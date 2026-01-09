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Θανατηφόρος ξυλοδαρμός στην Πάτρα: Προφυλακιστέος ο τέταρτος κατηγορούμενος - Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι υπόλοιποι
Ειδήσεις
17:35 - 09 Ιαν 2026

Θανατηφόρος ξυλοδαρμός στην Πάτρα: Προφυλακιστέος ο τέταρτος κατηγορούμενος - Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι υπόλοιποι

Reporter.gr Newsroom
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Προφυλακιστέος κρίθηκε ο κατηγορούμενος που εμφανίζεται σε βιντεοληπτικό υλικό να χτυπά επανειλημμένα με κλωτσιές στο κεφάλι το θύμα.

Αντίθετα, οι τρεις πρώτοι κατηγορούμενοι για την υπόθεση του θανατηφόρου ξυλοδαρμού του 30χρονου άνδρα σε νυχτερινό κατάστημα στην Πάτρα αφέθηκαν ελεύθεροι, με περιοριστικό όρο την απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, πρόκειται για δύο αδέλφια και έναν πυγμάχο, οι οποίοι είχαν παρουσιαστεί αυτοβούλως στις Αρχές το βράδυ της Τρίτης. Ο τέταρτος εμπλεκόμενος, που φέρεται να καταγράφεται σε βίντεο να καταφέρει τα πιο σοβαρά χτυπήματα, κρίθηκε προφυλακιστέος.

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