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Η Έλενα Παπαβασιλείου βάζει γκολ στο ΟΠΑΠ Game Time με κλειστά μάτια
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
17:51 - 09 Ιαν 2026

Η Έλενα Παπαβασιλείου βάζει γκολ στο ΟΠΑΠ Game Time με κλειστά μάτια

Reporter.gr Newsroom
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Η γνωστή παρουσιάστρια παίζει επίθεση στο «γήπεδο» της εκπομπής και μιλά για τους Ότο Ρεχάγκελ, Παναγιώτη Γιαννάκη και Πύρρο Δήμα

Η Έλενα Παπαβασιλείου κάνει ποδαρικό στην πρώτη εκπομπή της νέας χρονιάς του Game Time και μετατρέπει το στούντιο του ΟΠΑΠ σε γήπεδο ποδοσφαίρου.

Η παρουσιάστρια της εκπομπής «EQ» του Action TV αποκαλύπτει δυνατές στιγμές που έχει ζήσει στο πλατό με γνωστές προσωπικότητες του αθλητισμού.

Τι της απάντησε ο Ότο Ρεχάγκελ όταν του ζήτησε συνέντευξη, ποια φιλοσοφία ζωής ξεχωρίζει στον Παναγιώτη Γιαννάκη και τι ήταν αυτό που την εντυπωσίασε περισσότερο στη δύναμη ψυχής του Πύρρου Δήμα.

Η Έλενα Παπαβασιλείου σχολιάζει επίσης την αναμέτρηση Άρης – ΑΕΚ στο «Κλεάνθης Βικελίδης» και αποδέχεται το challenge της Λίλας Κουντουριώτη εκτελώντας πέναλτι… με κλειστά μάτια.

Δείτε το νέο επεισόδιο στο παρακάτω link:

Το Game Time υποστηρίζει το πρόγραμμα «Αθλητικές Ακαδημίες ΟΠΑΠ», προσφέροντας επιπλέον αθλητικό εξοπλισμό στις 200 ακαδημίες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

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