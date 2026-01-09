ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΗΠΑ: Σε εκκρεμότητα η κρίσιμη απόφαση για τους δασμούς Τραμπ – Το Ανώτατο Δικαστήριο κρατά «παγωμένες» τις αγορές
Ειδήσεις
17:45 - 09 Ιαν 2026

ΗΠΑ: Σε εκκρεμότητα η κρίσιμη απόφαση για τους δασμούς Τραμπ – Το Ανώτατο Δικαστήριο κρατά «παγωμένες» τις αγορές

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ δεν εξέδωσε την Παρασκευή απόφαση για τη νομιμότητα των εκτεταμένων δασμών που επέβαλε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, διατηρώντας την αβεβαιότητα στις αγορές για μια ετυμηγορία που αναμένεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις στην εμπορική πολιτική και στη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας.

Παρότι υπήρχαν προσδοκίες ότι η απόφαση θα ανακοινωνωνόταν την Παρασκευή, το Δικαστήριο δημοσίευσε μόνο μία γνωμοδότηση, άσχετη με το ζήτημα των δασμών. Προς το παρόν, παραμένει άγνωστο πότε θα εκδοθεί η κρίσιμη απόφαση.

Όταν αυτή ανακοινωθεί, θα κληθεί να απαντήσει σε δύο βασικά ερωτήματα: κατά πόσο η κυβέρνηση μπορεί να χρησιμοποιεί διατάξεις του νόμου περί Διεθνών Εκτάκτων Οικονομικών Εξουσιών (IEEPA) για την επιβολή δασμών και, σε περίπτωση που αυτό κριθεί παράνομο, εάν το αμερικανικό Δημόσιο θα υποχρεωθεί να επιστρέψει τα ποσά που έχουν ήδη καταβάλει οι εισαγωγείς. Ωστόσο, δεν αποκλείεται μια ενδιάμεση λύση, με το Δικαστήριο να περιορίζει τις εξουσίες που απορρέουν από τον IEEPA και να επιβάλει μόνο μερικές επιστροφές, σύμφωνα με το CNBC.

Η υπόθεση παρακολουθείται στενά από τη Wall Street, καθώς ακόμη και σε περίπτωση ήττας του Λευκού Οίκου, η κυβέρνηση διαθέτει εναλλακτικά νομικά εργαλεία για την επιβολή δασμών, χωρίς να επικαλεστεί καθεστώς έκτακτης ανάγκης. Ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ έκανε λόγο για μια «ανομοιογενή» απόφαση, τονίζοντας ότι τα συνολικά έσοδα από δασμούς δύσκολα θα μειωθούν σημαντικά, αν και ο πρόεδρος ενδέχεται να χάσει ευελιξία στη χρήση τους για λόγους εθνικής ασφάλειας και διαπραγματευτικής πίεσης.

Ο Τραμπ είχε επικαλεστεί τον IEEPA και ως μέτρο για τον περιορισμό της εισροής φαιντανύλης στις ΗΠΑ. Σύμφωνα με οικονομολόγους, μια ενδεχόμενη ακύρωση των δασμών θα έπληττε τα σχέδια επαναπατρισμού της παραγωγής και θα επιβάρυνε τα δημοσιονομικά, οδηγώντας πιθανώς σε υψηλότερα επιτόκια. Από την άλλη πλευρά, θα ευνοούσε τις επιχειρήσεις, μειώνοντας το κόστος εισροών και διευκολύνοντας το εμπόριο.

