο στην Ουκρανία, παρά την ειρηνευτική πρωτοβουλία Τραμπ

Ανακοινώσεις
09/07/2026 - 18:23

Lamda Development: Ανακοίνωση εξόφλησης και παύσης διαπραγμάτευσης των ομολογιών του ΚΟΔ 2020 ύψους €320 εκατ.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
09/07/2026 - 18:17

Μανουσάκης (ΑΔΜΗΕ): Προς το εθνικό συμφέρον ο εξηλεκτρισμός της οικονομίας

Ανακοινώσεις
09/07/2026 - 18:15

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ: Αύξηση 5,2% του κύκλου εργασιών για το α εξάμηνο του 2026

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
09/07/2026 - 18:12

Παπασταύρου: Η Ελλάδα είναι πλέον εξαγωγέας ενέργειας και όχι μόνο καταναλωτής

Αναλύσεις
09/07/2026 - 17:59

Fitch: Νέες προοπτικές για τις ελληνικές τράπεζες χάρη στην ανθεκτική οικονομία

Πολιτική
09/07/2026 - 17:58

Θεοδωρικάκος: Ελλάδα και Σαουδική Αραβία ενισχύουν τη στρατηγική οικονομική τους συνεργασία

Επιχειρήσεις
09/07/2026 - 17:54

Στρατηγική συμφωνία Motor Oil - AKTOR για το 50% της Διώρυγα Gas

Σχόλια Αγοράς
09/07/2026 - 17:48

Χρηματιστήριο: Ήπια αντίδραση με στήριξη από τράπεζες, Motor Oil και ΕΥΔΑΠ

Ανακοινώσεις
09/07/2026 - 17:45

Τα «ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε.» μετονομάζονται σε «ATTICA DEPARTMENT STORES S.A.»

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
09/07/2026 - 17:44

Eurobank: Προχωρά στην ακύρωση 28,1 εκατ. ιδίων μετοχών

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
09/07/2026 - 17:36

ΙΕΛΚΑ: 770€ ετησίως δαπανούν τα νοικοκυριά για έτοιμο φαγητό – Έλλειψη χρόνου η κυριότερη αιτία

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
09/07/2026 - 17:30

Το Σάββατο 11 Ιουλίου γινόμαστε Life Savers στο Δημαρχείο της Σαλαμίνας

Ειδήσεις
09/07/2026 - 17:25

Τραμπ: Το Ιράν επιδιώκει συμφωνία μετά τα αμερικανικά πλήγματα – Δεν επιβεβαιώνει η Τεχεράνη

Ειδήσεις
09/07/2026 - 17:23

Οι υψηλές τιμές και τα ακριβά στεγαστικά δάνεια «φρενάρουν» την αγορά κατοικίας στις ΗΠΑ

Magazino
09/07/2026 - 17:19

Το Dune επιστρέφει για το κλείσιμο της επικής τριλογίας - Δείτε το καθηλωτικό trailer

Χρηματιστήρια
09/07/2026 - 17:09

Wall Street: Κέρδη με «καύσιμο» τις εταιρείες ημιαγωγών – Οι επενδυτές αξιολογούν την ένταση ΗΠΑ-Ιράν

Ειδήσεις
09/07/2026 - 17:01

Ryanair: Σφοδρή επίθεση κατά της φον ντερ Λάιεν - Καταγγέλλει την Κομισιόν για αδράνεια

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