Φλόριντα: Το αεροδρόμιο μετονομάστηκε σε «President Donald J. Trump International Airport»

Το αεροδρόμιο του Παλμ Μπιτς στη Φλόριντα μετονομάστηκε επίσημα την Πέμπτη προς τιμήν του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, αποτελώντας το πιο πρόσφατο παράδειγμα μιας σειράς θεσμών, κτιρίων, κυβερνητικών προγραμμάτων, πολεμικών πλοίων και οικονομικών εργαλείων που φέρουν πλέον το όνομα του Ρεπουμπλικανού ηγέτη.

Το Palm Beach International Airport μετονομάστηκε σε President Donald J. Trump International Airport, σε μια κίνηση που θεωρείται ένδειξη της ισχυρής πολιτικής επιρροής του Τραμπ στην πολιτεία της Φλόριντα, όπου βρίσκεται και η πολυτελής κατοικία του, το θέρετρο Mar-a-Lago.

«Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανείς που να συνδέεται περισσότερο με το Παλμ Μπιτς από τον Ντόναλντ Τραμπ, ίσως σε ολόκληρη τη Φλόριντα», δήλωσε ο γιος του, Έρικ Τραμπ, σε συνέντευξή του στο Fox News.

Από τότε που επέστρεψε στον Λευκό Οίκο για δεύτερη θητεία πέρυσι, το όνομα του Τραμπ έχει δοθεί σε μια σειρά από πρωτοβουλίες και θεσμούς, όπως μια υπό σχεδιασμό κατηγορία πολεμικών πλοίων του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, ένα πρόγραμμα βίζας για εύπορους ξένους επενδυτές, έναν κυβερνητικό ιστότοπο για συνταγογραφούμενα φάρμακα και ομοσπονδιακούς λογαριασμούς αποταμίευσης για παιδιά.

Παράλληλα, ο Τραμπ έχει προωθήσει μια ευρύτερη αναμόρφωση της Ουάσιγκτον. Το όνομά του προστέθηκε στο κτίριο του Ινστιτούτου Ειρήνης των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ τα δικαστήρια απέρριψαν την προσπάθεια να προστεθεί το όνομά του στο Κέντρο Παραστατικών Τεχνών Τζον Φ. Κένεντι.

Αλλαγή με νομοθετική έγκριση

Την αλλαγή της ονομασίας ενέκρινε ο κυβερνήτης της Φλόριντα, Ρον ΝτεΣάντις, ο οποίος υπέγραψε σχετική νομοθεσία τον Μάρτιο, επιτρέποντας τη μετονομασία του αεροδρομίου στη νοτιοανατολική Φλόριντα.

Ο τριψήφιος κωδικός αναγνώρισης του αεροδρομίου από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) άλλαξε την Πέμπτη από PBI σε DJT, τα αρχικά του Ντόναλντ Τζ. Τραμπ.

Ωστόσο, οι επιβάτες θα πρέπει να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τον κωδικό PBI για κρατήσεις πτήσεων έως τις 18 Αυγούστου, όταν η νέα ονομασία θα εμφανίζεται επίσημα στις ετικέτες αποσκευών, στα εισιτήρια και στα συστήματα κρατήσεων των αεροπορικών εταιρειών.

Το κόστος της αλλαγής ονομασίας ανήλθε σε περίπου 5,5 εκατ. δολάρια, σύμφωνα με τα στοιχεία του αεροδρομίου.

Η πρώτη πτήση που προσγειώθηκε στο νέο αεροδρόμιο πραγματοποιήθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης με ιδιωτικό αεροσκάφος, στο οποίο επέβαιναν ο Έρικ Τραμπ και η οικογένειά του.

«Δεν υπήρχε περίπτωση να άφηνα την UPS να είναι το πρώτο αεροπλάνο που θα προσγειωθεί», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Έρικ Τραμπ σε συνέντευξή του στην εκπομπή "Fox & Friends".

Οι αεροπορικές εταιρείες και τα παραδείγματα άλλων αεροδρομίων

Η JetBlue Airways είναι η μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία στο αεροδρόμιο του Παλμ Μπιτς, ενώ μαζί με τις Delta Air Lines και American Airlines πραγματοποιούν περίπου τα δύο τρίτα των συνολικών πτήσεων.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχουν και άλλα αεροδρόμια που έχουν λάβει ονόματα πολιτικών προσώπων. Το αεροδρόμιο του Λιτλ Ροκ στο Άρκανσο φέρει το όνομα του πρώην προέδρου Μπιλ Κλίντον και της πρώην υπουργού Εξωτερικών Χίλαρι Κλίντον, διατηρώντας ωστόσο τον αρχικό κωδικό LIT.

Παρόμοιες μετονομασίες έχουν πραγματοποιηθεί και σε άλλα αεροδρόμια, όπως στο Λας Βέγκας και στο Σαν Χοσέ της Καλιφόρνια, προς τιμήν πρώην πολιτικών αξιωματούχων.