Παρά τις αρχικές προβλέψεις, οι επιπτώσεις των δασμών έως σήμερα ήταν μικρότερες του αναμενόμενου στον πληθωρισμό, ενώ το εμπορικό έλλειμμα υποχώρησε εντυπωσιακά, φτάνοντας τον Οκτώβριο στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2009. Το Ανώτατο Δικαστήριο καλείται πλέον να χαράξει τη λεπτή ισορροπία ανάμεσα στη θεσμική νομιμότητα και στη συνέχιση μιας πολιτικής που έχει ήδη αλλάξει το τοπίο του αμερικανικού εμπορίου.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Καρυστιανού: Δε θα ανακοινώσω νέο κόμμα ανήμερα της επετείου των Τεμπών - Τραγικά τα δημοσιεύματα
Ειδήσεις

Καρυστιανού: Δε θα ανακοινώσω νέο κόμμα ανήμερα της επετείου των Τεμπών - Τραγικά τα δημοσιεύματα

Alpha Bank: Με 29,8% η UniCredit - Παράγωγα για εξτρά ποσοστό 2,272%
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Alpha Bank: Με 29,8% η UniCredit - Παράγωγα για εξτρά ποσοστό 2,272%

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Νέα φωτιά στη Μέση Ανατολή: Ιράν και Τραμπ ανταλλάσσουν απειλές για χτυπήματα σε κρίσιμες υποδομές
Ειδήσεις

Νέα φωτιά στη Μέση Ανατολή: Ιράν και Τραμπ ανταλλάσσουν απειλές για χτυπήματα σε κρίσιμες υποδομές

Τραμπ προς Ιράν: Για κάθε επίθεση στο Ορμούζ θα καταστρέφουμε γέφυρες ή ενεργειακές υποδομές
Ειδήσεις

Τραμπ προς Ιράν: Για κάθε επίθεση στο Ορμούζ θα καταστρέφουμε γέφυρες ή ενεργειακές υποδομές

New York Post: Ο Τραμπ θέλει τον Ινφαντίνο για γενικό γραμματέα του ΟΗΕ
Ειδήσεις

New York Post: Ο Τραμπ θέλει τον Ινφαντίνο για γενικό γραμματέα του ΟΗΕ

Βρυξέλλες για νέο πακέτο κυρώσεων στη Ρωσία: Προσπάθεια να ξεπεραστεί η ελληνική ένσταση για το LNG
Ειδήσεις

Βρυξέλλες για νέο πακέτο κυρώσεων στη Ρωσία: Προσπάθεια να ξεπεραστεί η ελληνική ένσταση για το LNG

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Οικονομία
22/07/2026 - 20:30

Παπαθανάσης: Νέα δάνεια 330 εκατ. ευρώ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω του ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ

Χρηματιστήρια
22/07/2026 - 20:10

Ευρωαγορές: Υψηλό δύο εβδομάδων για τον Stoxx με ώθηση από τις ενεργειακές μετοχές

Ειδήσεις
22/07/2026 - 20:00

Στο στόχαστρο των Χούθι η Ερυθρά Θάλασσα - Ετοιμάζουν επιθέσεις σε εμπορικά πλοία

Ειδήσεις
22/07/2026 - 19:38

Πύρινη «κόλαση» στη Σικελία - Πολλά προβλήματα υδροδότησης στο νησί

Ειδήσεις
22/07/2026 - 19:20

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς στην Αττική και δύο ακόμη περιφέρειες την Πέμπτη (23/7)

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
22/07/2026 - 19:06

Καύσωνας και ρεκόρ ζήτησης δοκιμάζουν το ηλεκτρικό δίκτυο – «Ασπίδα» προστασίας οι ΑΠΕ

Ειδήσεις
22/07/2026 - 19:00

Πανελλαδικές: Την Πέμπτη (23/7) η ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Ειδήσεις
22/07/2026 - 18:45

ΠΑΠΕΙ: 88 χρόνια προσφοράς στην εκπαίδευση με μια βραδιά υψηλού συμβολισμού και συγκίνησης

Ειδήσεις
22/07/2026 - 18:16

Χαλκιδική: Φωτιά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης

Ανακοινώσεις
22/07/2026 - 18:03

LAMDA Development: Πρόωρη εξόφληση ομολογιακού €320 εκατ. – Κίνηση που ενισχύει τη χρηματοοικονομική της θέση

