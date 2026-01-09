ΗΠΑ: Σε εκκρεμότητα η κρίσιμη απόφαση για τους δασμούς Τραμπ – Το Ανώτατο Δικαστήριο κρατά «παγωμένες» τις αγορές

Παρότι υπήρχαν προσδοκίες ότι η απόφαση θα ανακοινωνωνόταν την Παρασκευή, το Δικαστήριο δημοσίευσε μόνο μία γνωμοδότηση, άσχετη με το ζήτημα των δασμών. Προς το παρόν, παραμένει άγνωστο πότε θα εκδοθεί η κρίσιμη απόφαση.

Όταν αυτή ανακοινωθεί, θα κληθεί να απαντήσει σε δύο βασικά ερωτήματα: κατά πόσο η κυβέρνηση μπορεί να χρησιμοποιεί διατάξεις του νόμου περί Διεθνών Εκτάκτων Οικονομικών Εξουσιών (IEEPA) για την επιβολή δασμών και, σε περίπτωση που αυτό κριθεί παράνομο, εάν το αμερικανικό Δημόσιο θα υποχρεωθεί να επιστρέψει τα ποσά που έχουν ήδη καταβάλει οι εισαγωγείς. Ωστόσο, δεν αποκλείεται μια ενδιάμεση λύση, με το Δικαστήριο να περιορίζει τις εξουσίες που απορρέουν από τον IEEPA και να επιβάλει μόνο μερικές επιστροφές, σύμφωνα με το CNBC.

Η υπόθεση παρακολουθείται στενά από τη Wall Street, καθώς ακόμη και σε περίπτωση ήττας του Λευκού Οίκου, η κυβέρνηση διαθέτει εναλλακτικά νομικά εργαλεία για την επιβολή δασμών, χωρίς να επικαλεστεί καθεστώς έκτακτης ανάγκης. Ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ έκανε λόγο για μια «ανομοιογενή» απόφαση, τονίζοντας ότι τα συνολικά έσοδα από δασμούς δύσκολα θα μειωθούν σημαντικά, αν και ο πρόεδρος ενδέχεται να χάσει ευελιξία στη χρήση τους για λόγους εθνικής ασφάλειας και διαπραγματευτικής πίεσης.

Ο Τραμπ είχε επικαλεστεί τον IEEPA και ως μέτρο για τον περιορισμό της εισροής φαιντανύλης στις ΗΠΑ. Σύμφωνα με οικονομολόγους, μια ενδεχόμενη ακύρωση των δασμών θα έπληττε τα σχέδια επαναπατρισμού της παραγωγής και θα επιβάρυνε τα δημοσιονομικά, οδηγώντας πιθανώς σε υψηλότερα επιτόκια. Από την άλλη πλευρά, θα ευνοούσε τις επιχειρήσεις, μειώνοντας το κόστος εισροών και διευκολύνοντας το εμπόριο.

Παρά τις αρχικές προβλέψεις, οι επιπτώσεις των δασμών έως σήμερα ήταν μικρότερες του αναμενόμενου στον πληθωρισμό, ενώ το εμπορικό έλλειμμα υποχώρησε εντυπωσιακά, φτάνοντας τον Οκτώβριο στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2009. Το Ανώτατο Δικαστήριο καλείται πλέον να χαράξει τη λεπτή ισορροπία ανάμεσα στη θεσμική νομιμότητα και στη συνέχιση μιας πολιτικής που έχει ήδη αλλάξει το τοπίο του αμερικανικού εμπορίου.