Ειδήσεις
22/07/2026 - 17:57

Νέα φωτιά στη Μέση Ανατολή: Ιράν και Τραμπ ανταλλάσσουν απειλές για χτυπήματα σε κρίσιμες υποδομές

Σχόλια Αγοράς
22/07/2026 - 17:43

ΧΑ: Μάχη στις 2.500 μονάδες – Οι δεικτοβαρείς μετοχές κράτησαν τον Γενικό Δείκτη σε ανοδική τροχιά

Ναυτιλία
22/07/2026 - 17:33

D-Marin: Επαναπροσδιορίζει την premium εμπειρία στις μαρίνες, στις κορυφαίες φθινοπωρινές εκθέσεις σκαφών της Ευρώπης

Τεχνολογία
22/07/2026 - 17:28

Η Πλαίσιο Computers στην 6η θέση των Most Admired Companies 2026

Ναυτιλία
22/07/2026 - 17:27

Posidonia Project: Μια νέα εποχή για την προστασία των λιβαδιών Ποσειδωνίας στην Ελλάδα

Ανακοινώσεις
22/07/2026 - 17:24

CPLP Shipping Holdings: Στις 27/7 η καταβολή των οφειλόμενων τόκων προς τους ομολογιούχους

Πολιτική
22/07/2026 - 17:22

Τέμπη: Εισαγγελική πρόταση για παραπομπή Τριαντόπουλου, Αγοραστού σε δίκη για το «μπάζωμα»

Ειδήσεις
22/07/2026 - 17:22

Προβλήματα σε Messenger, Instragram και Facebook αναφέρουν χρήστες

Υγεία
22/07/2026 - 17:10

Καύσωνας χωρίς air condition: Τι να κάνετε για να κοιμηθείτε δροσερά

Πολιτική
22/07/2026 - 17:10

Πηγές ΣΥΡΙΖΑ κατά Φάμελλου μετά την ανεξαρτητοποίηση: Η αριστερή ηθική απαιτεί παράδοση της έδρας

Πολιτική
22/07/2026 - 17:10

ΠΑΣΟΚ: Εθνική Λιμενική Πολιτική με δημόσιο έλεγχο και σχέδιο για τα νησιωτικά λιμάνια

Ειδήσεις
22/07/2026 - 17:02

Τραμπ προς Ιράν: Για κάθε επίθεση στο Ορμούζ θα καταστρέφουμε γέφυρες ή ενεργειακές υποδομές

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
22/07/2026 - 17:00

Πρωταθλητές μιλούν για όσα δεν βλέπουμε πίσω από τις μεγάλες διακρίσεις (vid.)

Ναυτιλία
22/07/2026 - 16:58

Reuters: Η Ελλάδα καλεί τον ελληνόκτητο στόλο να αυξήσει την ασφάλεια του στη Μαύρη Θάλασσα

Χρηματιστήρια
22/07/2026 - 16:52

«Πιέσεις» στη Wall λόγω της ανόδου του πετρελαίου - Στο επίκεντρο τα εταιρικά αποτελέσματα

Ειδήσεις
22/07/2026 - 16:47

Σφοδρές καταιγίδες σαρώνουν τα Βαλκάνια: Ένας νεκρός και δεκάδες τραυματίες

Ειδήσεις
22/07/2026 - 16:38

Politico για ρωσική οικονομία: Τα σημάδια πίεσης και ο αντίκτυπος των ουκρανικών επιθέσεων

Οικονομία
22/07/2026 - 16:35

ΑΑΔΕ: Ψηφιακή υποβολή και επιτάχυνση της διαδικασίας επίλυσης των τελωνειακών αμφισβητήσεων

Ειδήσεις
22/07/2026 - 16:31

New York Post: Ο Τραμπ θέλει τον Ινφαντίνο για γενικό γραμματέα του ΟΗΕ

Ειδήσεις
22/07/2026 - 16:30

Σενάριο κρίσης από την Παγκόσμια Τράπεζα: Αν συνεχιστεί ο πόλεμος, η ανάπτυξη θα περιοριστεί στο 1,3%

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